Szívmelengető pillanatokból sem volt hiány Orbán Viktor kaposvári gyűlésén + videó

Váratlan bekiabálás zavarta meg a miniszterelnök beszédét hétfőn este Kaposváron – idézte fel közösségi oldalán Orbán Viktor.
A kormányfő éppen arról beszélt, hogy ki fogunk maradni a háborúból, amikor egy kislány, plüssével a kezében hangos Orbán Viktor skandálással félbeszakította a beszédet. A miniszterelnök végül egy fotót is készített legfiatalabb kaposvári rajongójával.
Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta. A miniszterelnök közösségi oldalán fotót is megosztott a rendezvényről, amelyen a zsúfolásig megtelt tér látható.
Kedden, azaz ma Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Dobó István térre.
Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:
- Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György tér
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.
