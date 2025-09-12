Jair Bolsonaro volt brazil elnököt puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték

A bírói testület döntése azonban nem egyhangú: négyen szavaztak a volt elnök elítélésére, Luiz Fux bíró viszont felmentésére. Fux azzal érvelt, hogy a legfelsőbb bíróság nem illetékes az ügyben, amelyet alsóbb fokon kellett volna először tárgyalni tekintettel arra, hogy Bolsonaro már nincs hivatalban. Mindemellett nehezményezte azt is, hogy a legfelsőbb bíróság 11 tagjából álló teljes bírói testületnek kellett volna az üggyel foglalkoznia, nem csak az öt bírának.

Carmen Lucia bírónő voksolt utoljára Bolsonaro ügyében (Fotó: AFP)

Amikor a koherencia és az igazságérzet felülkerekedik a bosszún és a hazugságokon, akkor nincs helye kegyetlen üldözésnek vagy elfogult ítéleteknek

– írta Michelle Bolsonaro, a volt elnök felesége Fux szavazata után.

A 70 éves volt elnök és hét vádlott-társa – köztük egykori miniszterek és magas rangú katonák – ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt folyt eljárás. A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Bolsonaro tagadja a vádakat.

Bolsonaro lett Brazília történetében az első exállamfő, akit puccskísérlet miatt mondanak ki bűnösnek.

A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság első tanácsa kedden kezdte meg a szavazást az ítéletről. A volt államfő, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbezhet az ítélet ellen. Jair Bolsonaro jelenleg háziőrizetben van Brazíliavárosban.

Borítókép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: AFP)