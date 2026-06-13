Egyetlen titkot sem vitt magával a sírba Mezey György

Ráadásul a mester tényleg alaposan tájékozódott. Beszélt azzal a Lakat Károllyal, aki az 1968-as mexikói olimpián aranyérmet nyert a magyarokkal. Szót váltott az olimpián szintén bajnok öttusázókkal. Elméletben tökéletesen felkészült.
De azokon a feltételezéseken, hogy a tészta miatt gyengültünk el, azon, hogy a szovjetek vagy a KGB megmérgezett minket meg hogy vérdoppingot kaptunk, csak nevetni tudok.
Hogyan és ki mérgezett volna meg bennünket, amikor annyira el voltunk zárva a külvilágtól, hogy a mi szállásunkra, az edzőközpontunkba idegen be sem tehette a lábát? Ugyan már!
– Mezey György szövetségi kapitány 2025-ben meghalt. Ön szerint vitt magával valami titkot a sírba?
– Nem. Abban biztos vagyok, hogy utólag ő is sok mindent másképp tett volna, de titok nincs. Mire elkezdődött a világbajnokság, Magyarország csapata elfáradt. Ennyi ez, se több, se kevesebb.
– Kering önnel kapcsolatban egy városi legenda, itt az idő, hogy tisztázzuk. A mese úgy szól, hogy a sérült Nyilasi Tibort a csapat mindenképpen szerette volna magával vinni Mexikóba, s önt kérték meg arra, hogy adja át a helyét, azaz maradjon itthon. Igaz ez?
– Dehogy! Ott ültem Budapesten az Erzsébet szálloda előtt azon a buszon, amely az ausztriai edzőtáborba vitt bennünket. A buszon Nyilasi is ott ült. Aztán egyszer csak megjelent Szepesi György MLSZ-elnök és Mezey György. Közölték, hogy Nyilasi csapata, az Austria Wien Tibort visszarendelte, ezért nem tarthat velünk. Ekkor szállt le Nyilasi a buszról. Nekem senki sem mondott semmit. Ez a történet tényleg városi legenda.
– Ön vidéki játékosként, a Haladás futballistájaként viszonylag későn került be a válogatott keretébe. Milyen volt ennek a csapatnak a tagja lenni?
– Elmondhatatlan. Amikor 1984 szeptemberében a vb-selejtezők elkezdődtek, szó sem lehetett arról, hogy én válogatott legyek. 1985. október 30-án, Pécsett a magyar B válogatott tagjaként játszottam Bulgária A csapata ellen, azaz a vb-re szintén kijutó bolgár nemzeti együttessel szemben, s 3-0-ra nyertünk. Azon az összecsapáson nagyon jól ment a játék. Tessék elolvasni ennek a magyar B csapatnak az összeállítását: Szendrei – Herédi, Disztl László, Balog Tibor, Cseh – Nagy József, Fitos, Vincze I. – Kovács K., Dajka, Bognár Gy. Elég veretes névsor.
Mezey György e meccs után szólt, hogy átvesz az A keretbe, s néhány héttel később már a mexikói felkészülési tornára utazhattam a legjobbak társaságában.
Soha senki nem éreztette velem, hogy vidéki vagyok, hogy „csak” a Haladásban focizom. Befogadtak. Én vagyok a Haladás egyetlen olyan játékosa, aki ifjúsági világbajnokságon, 1979-ben, Japánban és felnőtt vb-n is ott lehettem.
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