Bondár AnnaWTA-tornatenisz

Őrült mérkőzést nyert meg, Bondár Anna WTA-tornadöntőt vívhat Hamburgban

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Bondár Anna karrierje második egyéni WTA-tornadöntőjére készülhet. A magyar teniszező tavaly is Hamburgban jutott be a fináléba, ezt idén megismételte a salakpályás WTA 250-es versenyen. Bondár Anna az elődöntőben az örmény Elina Avaneszjan ellen nyert 7:6, 4:6, 7:6-ra úgy, hogy három meccslabdát is hárított.

Koczó Dávid
2026. 07. 25. 17:39
Bondár Anna első WTA-tornadöntője után a másodikat is Hamburgban vívhatja, a salakpályás verseny elődöntőjében Elina Avaneszjan ellen nyert a magyar teniszező Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond
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A hamburgi elődöntőt ő kezdte jobban, a korai brékje után kétszer is adogatott az első játszmáért, összesen négy szettlabdája is volt, de Bondár ezeket mind hárította, s a tie break után ő került előnybe.

A második játszma elején úgy tűnt, Bondár lendületből behúzza azt is, ellépett két brékkel 3:0-ra, ebben a szettben viszont Avaneszjan mutatott be nagy fordítást, 6:4-gyel kiegyenlített.

A döntő szett elején az örmény játékos került 3:0-s előnybe. Bondár visszabrékelt, majd 4:5-nél és 5:6-nál is meccslabdát (összesen hármat) hárítva hozta az adogatását.

Az újabb tie breakben az első öt pontot a magyar teniszező nyerte, végül 7-2-vel lett Bondáré.

Bondár Anna 7:6, 4:6, 7:6-ra nyerte meg az őrült, három és fél órás meccset, s karrierje második WTA-döntőjére készülhet.  

A magyar teniszező ellenfele vasárnap a német Tamara Korpatsch vagy az egyiptomi Majar Serif lesz.

 

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