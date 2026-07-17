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Djokovics elvitte a show-t a vb-döntő előtt, a FIFA elnöke is őt ünnepli

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Világsztárok társaságában mutatták be New Yorkban a Novak Djokovics pályafutásáról készült dokumentumfilmet. A zártkörű vetítésen Gianni Infantino FIFA-elnök mellett Mike Tyson, Zlatan Ibrahimovic és több futball-legenda is megjelent, a nagyközönség augusztus 20-tól láthatja a filmet.

Magyar Nemzet
2026. 07. 17. 8:54
Novak Djokovics and Zlatan Ibrahimovic jó barátok Fotó: THEO WARGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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