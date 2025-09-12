Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Jair BolsonarobrazíliaLegfelsőbb Bíróság

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt puccskísérlet miatt 27 év börtönbüntetésre ítélték

A brazil legfelsőbb bíróság öt bíróból álló tanácsának többsége az alkotmányos rend megdöntésével vádolt Jair Bolsonaro volt brazil elnök elmarasztalására szavazott. Utolsóként Carmen Lucia bíró voksolt Bolsonaro elítélésére csütörtökön. A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 6:00
Jair Bolsonaro volt brazil elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bírói testület döntése azonban nem egyhangú: négyen szavaztak a volt elnök elítélésére, Luiz Fux bíró viszont felmentésére. Fux azzal érvelt, hogy a legfelsőbb bíróság nem illetékes az ügyben, amelyet alsóbb fokon kellett volna először tárgyalni tekintettel arra, hogy Bolsonaro már nincs hivatalban. Mindemellett nehezményezte azt is, hogy a legfelsőbb bíróság 11 tagjából álló teljes bírói testületnek kellett volna az üggyel foglalkoznia, nem csak az öt bírának.

Carmen Lucia bírónő voksolt utoljára Bolsonaro ügyében
Carmen Lucia bírónő voksolt utoljára Bolsonaro ügyében (Fotó: AFP)

Amikor a koherencia és az igazságérzet felülkerekedik a bosszún és a hazugságokon, akkor nincs helye kegyetlen üldözésnek vagy elfogult ítéleteknek

– írta Michelle Bolsonaro, a volt elnök felesége Fux szavazata után.

A 70 éves volt elnök és hét vádlott-társa – köztük egykori miniszterek és magas rangú katonák – ellen az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt folyt eljárás. A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Bolsonaro tagadja a vádakat.

Bolsonaro lett Brazília történetében az első exállamfő, akit puccskísérlet miatt mondanak ki bűnösnek.

A Legfelsőbb Szövetségi Bíróság első tanácsa kedden kezdte meg a szavazást az ítéletről. A volt államfő, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbezhet az ítélet ellen. Jair Bolsonaro jelenleg háziőrizetben van Brazíliavárosban.

Borítókép: Jair Bolsonaro volt brazil elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.