BékemenetOrbán Viktorünnepi beszédmárcius 15.

Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor március 15-én

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i ünnepi beszédének három fő üzenetét tette közzé a közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: a kormányfő világossá tette: a következő időszak tétje Magyarország biztonsága és jövője.

Forrás: Facebook2026. 03. 16. 12:17
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i, minden idők legnagyobb Békemenete után a Kossuth téren összegyűlt több százezres tömegnek. A kormányfő ünnepi beszédének központi eleme volt, hogy az országot továbbra is a „biztonság és nyugalom szigetének” kell megőrizni, amihez stabil kormányzásra és nemzeti egységre van szükség.

Budapest, 2026. március 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Az ünnepi beszéd három fő üzenetét foglalta össze a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

  • Vállaljuk, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és nyugalom szigetének! 
  • Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött szövetségünket. A 3 millió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb. 
  • Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége!

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét itt nézheti meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
