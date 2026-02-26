Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

per johanssonkézilabdavasasgyőri audi eto kcida - marie dahlpályabajnokság

A Győr edzője magából kikelve kiabált Fodor Csengéékkel időkérés közben + videó

Szerdán ismét pályára lépett a Győri Audi ETO KC, és a bajnoki címvédő végül a vártnál keményebb összecsapáson győzte le a Vasast 34–24-re. A találkozó sajnos nem arról marad emlékezetes, hogy több fiatal akadémista is bemutatkozhatott a BL-címvédő csapatban, valamint arról, hogy a nemrég szerződtetett Ida-Marie Dahl hat találattal debütált, hanem Per Johansson kifakadásáról. A svéd szakember úgy ordibált a játékosaival, hogy a sportcsarnok falai is belepirultak.

Molnár László
2026. 02. 26. 8:36
Per Johanssont ilyen mérgesnek még egyszer sem látták a győri szurkolók
Per Johanssont ilyen mérgesnek még egyszer sem látták a győri szurkolók Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Nem sokat pihenhetett a női kézilabda Bajnokok Ligájában csoportelsőként azonnal a negyeddöntőbe jutó Győr, ugyanis a vasárnapi, Dortmund elleni utolsó csoportmeccset követően már szerdán pályára léptek a magyar bajnokságban az egykor szebb napokat látott Vasas ellen. Nos, Per Johansson úgy gondolta, ez a találkozó remek alkalom lesz arra, hogy a hazai közönség előtt olyan játékosok is megmutathassák a tudásukat, mint a klub akadémiáján nevelkedő Lukács Boglárka, Keceli-Mészáros Renáta, Kriston Kíra, Zákányi Janka – utóbbi már a kezdőcsapatban találta magát –, valamint a múlt héten szerződtetett dán válogatott beálló, Ida-Marie Dahl. Ugyanakkor a svéd szakember a négy sérültön túl ezúttal pihenőt adott Kelly Dulfernek, Dione Housheernek, Emilie Hovdennek és Szemerey Zsófinak.

A Győr végül győzött, ünnepelt is egy kicsit a szurkolókkal, de Per Johansson kiakadását egyhamar nem felejti el senki
A Győr végül győzött, ünnepelt is egy kicsit a szurkolókkal, de Per Johansson kiakadását egyhamar nem felejti el senki. Forrás: Gyorietokc.hu

Per Johansson magából kikelve ordított a szerinte lezseren játszó játékosaival

A zöld-fehérek hazai pályán a 22. fordulóból előrehozott mérkőzésen végül a vártnál keményebb összecsapáson győzték le a Vasast 34–24-re. A Győr játéka igencsak akadozott, míg a Vasas nagyot küzdött, folyamatosan tördelte a játékot, ezzel megakadályozva azt, hogy a győriek elérjék a tőlük megszokott üzemi hőfokot. Nem is tetszett mindez Per Johanssonnak, aki rövid időn belül kétszer is magához rendelte a lányokat, és kifejezetten idegesen tartott eligazítást a kispadnál. Sőt, a második annyira idegesre sikeredett, hogy a svéd szakember mondanivalójától nemcsak Fodor Csengéék, de még a sportcsarnok falai is belepirultak.

Per Johansson kifakadását szó szerint nem írhatjuk le, ám annyit elárulhatunk, 

szörnyűnek nevezte csapata játékát – persze nem ezt a szót használta szó szerint –, és számonkérte rajtuk, vajon miért nem azt játsszák, amit megbeszéltek. 

Aztán valahogy helyreállt a világ rendje, a győriek minden pályára lépő mezőnyjátékosa betalált a vendégek hálójába, a legeredményesebb Veronica Kristiansen és Ida-Marie Dahl volt hat-hat találattal. Utóbbinak ez volt az első meccse győri színekben. Biztosak lehetünk abban, hogy ezt a kis edzői „kifakadást” sem a kézilabdázók, sem pedig a szurkolók nem felejtik el egyhamar. 

Az ominózus időkérés:

A bajnokság állása

  1. Győri Audi ETO KC 16 16 - - 597-353 32 pont
  2. FTC-Rail Cargo Hungaria 15 14 - 1 518-352 28
  3. DVSC Schaeffler 15 13 - 2 484-357 26
  4. Mol Esztergom 15 10 2 3 492-382 22
  5. Váci NKSE 15 10 1 4 440-395 21
  6. Alba Fehérvár KC 15 9 1 5 406-380 19

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

