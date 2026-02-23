Merész húzás után fenomenális siker, mégsem teljes a boldogság a Fradinál

Rendkívüli

A Ferencváros minden tőle telhetőt megtett szombaton, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, de az Odense elleni idegenbeli, 30-28-as siker nem repítette a negyeddöntőbe a zöld-fehéreket, akiknek a rájátszásban kell megküzdeniük a legjobb nyolc közé jutásért. Bravúrgyőzelem volt ez, ám Simon Petra szerint nem is volt kérdés, hogy ők nyernek.

2026. 02. 23. 17:53
Simon Petra remekelt a Bajnokok Ligájában Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Ferencváros szeptemberben két góllal kikapott otthon az Odensétől, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában ezt a dán csapatot kellett legyőznie ahhoz, hogy egyáltalán maradjon esélye a negyeddöntőbe jutást érő második hely megszerzésére a B csoportban. A zöld-fehérek megtették a magukét, mint azt megírtuk, csodát tettek, 30-28-ra nyertek, de közben a CSM Bukarest is hozta a maga meccsét, a románoké lett a második hely, Simon Petráéknak pedig a harmadikkal kellett megelégedniük, ami rájátszást ér, a Dortmund ellen harcolhatják ki a helyüket a legjobb nyolc között.

Simon Petra nyolc gólig meg sem állt az Odense ellen
Simon Petra nyolc gólig meg sem állt az Odense ellen Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Sokba került a Ferencvárosnak a Bukarest elleni vereség

Simon Petra sajnálja, hogy nem sikerült kiharcolniuk az egyenes ági továbbjutást.

– Vegyesek az érzéseim, mert lehettünk volna másodikak, csak rajtunk múlt, és akkor egy kört kihagyhattunk volna. A Bukarest elleni meccsen ment el, de az nagyon pozitív, hogy Dániában tudtuk nyerni, mert egyrészt így a hátrébb végzett riválisokkal találkozunk a folytatásban, másfelől sok önbizalmat adhat a jövőre nézve, nagyon jó csapatot múltunk felül. Felemás volt a szezon eddig, ezért összességében elégedett vagyok ezzel a hellyel. Voltak nagyon jó dolgaink, de nagyon rosszak is, az elmúlt hetekben a sérülések is jelentős gondot okoztak, 

tizenegyen utaztunk ki például Odensébe, az, hogy így is meg tudtuk csinálni, fenomenális. 

Illetve a szurkolók sokat jelentettek, volt, hogy csak őket hallottam a csarnokban, ez jó érzéssel töltött el a meccs során. Velük együtt, végül is akkor már-már tizenketten tudtunk nyerni.

A dániai mérkőzés legjobbjának Simon Petrát választották, aki a klubhonlapnak adott interjúban úgy fogalmazott, végig érezte, most ők győznek, s ezzel javítanak a románok elleni hazai vereségük után.

– Az eleje igazából azért fontos, mert kiderül, hogy melyik csapat akarja vagy tudja dominálni a mérkőzést, hogy melyik kerül gyorsabban meccsritmusba. 

A Bukarest ellen utólag nézve sajnos olyan volt, mintha az első hat-hét percben még melegítettünk volna, nem voltunk élesek, de erre itt már nem volt idő. Szerettük volna ezt kijavítani, és valóban az egész mérkőzést meghatározta, ahogy elkezdtük.

A Bukarest ellen is ilyen tűzzel akartunk játszani, de akkor nem sikerült, ezért nagyon fontos volt, hogy most már az elejétől kezdve lássuk ezt egymás szemében, és hogy azt mutassuk: csak mi nyerhetünk. Úgy éreztem, hogy befolyásolta a mérkőzést, hogy jól kezdtünk, ezért tudtunk nagyon sokáig vezetni, dominálni, és abban a pillanatban is hittem benne, hogy ez a mi meccsünk, amikor átvették a vezetést a hajrában, mert nagyon látszott mindenkin az elszántság, az eltökéltség, hogy nekünk ezt ma meg kell nyerni.

Bejött Simon Petra merész húzása

Az irányító nyolc gólt dobott az Odense kapujába, egy hetest azonban kihagyott. Később viszont újra lehetőséget kapott, és akkor már élt vele.

– Angie (Angela Malestein – a szerk.) lett volna eredetileg a következő, de valamiért úgy érezte abban a pillanatban, hogy inkább én menjek. Visszakérdeztem, hiszen az előzőt kihagytam, van több heteslövőnk, de mutatta Jesper, hogy az enyém. Ez ilyenkor sakkjátszma a kapussal szemben… Kettővel előtte lőttem egy alsót, azt majdnem megfogta, de gól lett, aztán egy felsőt a másik oldalra, azt kivédte, szóval gondolkodtam, hogy egyenest lőjek vagy visszát, felsőt vagy alsót. Nehéz volt… Örülök, hogy bement az ejtés, szerintem ő sem számított rá, mert ritkán ejtek, pláne hetesből. Merész dolog volt, de a váratlanság miatt jó lehetett. Plusz az is jó volt, hogy a hibám után Jesper küldött vissza, szóval a teher is lement rólam. Könnyű úgy extrát csinálni, hogy nem rajtad van a teher, hanem mondjuk az edző veszi fel.

