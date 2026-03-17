Hamarosan indul a szavazás az Év polgármestere díjra

Az egyik legnagyobb hagyománnyal bíró önkormányzati rendezvény, a XXXI. Városi polgármesterek randevúja helyszíne 2026. május 12-én, kedden 11 órától Sopronban lesz a városháza dísztermében – jelentette be Farkas Ciprián, Sopron polgármestere és Oltványi Tamás, az ötletgazda-rendező Szféra ügyvezetője. A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, főszónoka Dukai Miklós önkormányzati államtitkár.

Farkas Ciprián kiemelte: büszkeséggel tölti el, hogy vendégül láthatják a többi város képviselőit, hiszen az 1921-es népszavazáson a soproniak a trianoni döntés után az Ausztriához csatolás helyett Magyarország mellett döntöttek, elnyerve ezzel a Civitas Fidelissima, azaz a Leghűségesebb város címet.

Oltványi Tamás elmondta, magasztos érzés lesz számára harmincegyedik alkalommal köszönteni a polgármestereket. Az esemény fontosságát idén az adja, hogy

az áprilisi parlamenti választás után az önkormányzati vezetők először találkozhatnak országos szinten.

A rendezvényen átadják a Szféra által alapított, az Év polgármestere, az Év alpolgármestere és az Év jegyzője díjakat, amelyeket azok a városvezetők kapják, akik a polgárok szavazatai alapján leginkább kiérdemelték a lakosság megbecsülését. A díj Szász Endre linómetszete. Szavazni kizárólag a rendezvény honlapján lehet 2026. április 1–29. között. Egy e-mail-címről egy szavazat adható le.