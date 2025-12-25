Rejtély, hogyan kapott vérmérgezést a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kiválósága

A ZTE legendás játékosa, Péter Zoltán elmondta, hogy amikor kórházba került, az orvosok is tanácstalanok voltak, hogyan kaphatott vérmérgezést. A gondok augusztus végén kezdődtek, és annyit érzett, hogy nagyon fáj a csípője. Az, amelyikben a protézise van, amit huszonöt éve kapott. Alig tudott menni, belázasodott, s amikor bekerült a kórházba, nem nagyon tudták eldönteni, melyik osztályra kerüljön. Végül a fertőzőn kötött ki.

„Majdnem meghaltam”

– Hat hétig voltam kórházban, s ilyet nem szeretek mondani, de majdnem meghaltam. Élet-halál között lebegtem, de ezt inkább csak az orvosok, az ismerősök elmondásaiból tudom, hiszen volt, hogy nagyon nem is emlékszem, mi zajlott körülöttem. Viszont nagyon sokan vigyáztak rám, ezért is lehetek most itt. Nincs mit szépíteni rajta: ott feküdtem bepelenkázva, hiszen nem tudtam lábra állni. A vérmérgezésre kapott kezeléseknek hála elkezdett javulni az állapotom, közben elvittek Pécsre, hogy a tályogot eltávolítsák, de végül úgy döntött a konzílium, hogy nem nyúlnak hozzá. Egy csomó antibiotikumot nyomtak belém, így a tályog is lassan egyre kisebb lett, és pont a napokban kaptam egy levelet, hogy eltűnt és az eredményeim is rendben vannak. Már a helyzethez képest. Tizenkét kilót fogytam, amikor lábra tudtam állni és belenéztem a tükörbe, nem viccelek, mintha egy koncentrációs táborban készült kép nézett volna vissza rám... Most hét kilót már visszaszedtem, de van még mit. Nagyon sokat köszönhetek az egerszegi orvosoknak és az ápolóknak, olyannyira, hogy amikor Pécsre kerültem, és kérdezték, hogy esetleg ott folytassák-e a kezelésem, azonnal rávágtam, hogy Zalaegerszegen akarom folytatni! Na és nagyon sokat köszönhetek Liának, az élettársamnak, aki mindvégig mellettem volt – mondta el Péter Zoltán a Zaol Zala vármegyei hírportálnak.

Péter Zoltán számára 2026-ban kerek évfordulók jönnek.

– Viccesen azt is mondtam, hogy a jövő évet ezért még meg akarom várni. Sokan nem is tudják, hogy 1976-ban a magyar ifjúsági labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki döntőt játszott, de végül a budapesti fináléban a Szovjetunió csapata 1-0-ra legyőzött minket. Jövőre ötven éve lesz, hogy ez történt. A nagy többség az ifjúsági Európa-bajnok, a Bicskei Bertalan vezette 1984-es csapatra emlékszik, hiszen az aranyérmes lett. Pedig mi is döntősök voltunk. Aztán 1976 amiatt is emlékezetes, mert abban az évben, vagyis megint ötven éve lesz, hogy a ZTE első csapatába bekerültem. És hát ott lesz a következő kerek évforduló, 1986. Negyven éve lesz, hogy legutóbb világbajnokságon szerepelt a magyar válogatott.