Román pofon a Fradinak, a győzelemnél is többet bukhat a magyar csapat

Az előző héten rendkívül fontos győzelmet aratott Norvégiában a Fradi, amely 28-24-re nyert a Sola vendégeként, és így újabb lépést tett a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntője felé. Ezúttal a román CSM Bucuresti volt az ellenfél a csoportkör utolsó hazai mérkőzésén, a siker ismét csak nagyon fontos lett volna.

A Fradi nem bírt otthon a CSM Bucuresti-tel Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség

A találkozó előtt a BL-ben ötös győzelmi sorozatnál – összesen pedig tizenegynél – járó Ferencváros a sérülések miatt 12 fős kerettel és egyetlen beállóval, Bordás Rékával várta utolsó csoportmeccsét, amelyet a klub honlapja kiszámíthatatlan rangadóként vezetett fel. A CSM kihasználta, hogy a beállóval szembeni védekezés nem volt tökéletes a vendéglátónál és 6-3-as előnyre tett szert. Darja Dmitrijeva vezérletével közelített valamelyest az FTC, majd egy 2-1-re megnyert emberhátrány során 10-10-nél egyenlített is. A magas színvonalú első félidő hajrájában a bukarestiek egy hármas gólsorozattal visszaállították az addigi legnagyobb különbséget.

A második félidő elején már négy találat volt a CSM előnye (15-19), a beálló nélküli támadójáték szűkítette a ferencvárosi lehetőségeket, a vendégek pedig rendre megbüntették a zöld-fehérek hibáit. A mérkőzés kétharmadánál sorozatban ítélték a kétperces kiállításokat a játékvezetők, az FTC rengeteg rontását – eladott labdákat, kihagyott hétmétereseket, pontatlan befejezéseket – kihasználva pedig 25-19-re távolodott a kiegyenlítettebb teljesítményt nyújtó CSM.

A házigazda csak rövid periódusokban teljesített igazán jól, az utolsó tíz percbe mínusz nyolccal lépett (21-29). A végjátékban szoros emberfogásra váltott a Ferencváros, ám így is csak négy találatra tudott közelíteni a hajrára kiengedő riválisához, amely végül 35-30-ra nyert.

Jelentős volt a különbség a kapusteljesítményben, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga összesen kilenc lövést védett, míg a túloldalon a jól teljesítő – igaz, kevesebb veszélyes próbálkozással is szembenéző – Gabriela Moreschi 16 hárítással zárt. A találkozó legeredményesebbjeként Dmitrijeva kilencszer talált be.