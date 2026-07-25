Őrült mérkőzést nyert meg, Bondár Anna WTA-tornadöntőt vívhat Hamburgban

A hamburgi elődöntőt ő kezdte jobban, a korai brékje után kétszer is adogatott az első játszmáért, összesen négy szettlabdája is volt, de Bondár ezeket mind hárította, s a tie break után ő került előnybe.

Battling hard 💪



Anna Bondar saves 4 set points against Avanesyan to take the opening tiebreak 7-3 in dramatic fashion! A step closer to the final 👏#MSCHamburgLadiesOpen pic.twitter.com/1kxSPBvpGy — wta (@WTA) July 25, 2026

A második játszma elején úgy tűnt, Bondár lendületből behúzza azt is, ellépett két brékkel 3:0-ra, ebben a szettben viszont Avaneszjan mutatott be nagy fordítást, 6:4-gyel kiegyenlített.

A döntő szett elején az örmény játékos került 3:0-s előnybe. Bondár visszabrékelt, majd 4:5-nél és 5:6-nál is meccslabdát (összesen hármat) hárítva hozta az adogatását.

Az újabb tie breakben az első öt pontot a magyar teniszező nyerte, végül 7-2-vel lett Bondáré.

Bondár Anna 7:6, 4:6, 7:6-ra nyerte meg az őrült, három és fél órás meccset, s karrierje második WTA-döntőjére készülhet.

A magyar teniszező ellenfele vasárnap a német Tamara Korpatsch vagy az egyiptomi Majar Serif lesz.