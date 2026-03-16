Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor március 15-én

Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i, minden idők legnagyobb Békemenete után a Kossuth téren összegyűlt több százezres tömegnek. A kormányfő ünnepi beszédének központi eleme volt, hogy az országot továbbra is a „biztonság és nyugalom szigetének” kell megőrizni, amihez stabil kormányzásra és nemzeti egységre van szükség.
Az ünnepi beszéd három fő üzenetét foglalta össze a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
- Vállaljuk, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és nyugalom szigetének!
- Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött szövetségünket. A 3 millió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb.
- Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége!
