Fagyos hajnal, derültebb idő várható pénteken

Északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, majd éjszaka átmenetileg nagyobb területen ki is derül az ég, de a délnyugati harmadban még ekkor is sok lesz a felhő.

A gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék súlypontja egyre inkább délnyugatra helyeződik, majd hajnaltól mindenütt száraz idő valószínű. pénteken a délnyugati, déli, majd egyre inkább az északkeleti tájakon is előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható.

Éjszaka gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, majd pénteken a nyugatiasra forduló szelet helyenként élénk széllökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –6 és +2 fok között várható, de a szélcsendes, sokáig derült északkeleti tájakon –10 fok közelébe is hűlhet a levegő.