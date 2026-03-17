BUX index: új időszámítás kezdődik, mert új szereplő lép be

A hazai tőzsdei folyamatok legfontosabb mutatószámaként ismert BUX indexbe való bekerülés egy újabb fontos mérföldkő az MBH Bank tőkepiaci szintlépése kapcsán, egyúttal tovább erősíti a hitelintézet pozícióját a hazai részvények körében.

Április 1-jétől az MBH Bank is a BUX index tagja lesz/ Fotó: Kallus György

Fontos visszaigazolás az MBH Bank tőzsdei teljesítményének

Miután az MBH Bank sikeresen teljesítette a BUX indexkosárba történő bekerülés követelményeit, a Budapesti Értéktőzsde döntése értelmében április 1-jétől a hitelintézet is tagja hazánk legfőbb tőzsdeindexének. A BUX‑tagság amellett, hogy hozzájárul a vállalat tőkepiacon betöltött szerepének további erősítéséhez, fontos visszaigazolása is az MBH Bank tőzsdei teljesítményének, hiszen a bank a részvények forgalma és a hitelintézet piaci kapitalizációja alapján került be a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények közé.

Az indexkosárba kerülés követelményeinek elérését nagy mértékben támogatta, hogy az MBH Bank az elmúlt hónapokban szintet lépett a tőzsdei jelenlétében, miután 2025. év végén volumenét tekintve az elmúlt 25 legnagyobb hazai részvénytranzakcióját hajtotta végre a Budapesti Értéktőzsdén. A tranzakció során több mint 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bank-ban.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt öt év folyamatos stratégiai építkezésének köszönhetően az MBH Bank bekerült a BUX indexbe. Fontos visszajelzés ez az eddigi pénzügyi és üzleti teljesítményünkre, ugyanakkor lényeges lépés ez a jövőnk szempontjából is, hiszen ezzel tovább erősödik az MBH Bank tőkepiaci jelenléte. A mai bejelentés tehát újabb meghatározó szintlépés bankunk számára, amely közelebb visz minket tőkepiaci terveink eléréséhez, hazai és nemzetközi szinten egyaránt

– mondta Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója.