Orbán Viktor és a Békemenet kiemelt helyet kapott a nemzetközi sajtóban

A nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte el a Békemenet és a miniszterelnök beszéde. A legtöbb beszámoló Orbán Viktor beszédéről és a hatalmas tömegről szólt.

Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánkat nem lehet megtörni. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Reuters beszámolójában kiemelte, hogy az idei nemzeti ünnep kiemelten fontos volt, hiszen éppen a kampányidőszak hajrája előtt kínált kiváló lehetőséget a mozgósításra. A hírügynökség beszámolója szerint rengetegen vonultak utcára Orbán Viktor és a kormánypártok támogatása mellett a Békemenet során. A tudósítás emellett azt is kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében történelminek nevezte a közelgő választásokat.