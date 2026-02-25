Női csapataink taroltak, ám most jön a neheze

Véget értek a csoportkör küzdelmei a női kézilabda nemzetközi kupákban, és ami a lényeg, nagyon szép sikerrel zártak a magyar csapatok. A Bajnokok Ligájában mindhárom magyar csapat – a Győr, a Fradi és a Debrecen – továbbjutott a csoportkörből, míg az Európa-ligában a csoportelső Esztergom az A csoport második helyét megszerző Mosonmagyaróvárral találkozik a negyeddöntőben, és ez azt jelenti, hogy a sorozat négyes döntőjében biztosan lesz magyar gárda. Erre szokták mondani, mindent kivettek abból, amit a sors eléjük tett.

A Győr és a Fradi elkerülte egymást a BL egyenes kieséses szakaszában, így mindkét zöld-fehér gárda ott lehet a budapesti Final Fourban Fotó: gyorietokc.hu

A Fradi dániai csodatétele megakadályozta a biztos magyar résztvevőt a Final Fourban

A Bajnokok Ligájában nemcsak a továbbjutók neve vált ismertté, de az is, hogy mely csapat milyen ágon juthat el a budapesti Final Fourba. Némi szerencsével itt is összejöhet egy színmagyar negyeddöntő, ám ahhoz, hogy a Debrecen összecsaphasson ismét a címvédő Győrrel, előbb le kell győznie a tavalyi döntős dán Odense gárdáját. A Fradi megmutatta a hétvégén, miként lehetséges mindez – 30-28-ra győztek a zöld-fehérek Dániában –, ugyanakkor a DVSC ellen a győriek sem mehetnének biztosra, ugyanis a hajdúságiak Győrből is képesek voltak győztesen távozni a csoportküzdelmek alatt (30-31).

Sőt, az FTC dániai bravúrja miatt a Debrecen nem a Fradi ellen játssza a play off meccseit, holott ha ez a párosítás összejött volna, a negyeddöntőben újabb magyar belháborúnak szurkolhattunk volna – a Győr vár ezen az ágon a győztesre –, azaz már most a rájátszás előtt biztosak lehettünk volna abban, hogy az Európa-liga mellett a Bajnokok Ligájában biztosan lesz magyar résztvevő a Final Fourban. Így viszont a Ferencvárosra a Szikora Melindát foglalkoztató német Dortmund vár, és továbbjutása esetén egy újabb magyaros csapattal, a Vámos Petrával és az Albek Annával felálló Metzcel mérkőzhet a nyolc között.

Mindenesetre a Fradi egykori, a Dortmund jelenlegi kapusa – aki saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a szezon végén visszavonul – kijelentette, bízik benne, lesz esélyük egykor csapat ellen.