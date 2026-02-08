kézilabdaMosonmagyaróvárnői kézilabda Európa-ligaeurópa-ligaEsztergomLarvikChambray TouraineElek Gábor

Mindkét magyar csapat drámai csatát vívott a női kézilabda Európa-ligában

A női kézilabda Európa-Liga 4. fordulójának vasárnapi játéknapján lépett pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC és a Mol Esztergom is. A mosonmagyaróváriak másodpercekkel a vége előtt nyerték meg a meccsüket 27-26-ra a norvég Larvik otthonában, míg Elek Gábor együttese 24-22-re diadalmaskodott a francia Chambray Touraine ellen úgy, hogy Bukovszky az utolsó percben védett hétméterest, még egygólos különbségnél. Mindkét magyar csapat számára jól mutat az Európa-liga állása.

Tóth Norbert
2026. 02. 08. 20:06
A Mosonmagyaróvár és az Esztergom is nyert az Európa-liga csoportkörében.
Drámai sikert aratott a Mosonmagyaróvár, továbbjutó helyen az Európa-ligában. (Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztõség)
Az Európa-liga-fordulót megelőzően a Mosonmagyaróvár az A jelű csoport második helyén állt négy ponttal. A magyar csapat két győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött várta a Larvik elleni visszagót. Idehaza 31-22-re nyertek a mosonmagyaróváriak a norvég csapat ellen. Az Esztergom a B jelű csoportban szerepel, ugyanolyan mérleggel és pontszámmal állt. Elek Gábor együttese az előző fordulóban 31-30-ra nyert francia ellenfele otthonában.

Az Esztergom ledolgozta hátrányát, végletekig kiélezett meccset húzott be az Európa-liga csoportkörében (Fotó: Mol Esztergom KC)

Drámai sikert aratott a Mosonmagyaróvár

Jól kezdte a találkozót a magyar csapat, amely az első három gólt szerezte (0-3). A folytatásban egy gólra csökkentette hátrányát a Larvik, majd 6-7-es állásnál egy többperces gólcsend következett. Innen a szünetre egy góllal átvette a vezetést a házigazda (11-10). A második játékrész elején  ellépett a norvég csapat, már három találat volt a Larvik előnye (14-11). A Mosonmagyaróvár futott az eredmény után, azonban a magyar csapat négygólos hátrányban is találta magát (23-19). Az utolsó öt percen belül csökkent egyre a hátrány (24-23), majd másfél perccel a lefújás előtt sikerült egalizálni a mosonmagyaróváriaknak (25-25).

Miután ismét magához ragadta az előnyt a Larvik, 22 másodperccel a vége előtt egyenlített Tóth révén a Mosonmagyaróvár. Bár a norvég gárda támadhatott a győzelemért, Arenhart védett, majd indította Falusi-Udvardit, aki három másodperccel a vége előtt szerezte meg a győztes találatot (26-27).

Tóth Gabriella hét góllal, Arenhart 12 védéssel járult hozzá a győzelemhez. Sikerével a Mosonmagyaróvár ugyanúgy hatpontos, mint a csoportot jobb gólkülönbségének köszönhetően vezető, Papp Nikolettát foglalkoztató Baia Mare.

Végletekig kiélezett meccset nyert az Esztergom

A Chambray szerezte meg a vezetést, de erre válaszként öt gólt dobott az Esztergom (5-1). A francia együttes futott az eredmény után, miután tizenegy percen át gólképtelen maradt, 6-3 volt az állás a félidő felénél. A folytatás a franciák kedve szerint alakult, előbb 8-8-nál egyenlítettek, majd 1-0 után újra átvették a vezetést, és a szünetben 9-8-ra vezettek.

Borzasztóan alakult a második játékrész korai fázisa Elek Gábor együttese számára: három perc alatt négygólos hátrányba került az Esztergom, jött is az időkérés. 11-15 után sorozatban három gólt szerezve zárkóztak egyre a hazaiak, teljesen nyitott volt a találkozó. Faragó hétméteresével sikerült egyenlíteni (17-17), innentől új mérkőzés indult. A mérkőzés háromnegyedénél szerezte meg a vezetést a magyar csapat (19-18), amely a folytatásban felépített egy háromgólos előnyt.

A véghajrában visszakapaszkodott a Chambray, 23-22-nél kettős emberelőnyben támadhatott az egyenlítésért a francia csapat, azonban hibáztak. Sőt, utána hetesből is egalizálhattak volna a vendégek, de Bukovszky védett. Ballai gólja állította be a 24-22-es végeredményt.

Faragó nyolc góllal, Bukovszky nyolc védéssel járult hozzá az Esztergom sikeréhez.

Női kézilabda Európa-liga, csoportkör, 4. forduló

  • A csoport: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC 26-27 (11–10)
  • B csoport: Mol Esztergom–Chambray Touraine (francia) 24-22 (8-9)

