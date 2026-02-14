FTC Rail Cargo-Hungárianői kézi BLCSM Bucuresti

Román pofon a Fradinak, a győzelemnél is többet bukhat a magyar csapat

Sorozatban tizenegy győzelem után szenvedett vereséget az FTC-Rail Cargo Hungaria, amely hazai pályán 35-30-ra kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában. A Fradi ezzel a vereséggel távol került a negyeddöntőt érő első két helytől, így minden bizonnyal nyolcaddöntőt kell majd játszania.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 17:33
Klujber Katrinék minden bizonnyal nyolcaddöntőre kényszerülnek a BL-ben Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az előző héten rendkívül fontos győzelmet aratott Norvégiában a Fradi, amely 28-24-re nyert a Sola vendégeként, és így újabb lépést tett a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntője felé. Ezúttal a román CSM Bucuresti volt az ellenfél a csoportkör utolsó hazai mérkőzésén, a siker ismét csak nagyon fontos lett volna.

A Fradi nem bírt otthon a CSM Bucuresti-tel
A Fradi nem bírt otthon a CSM Bucuresti-tel Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A találkozó előtt a BL-ben ötös győzelmi sorozatnál – összesen pedig tizenegynél – járó Ferencváros a sérülések miatt 12 fős kerettel és egyetlen beállóval, Bordás Rékával várta utolsó csoportmeccsét, amelyet a klub honlapja kiszámíthatatlan rangadóként vezetett fel. A CSM kihasználta, hogy a beállóval szembeni védekezés nem volt tökéletes a vendéglátónál és 6-3-as előnyre tett szert. Darja Dmitrijeva vezérletével közelített valamelyest az FTC, majd egy 2-1-re megnyert emberhátrány során 10-10-nél egyenlített is. A magas színvonalú első félidő hajrájában a bukarestiek egy hármas gólsorozattal visszaállították az addigi legnagyobb különbséget.

A második félidő elején már négy találat volt a CSM előnye (15-19), a beálló nélküli támadójáték szűkítette a ferencvárosi lehetőségeket, a vendégek pedig rendre megbüntették a zöld-fehérek hibáit. A mérkőzés kétharmadánál sorozatban ítélték a kétperces kiállításokat a játékvezetők, az FTC rengeteg rontását – eladott labdákat, kihagyott hétmétereseket, pontatlan befejezéseket – kihasználva pedig 25-19-re távolodott a kiegyenlítettebb teljesítményt nyújtó CSM.

A házigazda csak rövid periódusokban teljesített igazán jól, az utolsó tíz percbe mínusz nyolccal lépett (21-29). A végjátékban szoros emberfogásra váltott a Ferencváros, ám így is csak négy találatra tudott közelíteni a hajrára kiengedő riválisához, amely végül 35-30-ra nyert.

Jelentős volt a különbség a kapusteljesítményben, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga összesen kilenc lövést védett, míg a túloldalon a jól teljesítő – igaz, kevesebb veszélyes próbálkozással is szembenéző – Gabriela Moreschi 16 hárítással zárt. A találkozó legeredményesebbjeként Dmitrijeva kilencszer talált be.

A Fradira minden bizonnyal nyolcaddöntő vár

A már biztos továbbjutó Ferencváros kilenc győzelem mellett a negyedik vereségét szenvedte el, ezzel nehéz helyzetbe került a közvetlenül negyeddöntőbe jutást érő első két helyért zajló versenyfutásban, ráadásul egy hét múlva a dán Odense HB vendége lesz.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 13. forduló, B csoport

FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román) 30-35 (15-17)
lövések/gólok: 53/30, illetve 49/35
gólok hétméteresből: 6/2, illetve 2/2
kiállítások: 8, illetve 6 perc

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

