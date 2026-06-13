Egyetlen titkot sem vitt magával a sírba Mezey György

– Nagy József játszott megegyezéses mérkőzésen?

– Szerintem igen.

– Viharos körülmények között távozott 1989-ben a Haladásból, s 29 évesen az NB III-as Sabaria csapatában kötött ki. Ez volt az egyetlen lehetősége?

– Igen. Addigra már úgy éreztem, nincs itt maradásom. A Sabaria hívott, ráadásul úgy, hogy a gyár szitaműhelyében állást is kaptam. Ezen a részlegen a pólókra gyártott matricákat vasalták fel a ruhadarabokra. Bejártam dolgozni, megszakadnom nem kellett, de azért jó pár órát töltöttem ott. Aztán délután jöttek az edzések meg a hétvégén a meccsek. Tudom, hogy ez ma már nehezen hihető, de az NB III-ban is sokkal jobban éreztem magam, mert ott legalább megbecsültek.

Nagy József az 1986-os, brazilok elleni mérkőzés mezében. Fotó: Vas Népe/Szendi Péter

Ezek után kerültem ki az osztrák Hartberg csapatához. Ez az együttes szintén a harmadosztályban játszott, de olykor feljebb is lépett. A másodosztályban már nem vállaltam a játékot, de így is hét és fél évet húztam le Hartbergben. Naponta jártam át autóval Szombathelyről, de ezzel sem volt problémám.

– Miért lett edző, és miért gyerekekkel foglalkozik?

– A felnőttcsapatok edzői sehol nincsenek biztonságban. Van az a mondás, hogy egy élvonalbeli tréner sose csomagolja ki teljesen a bőröndjét, mert nem tudja, mit hoz a holnap. A gyerekedzőkre ez sokkal kevésbé igaz. Amúgy ez sem könnyebb munka, mint a felnőtteket tréningezni.

– Mi benne a legnehezebb?

– Manapság az, hogy a gyerekeket a sportágban tudjuk tartani. Ebben a történetben a legkevésbé a kis srácok a hibásak.

Én csak annyit látok, hogy egyre fáradtabban érkeznek az iskolából a délutáni edzésekre, a figyelmüket is sokkal nehezebb lekötni, ezer inger éri őket.

A szülők sincsenek könnyebb helyzetben. Az egész rendszert kellene átgondolni.

– Keményen bánik a gyerekekkel?

– Inkább következetesen. Sokan nem tudják, de éveken át a saját fiamat is edzettem. Mindig azt mondtam neki, hogy ne aggódjon, azért, mert az én fiam, nem kell kétszer olyan jól edzenie ahhoz, hogy kezdő legyen. Ha jól teljesít az edzéseken, berakom. Hogy nézett volna ki az, hogy dupla vagy tripla elvárásokat fogalmazok meg vele szemben? Egyszer Sopronban játszottunk, 1-1 volt az állás. Az egy pont jó volt nekünk, csak pár perc volt hátra. Gábor fiam gyorsan el akart végezni egy szabadrúgást a saját térfelünkön. Előtte már kiabáltam neki, hogy nyugi, senki se kapkodjon. Gábor elvégezte a szabadrúgást, az ellenfélhez passzolt, ebből kaptuk a második gólt. Na, akkor lecseréltem a fiamat.

– Ha most kimondom, hogy Haladás, mire gondol?

– Csak a szívfájdalom maradt. Az NB III-ban küzdenek, nem tudom, mi lesz ennek a történetnek a vége. Vannak fellángolások, aztán mindig jön a zuhanás. Jó lenne még NB I-es meccsekre járni a szombathelyi stadionba.

– Mit vár a most kezdődő világbajnokságról?

– A 48 csapat miatt ennek inkább fesztiváljellege van, az igazi világbajnokság majd a legjobb tizenhat között kezdődik. Éppen ezért az elején biztosan nem fogok megnézni minden meccset, főleg az éjszakaiakat nem. Kicsit fáj, hogy ma már szinte mindenki ott van a világbajnokságon, csak mi nem.

– Milyen vágyai vannak még?

– Hogy a két kis unokám egészségesen éljen és hogy minden álmuk megvalósuljon. Mindketten fociznak, Máté kilencéves, Márk pedig hat. Kicsit egykori önmagamat látom bennük.

Pünkösdkor ott voltam velük, két napig csak rúgtuk a labdát, elfáradtam rendesen.

Azóta is pihenem ezt a két napot. Ha pedig – akár csak egyszer is – a felnőttválogatottban szerepelhetnek majd – akárcsak a nagyapjuk és az édesapjuk –, az maga lesz a csoda. Vagyis így lesz majd kerek ez a történet.