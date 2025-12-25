éjszakafelhőzetég

Fagyos hajnal, derültebb idő várható pénteken

Északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, éjszaka több helyen kiderül az ég, miközben a csapadék megszűnik, pénteken pedig változóan felhős, helyenként napos időre lehet számítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 17:13
Illusztráció Fotó: Martchan Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, majd éjszaka átmenetileg nagyobb területen ki is derül az ég, de a délnyugati harmadban még ekkor is sok lesz a felhő. 

A gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék súlypontja egyre inkább délnyugatra helyeződik, majd hajnaltól mindenütt száraz idő valószínű. pénteken a délnyugati, déli, majd egyre inkább az északkeleti tájakon is előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. 

Éjszaka gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, majd pénteken a nyugatiasra forduló szelet helyenként élénk széllökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –6 és +2 fok között várható, de a szélcsendes, sokáig derült északkeleti tájakon –10 fok közelébe is hűlhet a levegő. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

                   
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

    

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu