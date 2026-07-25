Őrült mérkőzést nyert meg, Bondár Anna WTA-tornadöntőt vívhat Hamburgban

A hamburgi elődöntőt ő kezdte jobban, a korai brékje után kétszer is adogatott az első játszmáért, összesen négy szettlabdája is volt, de Bondár ezeket mind hárította, s a tie break után ő került előnybe.
A második játszma elején úgy tűnt, Bondár lendületből behúzza azt is, ellépett két brékkel 3:0-ra, ebben a szettben viszont Avaneszjan mutatott be nagy fordítást, 6:4-gyel kiegyenlített.
A döntő szett elején az örmény játékos került 3:0-s előnybe. Bondár visszabrékelt, majd 4:5-nél és 5:6-nál is meccslabdát (összesen hármat) hárítva hozta az adogatását.
Az újabb tie breakben az első öt pontot a magyar teniszező nyerte, végül 7-2-vel lett Bondáré.
Bondár Anna 7:6, 4:6, 7:6-ra nyerte meg az őrült, három és fél órás meccset, s karrierje második WTA-döntőjére készülhet.
A magyar teniszező ellenfele vasárnap a német Tamara Korpatsch vagy az egyiptomi Majar Serif lesz.
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