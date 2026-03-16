Orbán Viktor és a Békemenet kiemelt helyet kapott a nemzetközi sajtóban

A nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte el a Békemenet és a miniszterelnök beszéde. A legtöbb beszámoló Orbán Viktor beszédéről és a hatalmas tömegről szólt.
A Reuters beszámolójában kiemelte, hogy az idei nemzeti ünnep kiemelten fontos volt, hiszen éppen a kampányidőszak hajrája előtt kínált kiváló lehetőséget a mozgósításra. A hírügynökség beszámolója szerint rengetegen vonultak utcára Orbán Viktor és a kormánypártok támogatása mellett a Békemenet során. A tudósítás emellett azt is kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében történelminek nevezte a közelgő választásokat.
„Nem úgy kell nyernünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem jobban. Nem annyi szavazatra van szükségünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem többre” – mondta. „Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi felelőssége lesz” – idézte a miniszterelnök szavait a Reuters.
