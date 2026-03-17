Most még inkább megéri belevágni otthonfelújításba, jövő tavaszig fut a program

Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő Energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási igények összértéke – derül ki az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.

Az Energetikai otthonfelújítási program támogatási kérelmeit jövő márciusig lehet benyújtani az MFB Pontokon

Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30 százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket.

A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás.

A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban is megtérülhet.

A minisztérium bejegyzése sorolja a program további előnyeit is:

önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy félmillió forint,

a minimális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 ezer forint,

biztosítékkal, jelzáloggal nem kell bajlódni,

és kezelési költséget sem kell fizetni.

Főleg vidéki házak korszerűsítésére pályáznak az Energetikai otthonfelújítási programban

A posztból kiderül az is, hogy az energetikai otthonfelújítási programban biztosított teljes forrásmennyiség kilenctizedét vidéki házak korszerűsítésére szánják, de a lehetőség budapesti ingatlanokra is elérhető.

Jól haladnak a kifizetések is: eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot.

A támogatási kérelmeket jövő március végéiig lehet benyújtani a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.