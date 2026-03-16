Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor március 15-én

Történelmi beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i, minden idők legnagyobb Békemenete után a Kossuth téren összegyűlt több százezres tömegnek. A kormányfő ünnepi beszédének központi eleme volt, hogy az országot továbbra is a „biztonság és nyugalom szigetének” kell megőrizni, amihez stabil kormányzásra és nemzeti egységre van szükség.

Orbán Viktor miniszterelnök (balra) beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az ünnepi beszéd három fő üzenetét foglalta össze a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Vállaljuk, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és nyugalom szigetének!

Meg kell újítanunk az előző választáson megkötött szövetségünket. A 3 millió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb.

Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége!

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét itt nézheti meg: