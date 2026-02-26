A Győr edzője magából kikelve kiabált Fodor Csengéékkel időkérés közben + videó

Nem sokat pihenhetett a női kézilabda Bajnokok Ligájában csoportelsőként azonnal a negyeddöntőbe jutó Győr, ugyanis a vasárnapi, Dortmund elleni utolsó csoportmeccset követően már szerdán pályára léptek a magyar bajnokságban az egykor szebb napokat látott Vasas ellen. Nos, Per Johansson úgy gondolta, ez a találkozó remek alkalom lesz arra, hogy a hazai közönség előtt olyan játékosok is megmutathassák a tudásukat, mint a klub akadémiáján nevelkedő Lukács Boglárka, Keceli-Mészáros Renáta, Kriston Kíra, Zákányi Janka – utóbbi már a kezdőcsapatban találta magát –, valamint a múlt héten szerződtetett dán válogatott beálló, Ida-Marie Dahl. Ugyanakkor a svéd szakember a négy sérültön túl ezúttal pihenőt adott Kelly Dulfernek, Dione Housheernek, Emilie Hovdennek és Szemerey Zsófinak.

A Győr végül győzött, ünnepelt is egy kicsit a szurkolókkal, de Per Johansson kiakadását egyhamar nem felejti el senki. Forrás: Gyorietokc.hu

Per Johansson magából kikelve ordított a szerinte lezseren játszó játékosaival

A zöld-fehérek hazai pályán a 22. fordulóból előrehozott mérkőzésen végül a vártnál keményebb összecsapáson győzték le a Vasast 34–24-re. A Győr játéka igencsak akadozott, míg a Vasas nagyot küzdött, folyamatosan tördelte a játékot, ezzel megakadályozva azt, hogy a győriek elérjék a tőlük megszokott üzemi hőfokot. Nem is tetszett mindez Per Johanssonnak, aki rövid időn belül kétszer is magához rendelte a lányokat, és kifejezetten idegesen tartott eligazítást a kispadnál. Sőt, a második annyira idegesre sikeredett, hogy a svéd szakember mondanivalójától nemcsak Fodor Csengéék, de még a sportcsarnok falai is belepirultak.

Per Johansson kifakadását szó szerint nem írhatjuk le, ám annyit elárulhatunk,

szörnyűnek nevezte csapata játékát – persze nem ezt a szót használta szó szerint –, és számonkérte rajtuk, vajon miért nem azt játsszák, amit megbeszéltek.

Aztán valahogy helyreállt a világ rendje, a győriek minden pályára lépő mezőnyjátékosa betalált a vendégek hálójába, a legeredményesebb Veronica Kristiansen és Ida-Marie Dahl volt hat-hat találattal. Utóbbinak ez volt az első meccse győri színekben. Biztosak lehetünk abban, hogy ezt a kis edzői „kifakadást” sem a kézilabdázók, sem pedig a szurkolók nem felejtik el egyhamar.