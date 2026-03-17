otthonfelújításEnergiaügyi Minisztériumpályázat

Most még inkább megéri belevágni otthonfelújításba, jövő tavaszig fut a program

Már több mint 70 milliárd forintra pályáztak az otthonukat felújtani vágyók. A kormány Energetikai otthonfelújítási programjában már tízmillió forint az elérhető támogatási összeg, ennek fele vissza nem térítendő. A pályázatokat jövő márciusig lehet benyújtani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 9:44
Illusztráció Fotó: Nagy Béla
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő Energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási igények összértéke – derül ki az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből. 

Az Energetikai otthonfelújítási program támogatási kérelmeit jövő márciusig lehet benyújtani az MFB Pontokon
Fotó: Vémi Zoltán

Az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30 százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket. 

A részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. 

A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban is megtérülhet. 

A minisztérium bejegyzése sorolja a program további előnyeit is: 

  • önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy félmillió forint, 
  • a minimális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 ezer forint,
  • biztosítékkal, jelzáloggal nem kell bajlódni, 
  • és kezelési költséget sem kell fizetni.

Főleg vidéki házak korszerűsítésére pályáznak az Energetikai otthonfelújítási programban

A posztból kiderül az is, hogy az energetikai otthonfelújítási programban biztosított teljes forrásmennyiség kilenctizedét vidéki házak korszerűsítésére szánják, de a lehetőség budapesti ingatlanokra is elérhető. 

Jól haladnak a kifizetések is: eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. 

A támogatási kérelmeket  jövő március végéiig lehet benyújtani a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.