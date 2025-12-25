zalaegerszegztePéter Zoltánmagyar válogatott

Rejtély, hogyan kapott vérmérgezést a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kiválósága

Péter Zoltán sem hitte volna, hogy ez megtörténik vele: a 28-szoros válogatott labdarúgó, aki ott volt az 1986-os világbajnokságon, vérmérgezést kapott, és élet-halál között lebegett. A karácsonyi ünnepek előtt a Zaol Zala vármegyei hírportálnak szerencsére arról számolhatott be, hogy már túl van a nehezén. Péter Zoltán hat hétig volt kórházban, és tizenkét kilót fogyott.

2025. 12. 25. 16:45
Péter Zoltán mögött nagyon nehéz időszak van Forrás: ZAOL/Kerkai Attila
A ZTE legendás játékosa, Péter Zoltán elmondta, hogy amikor kórházba került, az orvosok is tanácstalanok voltak, hogyan kaphatott vérmérgezést. A gondok augusztus végén kezdődtek, és annyit érzett, hogy nagyon fáj a csípője. Az, amelyikben a protézise van, amit huszonöt éve kapott. Alig tudott menni, belázasodott, s amikor bekerült a kórházba, nem nagyon tudták eldönteni, melyik osztályra kerüljön. Végül a fertőzőn kötött ki.

„Majdnem meghaltam”

– Hat hétig voltam kórházban, s ilyet nem szeretek mondani, de majdnem meghaltam. Élet-halál között lebegtem, de ezt inkább csak az orvosok, az ismerősök elmondásaiból tudom, hiszen volt, hogy nagyon nem is emlékszem, mi zajlott körülöttem. Viszont nagyon sokan vigyáztak rám, ezért is lehetek most itt. Nincs mit szépíteni rajta: ott feküdtem bepelenkázva, hiszen nem tudtam lábra állni. A vérmérgezésre kapott kezeléseknek hála elkezdett javulni az állapotom, közben elvittek Pécsre, hogy a tályogot eltávolítsák, de végül úgy döntött a konzílium, hogy nem nyúlnak hozzá. Egy csomó antibiotikumot nyomtak belém, így a tályog is lassan egyre kisebb lett, és pont a napokban kaptam egy levelet, hogy eltűnt és az eredményeim is rendben vannak. Már a helyzethez képest. Tizenkét kilót fogytam, amikor lábra tudtam állni és belenéztem a tükörbe, nem viccelek, mintha egy koncentrációs táborban készült kép nézett volna vissza rám... Most hét kilót már visszaszedtem, de van még mit. Nagyon sokat köszönhetek az egerszegi orvosoknak és az ápolóknak, olyannyira, hogy amikor Pécsre kerültem, és kérdezték, hogy esetleg ott folytassák-e a kezelésem, azonnal rávágtam, hogy Zalaegerszegen akarom folytatni! Na és nagyon sokat köszönhetek Liának, az élettársamnak, aki mindvégig mellettem volt – mondta el Péter Zoltán a  Zaol Zala vármegyei hírportálnak.

Péter Zoltán számára 2026-ban kerek évfordulók jönnek.

– Viccesen azt is mondtam, hogy a jövő évet ezért még meg akarom várni. Sokan nem is tudják, hogy 1976-ban a magyar ifjúsági labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki döntőt játszott, de végül a budapesti fináléban a Szovjetunió csapata 1-0-ra legyőzött minket. Jövőre ötven éve lesz, hogy ez történt. A nagy többség az ifjúsági Európa-bajnok, a Bicskei Bertalan vezette 1984-es csapatra emlékszik, hiszen az aranyérmes lett. Pedig mi is döntősök voltunk. Aztán 1976 amiatt is emlékezetes, mert abban az évben, vagyis megint ötven éve lesz, hogy a ZTE első csapatába bekerültem. És hát ott lesz a következő kerek évforduló, 1986. Negyven éve lesz, hogy legutóbb világbajnokságon szerepelt a magyar válogatott.

Megvolt az esély, hogy Marco Rossi csapata márciusban ott legyen a vb-pótselejtezőn, de az írek elleni hazai 3-2-es vereség megpecsételte a sorsunkat.

Péter Zoltán: Valószínűleg rossz a az utánpótlás-nevelésünk

– Soha nem gondoltam volna, hogy 1986 után ennyi idő után sem tudunk majd kijutni egy újabb világbajnokságra. Van véleményem, és szerintem az a baj, hogy a magyar csapatokban még mindig sok a külföldi játékos. Aki kikerül külföldre az NB I-ből, ők meg keveset játszanak a saját csapatukban. Szoboszlai Dominik erre éppenséggel ellenpélda, de nem ez az általános. A múltkor a török bajnokságban néztem Sallai Roland csapatának a mérkőzését, és mi látok: Sallai balhátvéd, holott ő támadó. Mindent összevetve valószínűleg rossz a az utánpótlás-nevelésünk. Pedig itt is vannak tehetségek, de menedzserek  irányítják a magyar futballt, és nem tudnak rendesen érvényesülni a fiatalok. Játszaniuk kellene, ez az igazság. Ráadásul minél többet.

A Zaol teljes cikkét ITT lehet elolvasni, amelyből az is kiderül, a beszélgetés során Péter Zoltán miért volt a Dynamo Dresden mezében.

 

 

