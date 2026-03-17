A benzinturizmust ki lehet zárni, a szakértő elmagyarázza

Magyarország a régióban elsőként lépett az üzemanyagárak megfékezése érdekében, ami kulcsfontosságú volt a hazai árak alacsony szinten tartásában és a piac stabilizálásában. A beavatkozás létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint a Holtankoljak legfrissebb nagykereskedelmi adatai. Ha a kormányzat nem vezette volna be a védett árakat, március 17-től a benzin literjéért 643, a gázolajért pedig 698 forintot kellene fizetniük az autósoknak.

Magyarországon csak magyar forgalmival lehet védett árú üzemanyagot vásárolni. / Fotó: Székelyhidi Balázs

Alacsony üzemanyagárak: igen

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a Világgazdaságnak adott nyilatkozatában rámutatott: a magyar minta mellett Szlovénia, Horvátország és Szerbia is próbálkozik az árszabályozással, aminek köszönhetően térségünkben jelenleg jóval kedvezőbbek a feltételek, mint Nyugat-Európában.

Benzinturizmus: nem

A magyar megoldás lényege azonban a benzinturizmus kizárásában rejlik. A mesterségesen alacsonyan tartott árak egyik legnagyobb kockázata ugyanis az, hogy a szomszédos, drágább országokból tömegesen érkeznek tankolni az autósok, ami gyorsan felboríthatja a belső ellátás biztonságát. Pontosan ez történik most Szlovéniában, ahol az olasz és osztrák sofőrök valósággal lerohanják a határ menti kutakat, egyre gyakrabban áruhiányt okozva. Magyarország ezt a csapdát úgy kerülte el, hogy a jogszabály egyértelműen rögzíti: a védett árat kizárólag magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek vehetik igénybe. Nincs trükközés, nincs benzinturizmus. A magyar adófizetők pénzéből finanszírozott kedvezmény így garantáltan csak a hazai autósokat, a magyar családokat és vállalkozásokat támogatja.

Az ársapka ugyanakkor önmagában nem jelent teljes megoldást, mivel egy másik fontos kockázatot is hordoz – figyelmeztetett az MGFÜ elemzője. Ha a piaci árak jelentősen megemelkednek, a kereskedőknek beszerzési ár alatt kell értékesíteniük az üzemanyagot, ami veszteséget okozhat számukra, és akár ideiglenes bezárásokhoz vagy ellátási problémákhoz vezethet. A régió több országa ezért az árszabályozás mellett az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentésével is próbálta enyhíteni a kereskedők terheit.