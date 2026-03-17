Aggódnak Kijevben, hogy nem áll jól a Tisza szénája

A március 15-i budapesti rendezvények kapcsán Valeria Pasko ukrán riporter a Tisza Párt rendezvényén arról beszélt: a Békemenet mérete és összetétele alapján úgy tűnik, Orbán Viktor politikai közössége erősebb támogatottságot mutat, mint a Tisza Párt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 10:49
Magyar Péter (Fotó: AFP)
Aggodalomra adhat okot Kijevben a magyar ellenzéki erők helyzete – erről beszélt egy ukrán tudósítás a magyarországi március 15-i események kapcsán. Valeria Pasko beszámolója szerint a két nagy politikai rendezvény közül a Békemenet nemcsak nagyobb létszámú volt, hanem földrajzi összetétele is eltérő képet mutatott.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői a Szent István körúton az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen, és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A magyar turisztikai ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek Orbán pártjának rendezvényén és 150 ezret a Tisza Párt nagygyűlésén

– sajnálkozott az ukrán riporter. Valeria Pasko arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki rendezvényen több európai uniós zászló is látható volt, emellett kiemelte: míg a kormánypárti megmozdulásra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, addig a Tisza Párt eseményén inkább fővárosi jelenlét volt megfigyelhető.

Az ellenzéki nagygyűlésen volt néhány európai uniós zászló is, vagyis mondhatjuk, hogy a napirend inkább Európa-párti és itt észrevehető, hogy az emberek inkább budapestiek

– összegezte az ukrán riporter, aki úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló adatok és benyomások alapján jelenleg az látszik, hogy Orbán Viktor pártja kedvezőbb pozícióban lehet az áprilisi választások előtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelektristan tzarat

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
