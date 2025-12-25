Orbán Viktor elárulta, mákos vagy diós-e a bejgli

Komoly dilemma elé került a magyar miniszterelnök. Mint azt közösségi oldalára feltett posztjában is jelezte, azon gondolkodott, a mákos vagy a diós bejglit fogyassza-e el előbb.

A kormányfő ezúttal is frappánsan oldotta meg a kérdést:

Előbb mákos, aztán diós!

A bejgli, magyar nevén mákos vagy diós tekercs, tradicionális magyar karácsonyi étel, hagyományosan dióval vagy mákkal, újabban gesztenyével, kakaóval vagy aszalt szilvával töltött édesség, de létezik meggyes-mákos, gesztenyés-szilvás, almás-mákos és káposztás változata is. A népi hiedelem szerint a diót rontás ellen kell enni, a mák pedig bőséget hoz a házhoz.