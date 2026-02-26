Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Bánhidi Bencemagyar férfikézilabda-válogatottMáthé DominikChema Rodríguez

Ennél jobb hírt aligha kaphatott a vb-részvételre készülő magyar válogatott

Megvan a magyar férfi-kézilabdaválogatott kerete az olaszok elleni felkészülési mérkőzésére. Chema Rodríguez szövetségi kapitány két visszatérőre is számít a márciusi összecsapáson Bánhidi Bence és Máthé Dominik személyében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 18:20
Bánhidi Bencére ismét számít Chema Rodríguez Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának csütörtöki beszámolója kiemelte: Chema Rodríguez szövetségi kapitány 20 fős keretet hirdetett a találkozóra, amelyet március 21-én, 14.30-tól Tatabányán játszanak, s ebben a januári Európa-bajnokságot sérülés miatt kihagyó játékosok közül szerepel Bánhidi Bence és Máthé Dominik is.

Bánhidi Bence mellett Máthé Dominik is visszatér
Bánhidi Bence mellett Máthé Dominik is visszatér Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Bánhidi Bence és Máthé Dominik visszatérése komoly erősítés

Különösen Bánhidi helyzete érdekes: a Szeged beállója sérülés miatt nem szerepelt a kontinensviadalon, és sokan attól tartottak, hogy nem szerepel többet a nemzeti együttesben. Ez az elmélet a mostani meghívóval megdőlt, s így remélhetőleg a kulcsfontosságú vb-selejtezőn is Chema Rodríguez rendelkezésére állhat.

Örömteli hír, hogy Máthé Dominik ismét egészséges és segítségére lehet a válogatottnak.

A két játékos komoly erősítés Chema Rodrígueznek.

A március 16-án kezdődő felkészülésben további két játékos, Tóth Levente és Sztraka Dániel is részt vesz, ők azonban nem tagjai az olaszok elleni keretnek.

A magyar válogatott a májusi vb-selejtezőre készül, a mieink ellenfele Szerbia vagy Litvánia lesz az oda-visszavágós párharcban a kijutásért.

A magyar válogatott kerete:

  • Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten – Németország)
  • Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)
  • Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia)
  • Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja – Spanyolország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Tóth Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (Mol Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)
  • Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország)
  • Balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)
  • Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Vb-selejtező

  • Első mérkőzés, 2026. május 13. vagy 14: Szerbia/Litvánia–Magyarország
  • Visszavágó, 2026. május 16. vagy 17.: Magyarország–Szerbia/Litvánia

A párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu