Eltűntnek hitt betegségek jelentek meg Borsodban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb járványügyi jelentése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egy hónapos csecsemőnél igazolták a pertussist, közismert nevén a szamárköhögést, miközben két másik gyermeknél mumpsz gyanúja merült fel. Az esetek azért is figyelemre méltók, mert mindkét betegség ellen létezik védőoltás, és mindkettő szerepel a kötelező gyermekkori oltási rendben Magyarországon – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

A védőoltással megelőzhető betegségek visszatérése komoly közegészségügyi kockázatot jelenthet (Fotó: Getty Images)

A kötelező gyermekkori védőoltásoknak köszönhetően csak elszórtan fordulnak elő, járványos terjedésük ritka. Éppen ezért számít figyelemre méltónak, hogy egy mindössze egy hónapos borsodi csecsemőnél laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták a szamárköhögést – hangsúlyozta a lap.

Ebben az életkorban a betegség különösen veszélyes: a súlyos köhögési rohamok légzéskimaradást is okozhatnak, a csecsemők ugyanis még nem rendelkeznek teljes védettséggel.

A mumpsz korábban tipikus gyermekkori betegség volt, mára azonban a rendszeres oltások miatt ritkán bukkan fel, főleg egyszerre több gyermeknél.

