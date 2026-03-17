Orbán Viktor kulisszatitkokat árult el országjárásának első napjáról + videó

Videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor országjárásának első napjáról, amelyben a kaposvári látogatás előtti és utáni eseményekbe is betekintést engedett.

A felvételből kiderül, hogy a miniszterelnök a napot parlamenti bizottsági üléssel kezdte az Országházban. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ez a parlamenti munkám legjobb része. A csihipuhi sem rossz.

Ezután a karmelita kolostorban gyors ebéd következett, majd egy interjút is adott. Innen már a kaposvári beszédére hangolódva indult tovább a somogyi városba. Útközben egy vidéki önkéntes tűzoltó-egyesületnél is megállt, ahol az is kiderült, hogy korábban az alcsútdobozi önkéntes tűzoltóegylet tagja volt.

Kaposváron hatalmas tömeg fogadta a kormányfőt, a nap azonban ezzel még nem ért véget: visszatérve a karmelitába, útközben telefonon egyeztetett Kocsis Máté frakcióvezetővel, majd később Lázár János építési és közlekedési miniszterrel is.

