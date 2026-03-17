BékemenetDömötör CsabaBrüsszel

Egy kép, amiről Brüsszelben nem beszélnek + videó

Egy liberális francia politikus kellemetlen helyzetbe hozta magát. Valérie Hayer egy, a Békemeneten készült képhez azt írta, hogy százezrek tüntettek Orbán Viktor ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 8:53
Békemenetének résztvevői a Margit hídon Forrás: MTI
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált Valérie Hayer, francia EP-képviselő megnyilvánulására. Dömötör arról számolt be, hogy a kinti lapok csak elvétve számoltak be arról, hogy milyen óriási tömeg gyűlt össze a Békemeneten és a Kossuth téren, ami szerinte nem túl meglepő. 

A Békemenet, amiről Brüsszelben nem beszélnek
A Békemenet, amiről Brüsszelben nem beszélnek. Fotó: MTI

A kép, amiről Brüsszelben nem beszélnek. Van azért egy kínosan kellemetlen kivétel

– írta a videóhoz a Fidesz EP-képviselője. Ahogy arról lapunk is beszámolt, ez volt a legnagyobb Békemenet.

A liberálisok frakcióvezetője egy, a Békemeneten készült képpel osztotta meg azt, hogy százezrek tüntettek Orbán Viktor ellen – ez azért erős. Annyira kínos és kellemetlen volt az egész, hogy végül törölték ezt az állásfoglalást, ezt a posztot

– mondta. A videót azzal zárja Dömötör, hogy nem baj, ők azon lesznek, hogy minél több emberhez eljusson a Békemenet híre, és az, hogy mekkora tömeg gyűlt össze vasárnap. A videót azzal zárta a képviselő, hogy a kép bizonyítja, hogy a magyarok kiállnak magukért, és van más út a brüsszeli háborús mániához képest. 

Borítókép: A Békemenet résztvevői a Margit hídon (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
