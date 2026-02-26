Ennél jobb hírt aligha kaphatott a vb-részvételre készülő magyar válogatott

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának csütörtöki beszámolója kiemelte: Chema Rodríguez szövetségi kapitány 20 fős keretet hirdetett a találkozóra, amelyet március 21-én, 14.30-tól Tatabányán játszanak, s ebben a januári Európa-bajnokságot sérülés miatt kihagyó játékosok közül szerepel Bánhidi Bence és Máthé Dominik is.
Bánhidi Bence és Máthé Dominik visszatérése komoly erősítés
Különösen Bánhidi helyzete érdekes: a Szeged beállója sérülés miatt nem szerepelt a kontinensviadalon, és sokan attól tartottak, hogy nem szerepel többet a nemzeti együttesben. Ez az elmélet a mostani meghívóval megdőlt, s így remélhetőleg a kulcsfontosságú vb-selejtezőn is Chema Rodríguez rendelkezésére állhat.
Örömteli hír, hogy Máthé Dominik ismét egészséges és segítségére lehet a válogatottnak.
A két játékos komoly erősítés Chema Rodrígueznek.
A március 16-án kezdődő felkészülésben további két játékos, Tóth Levente és Sztraka Dániel is részt vesz, ők azonban nem tagjai az olaszok elleni keretnek.
A magyar válogatott a májusi vb-selejtezőre készül, a mieink ellenfele Szerbia vagy Litvánia lesz az oda-visszavágós párharcban a kijutásért.
A magyar válogatott kerete:
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Vb-selejtező
A párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.
