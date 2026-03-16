Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Orbán Viktor és a Békemenet kiemelt helyet kapott a nemzetközi sajtóban

A nemzetközi sajtó is beszámolt a magyar nemzeti ünnepről és természetesen a Békemenetről is. A külföldi portálok kiemelték a résztvevők számát, valamint Orbán Viktor beszédének főbb pontjait is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 10:27
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte el a Békemenet és a miniszterelnök beszéde. A legtöbb beszámoló Orbán Viktor beszédéről és a hatalmas tömegről szólt. 

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánkat nem lehet megtörni. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Reuters beszámolójában kiemelte, hogy az idei nemzeti ünnep kiemelten fontos volt, hiszen éppen a kampányidőszak hajrája előtt kínált kiváló lehetőséget a mozgósításra. A hírügynökség beszámolója szerint rengetegen vonultak utcára Orbán Viktor és a kormánypártok támogatása mellett a Békemenet során. A tudósítás emellett azt is kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében történelminek nevezte a közelgő választásokat. 

„Nem úgy kell nyernünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem jobban. Nem annyi szavazatra van szükségünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem többre” – mondta. „Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi felelőssége lesz” – idézte a miniszterelnök szavait a Reuters. 

Az Euronews beszámolója is kiemelte a résztvevők számát, valamint hogy a miniszterelnök a háború és a béke közötti összecsapásként írta le a közelgő választást. A portál egyúttal kiemelte Orbán Viktor azon szavait, amelyek szerint csak a jelenlegi kormány képes garantálni, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból, írja az Origo

Egyúttal beszámoltak róla, hogy Orbán Viktor beszédében ismét felszólította Ukrajnát a beavatkozási kísérletek, a fenyegetések és a zsarolások felfüggesztésére. 

A Deutsche Welle szintén tömegről ír, akik a miniszterelnök és a kormánypártok támogatása érdekében utcára vonult. A német közszolgálati média szerint Orbán Viktor támogatói egyértelművé tették, hogy nem kérnek az ukrán zsarolásból, a miniszterelnök maga pedig beszédében élesen kritizálta Kijevet és Brüsszelt is.

Orbán Viktor egyébként tudósítás szerint a háborút, a migrációt emelte ki a hazánkra leselkedő legfontosabb veszélyek között.

A Kyiv Independent beszámolója szerint az utcák megteltek a politikai pártok támogatóival, Orbán Viktor és szövetségesei pedig egyértelmű üzenetet küldtek az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij számára. A portál egyúttal kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében ismét leszögezte, hogy hazája nem fog Ukrajnáért harcolni.

A portálnak egyébként sikerült megszólaltatnia egy résztvevőt is, aki arról beszélt, hogy 24 éves fiatalként aggasztják azok a fejlemények, amelyek az Európai Unió felől érkeznek, és amelyek egy háborús előkészületre utalnak. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
