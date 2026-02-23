Merész húzás után fenomenális siker, mégsem teljes a boldogság a Fradinál

A Ferencváros szeptemberben két góllal kikapott otthon az Odensétől, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában ezt a dán csapatot kellett legyőznie ahhoz, hogy egyáltalán maradjon esélye a negyeddöntőbe jutást érő második hely megszerzésére a B csoportban. A zöld-fehérek megtették a magukét, mint azt megírtuk, csodát tettek, 30-28-ra nyertek, de közben a CSM Bukarest is hozta a maga meccsét, a románoké lett a második hely, Simon Petráéknak pedig a harmadikkal kellett megelégedniük, ami rájátszást ér, a Dortmund ellen harcolhatják ki a helyüket a legjobb nyolc között.

Simon Petra nyolc gólig meg sem állt az Odense ellen Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Sokba került a Ferencvárosnak a Bukarest elleni vereség

Simon Petra sajnálja, hogy nem sikerült kiharcolniuk az egyenes ági továbbjutást.

– Vegyesek az érzéseim, mert lehettünk volna másodikak, csak rajtunk múlt, és akkor egy kört kihagyhattunk volna. A Bukarest elleni meccsen ment el, de az nagyon pozitív, hogy Dániában tudtuk nyerni, mert egyrészt így a hátrébb végzett riválisokkal találkozunk a folytatásban, másfelől sok önbizalmat adhat a jövőre nézve, nagyon jó csapatot múltunk felül. Felemás volt a szezon eddig, ezért összességében elégedett vagyok ezzel a hellyel. Voltak nagyon jó dolgaink, de nagyon rosszak is, az elmúlt hetekben a sérülések is jelentős gondot okoztak,

tizenegyen utaztunk ki például Odensébe, az, hogy így is meg tudtuk csinálni, fenomenális.

Illetve a szurkolók sokat jelentettek, volt, hogy csak őket hallottam a csarnokban, ez jó érzéssel töltött el a meccs során. Velük együtt, végül is akkor már-már tizenketten tudtunk nyerni.

A dániai mérkőzés legjobbjának Simon Petrát választották, aki a klubhonlapnak adott interjúban úgy fogalmazott, végig érezte, most ők győznek, s ezzel javítanak a románok elleni hazai vereségük után.

– Az eleje igazából azért fontos, mert kiderül, hogy melyik csapat akarja vagy tudja dominálni a mérkőzést, hogy melyik kerül gyorsabban meccsritmusba.

A Bukarest ellen utólag nézve sajnos olyan volt, mintha az első hat-hét percben még melegítettünk volna, nem voltunk élesek, de erre itt már nem volt idő. Szerettük volna ezt kijavítani, és valóban az egész mérkőzést meghatározta, ahogy elkezdtük.

A Bukarest ellen is ilyen tűzzel akartunk játszani, de akkor nem sikerült, ezért nagyon fontos volt, hogy most már az elejétől kezdve lássuk ezt egymás szemében, és hogy azt mutassuk: csak mi nyerhetünk. Úgy éreztem, hogy befolyásolta a mérkőzést, hogy jól kezdtünk, ezért tudtunk nagyon sokáig vezetni, dominálni, és abban a pillanatban is hittem benne, hogy ez a mi meccsünk, amikor átvették a vezetést a hajrában, mert nagyon látszott mindenkin az elszántság, az eltökéltség, hogy nekünk ezt ma meg kell nyerni.