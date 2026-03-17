kitüntetéspolgármesterekSopronvárosvezetésFarkas Ciprián

Hamarosan indul a szavazás az Év polgármestere díjra

Bejelentették az idei XXXI. Városi polgármesterek randevúját, amelyen átadják a Szféra által alapított, az Év polgármestere, az Év alpolgármestere és az Év jegyzője díjakat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 11:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyik legnagyobb hagyománnyal bíró önkormányzati rendezvény, a XXXI. Városi polgármesterek randevúja helyszíne 2026. május 12-én, kedden 11 órától Sopronban lesz a városháza dísztermében – jelentette be Farkas Ciprián, Sopron polgármestere és Oltványi Tamás, az ötletgazda-rendező Szféra ügyvezetője. A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, főszónoka Dukai Miklós önkormányzati államtitkár.

Farkas Ciprián kiemelte: büszkeséggel tölti el, hogy vendégül láthatják a többi város képviselőit, hiszen az 1921-es népszavazáson a soproniak a trianoni döntés után az Ausztriához csatolás helyett Magyarország mellett döntöttek, elnyerve ezzel a Civitas Fidelissima, azaz a Leghűségesebb város címet.

Oltványi Tamás elmondta, magasztos érzés lesz számára harmincegyedik alkalommal köszönteni a polgármestereket. Az esemény fontosságát idén az adja, hogy

az áprilisi parlamenti választás után az önkormányzati vezetők először találkozhatnak országos szinten.

A rendezvényen átadják a Szféra által alapított, az Év polgármestere, az Év alpolgármestere és az Év jegyzője díjakat, amelyeket azok a városvezetők kapják, akik a polgárok szavazatai alapján leginkább kiérdemelték a lakosság megbecsülését. A díj Szász Endre linómetszete. Szavazni kizárólag a rendezvény honlapján lehet 2026. április 1–29. között. Egy e-mail-címről egy szavazat adható le.

Borítókép: Oltványi Tamás, a Szféra Európa Kft. ügyvezető igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
