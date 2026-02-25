női kézilabdadebrecenblgyőrcsoportfradi

Női csapataink taroltak, ám most jön a neheze

A magyar női kézilabdacsapatok – nyugodtan kijelenthető – kimaxolták a nemzetközi kupákban a csoportküzdelmek adta lehetőségeket. A Bajnokok Ligájában a címvédő Győr azonnal már negyeddöntős, míg a Fradi és a Debrecen a rájátszásban érdekelt. Ha utóbbi sikerrel veszi a nyolcaddöntőt, akkor a győriekkel vívhat párharcot a budapesti négyes döntőért. Az Európa-ligában viszont biztosan lesz a Final Fourban magyar klub, hiszen a csoportjából egyaránt továbbjutó Esztergom és a Mosonmagyaróvár egymással játszik a negyeddöntőben.

Molnár László
2026. 02. 25. 5:01
Joggal örülnek a Győr játékosai, csoportelsőként jutottak tovább a BL-negyeddöntőjébe
Joggal örülnek a Győr játékosai, csoportelsőként jutottak tovább a BL-negyeddöntőjébe Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport
Véget értek a csoportkör küzdelmei a női kézilabda nemzetközi kupákban, és ami a lényeg, nagyon szép sikerrel zártak a magyar csapatok. A Bajnokok Ligájában mindhárom magyar csapat – a Győr, a Fradi és a Debrecen – továbbjutott a csoportkörből, míg az Európa-ligában a csoportelső Esztergom az A csoport második helyét megszerző Mosonmagyaróvárral találkozik a negyeddöntőben, és ez azt jelenti, hogy a sorozat négyes döntőjében biztosan lesz magyar gárda. Erre szokták mondani, mindent kivettek abból, amit a sors eléjük tett.

A győriek és a Fradi elkerülte egymást a BL egyenes kieséses szakaszában, így mindkét zöld-fehér gárda ott lehet a budapesti Final Four-ban
A Győr és a Fradi elkerülte egymást a BL egyenes kieséses szakaszában, így mindkét zöld-fehér gárda ott lehet a budapesti Final Fourban Fotó: gyorietokc.hu

A Fradi dániai csodatétele megakadályozta a biztos magyar résztvevőt a Final Fourban

A Bajnokok Ligájában nemcsak a továbbjutók neve vált ismertté, de az is, hogy mely csapat milyen ágon juthat el a budapesti Final Fourba. Némi szerencsével itt is összejöhet egy színmagyar negyeddöntő, ám ahhoz, hogy a Debrecen összecsaphasson ismét a címvédő Győrrel, előbb le kell győznie a tavalyi döntős dán Odense gárdáját. A Fradi megmutatta a hétvégén, miként lehetséges mindez – 30-28-ra győztek a zöld-fehérek Dániában –, ugyanakkor a DVSC ellen a győriek sem mehetnének biztosra, ugyanis a hajdúságiak Győrből is képesek voltak győztesen távozni a csoportküzdelmek alatt (30-31). 

Sőt, az FTC dániai bravúrja miatt a Debrecen nem a Fradi ellen játssza a play off meccseit, holott ha ez a párosítás összejött volna, a negyeddöntőben újabb magyar belháborúnak szurkolhattunk volna – a Győr vár ezen az ágon a győztesre –, azaz már most a rájátszás előtt biztosak lehettünk volna abban, hogy az Európa-liga mellett a Bajnokok Ligájában biztosan lesz magyar résztvevő a Final Fourban. Így viszont a Ferencvárosra a Szikora Melindát foglalkoztató német Dortmund vár, és továbbjutása esetén egy újabb magyaros csapattal, a Vámos Petrával és az Albek Annával felálló Metzcel mérkőzhet a nyolc között.

Mindenesetre a Fradi egykori, a Dortmund jelenlegi kapusa – aki saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a szezon végén visszavonul – kijelentette, bízik benne, lesz esélyük egykor csapat ellen.

– Nyilván a Fradi az esélyes, ez nem kérdés! Többet kell kiadnunk magunkból, hogy tényleg egy jó meccset játszunk velük. Remélem, nem fogunk feltett kézzel belemenni abba a meccsbe, úgyhogy én többet várok a csapattól, magamtól is, mindenkitől. Én nagyon örülök, hogy őket kaptuk, szeretek a Fradi ellen játszani, szeretek Budapestre menni, még akkor is, ha Érden van a meccs – jelentette ki a sportnapilapnak Szikora Melinda.

A győrieké volt a csoportküzdelmek legjobb védelme

A győriek az esélyeknek megfelelően csoportelsőként jutottak be azonnal a legjobb nyolc közé, és kijelenthető, nemcsak eredményben, játékban is az elitmezőny fölé nőtt az EHF női Bajnokok Ligájaa csoportkörében. A csoportkör végére a számok is igazolták a pályán látottakat: a Győri Audi ETO KC a mezőny egyik legjobb teljesítményét nyújtotta eddig, az Odensével holtversenyben a második legtöbb gólt lőtte, és a legkevesebbet kapta. 

A Borussia Dortmund otthonában szerzett 43 gól jelezte a támadójáték erejét, míg hazai pályán a Gloria Bistrița ellen kapott mindössze 18 találat a védekezés stabilitását bizonyította. Harminc gólt háromszor kapott a címvédő győri csapat, ennél többet mindössze kétszer – itthon a Debrecen és idegenben az Esbjerg ellen –, igaz, ezt a két meccset el is vesztette a Győr. Annak viszont mindenki örül a kisalföldi sztárklubnál, hogy a szezon egyik legjobbjának, Fodor Csengének a válogatott szövetségi kapitányával vívott csatája sem zavarta meg a csapat teljesítményét.

A győriek statisztikája a csoportmeccsek alatt

  • 14 meccs, 12 győzelem, 2 vereség
  • 742 lövés, 467 találat, 62,89%-os hatékonyság
  • hétméteresből 49 kísérlet, 37 gól, 75,5%-os hatékonyság
  • góllövők: Dione Housheer 71 gól, De Paula 61 gól
  • kapusok: Hatadou Sako 109 védés (33%), Szemerey Zsófia 64 védés (36,2%)

– Elveszítettünk két mérkőzést, de végül így is elértük a célunkat, és megnyertük a csoportot. Bármennyi hiányzónk is volt, továbbra is képesek vagyunk nagyon jó kézilabdát játszani, ezért rendkívül elégedett vagyok a csapat teljesítménnyel. 

Mindent a kapusteljesítményre és a védekezésre építünk, ebből indul a lerohanás, majd a felállt támadójáték. 

Természetesen büszke vagyok rá, hogy ismét mi kaptuk a legkevesebb gólt. A kieséses szakasz már más típusú mérkőzéseket hoz: más mentalitás, más energia szükséges. Itt még inkább a stabilitás kerül előtérbe, mert nem fér bele öt-tíz perc rossz játék. A következetesség és a kiegyensúlyozottság lesz a kulcs – jelentette ki a klub hivatalos honlapján Per Johansson, a győriek svéd vezetőedzője.

A Fradi végül harmadik lett a csoportjában, és a zöld-fehérek lesznek a rájátszásban a Dortmund elleni párharc esélyesei
A Fradi végül harmadik lett a csoportjában, és a zöld-fehérek lesznek a rájátszásban a Dortmund elleni párharc esélyesei     Fotó: fradi.hu

A Ferencváros akár a négyes döntőig is eljuthat

A Fradi az utolsó hazai meccsén, a román CSM Bukarest elleni hazai vereséggel (30-35) veszítette el az esélyét arra, hogy a győriekhez hasonlóan a csoportból azonnal a negyeddöntőbe jusson. Ugyanakkor az Odense ellen a zöld-fehérek megmutatták , hogy bárki ellen képesek nyerni, ráadásul mindezt úgy, hogy válogatott balszélsőjük, Márton Gréta nem is játszott az előző idény BL-döntősének otthonában. A Fradi támadásainak a hatékonysága is remek, ráadásul a védekezésben is kimagasló eredményt értek el.

A Fradi statisztikája a csoportmeccsek alatt

  • 14 meccs, 10 győzelem, 4 vereség
  • 708 lövés, 428 találat, 60,4%-os hatékonyság
  • hétméteresből 68 kísérlet, 47 gól, 69,1%-os hatékonyság
  • góllövők: Klujber Katrin és Simon Petra 67-67 gól, Emily Vogel 66 gól
  • kapusok: Janurik Kinga 82 védés (30%), Laura Glauser 41 védés (32%), Böde-Bíró Blanka 37 védés (28%)
Jesper Jensen elégedett a csapatával, bízik a jó folytatásban
Jesper Jensen elégedett a csapatával, bízik a jó folytatásban      Fotó: fradi.hu

– Az idény elején elveszítettük az első két meccsünket, és sok nehézséggel küzdöttünk, így azt gondolom, elégedettek lehetünk a harmadik hellyel. A csoportunkban az első öt csapat közül gyakorlatilag bárki bárkit képes volt legyőzni. 

Azokat a meccseket többnyire megnyertük, amelyeket kézben tartottunk. 

Egy találkozó miatt maradt bennem némi hiányérzet, az idegenbeli meccs a CSM București ellen, azt szerintem meg kellett volna nyernünk. Összességében reálisnak érzem ezt a pontszámot és a harmadik helyet – értékelte csapata teljesítményét a fradi.hu kérdésére Jesper Jensen, a Fradi dán szakvezetője.

A DVSC belépett az ígéret földjére és meglepetésre készül

A Debrecen legfontosabb célja az volt, hogy továbbjusson a BL rájátszásába, aztán onnantól kezdve minden ajándék a számára. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a tavalyi BL-döntős Odense ellen feltett kézzel fog belemenni a párharcba. A hajdúságiak erejét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy képesek voltak Győrben is nyerni, 31-30-ra verték a címvédőt, azaz ha őket képesek voltak legyőzni, akkor a dánok sem jelenthetnek átugorhatatlan akadályt. Az utolsó hazai meccsükön végül nagy küzdelemben ugyan, de győzelemmel búcsúztak el a szurkolóiktól – 32-30-re verték a Buducsnoszt gárdáját –, ami után Szilágyi Zoltán vezetőedző nem véletlenül nyilatkozta, megint kijött a csapatban lévő küzdenitudás.

A Debrecen statisztikája a csoportmeccsek alatt

  • 14 meccs, 6 győzelem, 8 vereség
  • 688 lövés, 408 találat, 59,2%-os hatékonyság
  • hétméteresből 72 kísérlet, 50 gól, 69,4%-os hatékonyság
  • góllövők: Alicia Toublanc 83 gól, Jovana Jovovic 59 gól
  • kapusok: Jessica Ryde 83 védés (26%), Adrianna Placzek 57 védés (27%)

Újabb ezredese lett a BL-nek

A csoportkör talán legnagyobb fegyverténye Ana Gros nevéhez fűződik. A francia Brest Bretagne 35 éves jobbátlövője – a sors fura fintora – éppen hazájában ünnepelhette ezredik, Bajnokok Ligájában lőtt találatát. A csoportkör utolsó fordulójában 37–25-re nyert a Brest a Krim Mercator Ljubljana otthonában, ő pedig hét góllal járult hozzá a sikerhez. Utolsó találata volt az ezredik gólja a BL-ben.

Gros 2009 októberében éppen a szlovén főváros csapatának színeiben volt először eredményes. A Krim Mercator Ljubljanát végül 160, a német Thüringer HC-t 18, az orosz CSZKA Moszkvát 71, a Győri Audi ETO KC-t 198, a francia Metz HB-t 231, a Brestet pedig eddig 322 találattal segítette a BL-ben

A női kézilabda BL „ezredesei”

  1. Cristina Neagu (román) 1232 gól, 
  2. Jovanka Radicsevics (montenegrói) 1181 gól, 
  3. Andrea Lekics (szerb) 1073 gól, 
  4. Görbicz Anita (magyar) 1016 gól,
  5. Ana Gros (szlovén) 1000 gól.

– Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a csoportban és ezek között a játékosok, a sportágunk legendái között lehetek. A meccs előtt azon gondolkodtam, hogy hét gól milyen sok ahhoz, hogy valaki egy találkozón ennyit gólt lőjön és elérje az ezredik találatot. Természetesen azt akartam, hogy megtörténjen mindez. 

Az egész családom ott volt, a barátaim, és valahogy különlegesnek éreztem, hogy pont ezen a meccsen történt. 

Nagyon-nagyon örülök, hogy végül összejött – mondta az EHF hivatalos honlapján Gros, aki a szezon végén visszavonul.

Külön érdekesség, hogy az öt játékosból, aki ezt a mérföldkövet elérte, négyen is játszottak a Győri ETO-ban, a kakukktojás a listavezető Neagu.

Női kézilabda, BL-rájátszás: 

  • Borussia Dortmund (német)–Ferencváros, 
  • DVSC–Odense (dán), 
  • Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román), 
  • Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)

A BL-negyeddöntő sorsolása: 

  • Borussia Dortmund (német)/Ferencváros–Metz (francia), 
  • DVSC/Odense (dán)–Győri Audi ETO KC, 
  • Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia),
  • Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román).

A csoportok végeredményét itt tekintheti meg.

 

