Egyesült ÁllamokFolarin Balogunamerikai fociválogatottlabdarúgó-vb 2026paraguayi fociválogatottParaguay

Öngól után összeomlás, egy félidő alatt eldőlt az amerikaiak nyitómérkőzése

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A harmadik házigazda is jól mutatkozott be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Az Amerikai Egyesült Államok a D csoport vb-nyitányán 4-1-re győzött Paraguay ellen Los Angelesben. A korai öngól után Folarin Balogun duplázott, így már a szünetben háromgólos volt az amerikaiak előnye, és erre később csak egy szépítő találat érkezett. Giovanni Reyna a 98. percben állította be a végeredményt.

Wiszt Péter
2026. 06. 13. 5:03
Az Egyesült Államok Paraguay elleni győzelemmel kezdte a vb-t Fotó: Getty Images via AFP/Jamie Squire
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Labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 1. forduló:

 

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