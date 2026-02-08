Mindkét magyar csapat drámai csatát vívott a női kézilabda Európa-ligában

Az Európa-liga-fordulót megelőzően a Mosonmagyaróvár az A jelű csoport második helyén állt négy ponttal. A magyar csapat két győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött várta a Larvik elleni visszagót. Idehaza 31-22-re nyertek a mosonmagyaróváriak a norvég csapat ellen. Az Esztergom a B jelű csoportban szerepel, ugyanolyan mérleggel és pontszámmal állt. Elek Gábor együttese az előző fordulóban 31-30-ra nyert francia ellenfele otthonában.

Az Esztergom ledolgozta hátrányát, végletekig kiélezett meccset húzott be az Európa-liga csoportkörében (Fotó: Mol Esztergom KC)

Drámai sikert aratott a Mosonmagyaróvár

Jól kezdte a találkozót a magyar csapat, amely az első három gólt szerezte (0-3). A folytatásban egy gólra csökkentette hátrányát a Larvik, majd 6-7-es állásnál egy többperces gólcsend következett. Innen a szünetre egy góllal átvette a vezetést a házigazda (11-10). A második játékrész elején ellépett a norvég csapat, már három találat volt a Larvik előnye (14-11). A Mosonmagyaróvár futott az eredmény után, azonban a magyar csapat négygólos hátrányban is találta magát (23-19). Az utolsó öt percen belül csökkent egyre a hátrány (24-23), majd másfél perccel a lefújás előtt sikerült egalizálni a mosonmagyaróváriaknak (25-25).

Miután ismét magához ragadta az előnyt a Larvik, 22 másodperccel a vége előtt egyenlített Tóth révén a Mosonmagyaróvár. Bár a norvég gárda támadhatott a győzelemért, Arenhart védett, majd indította Falusi-Udvardit, aki három másodperccel a vége előtt szerezte meg a győztes találatot (26-27).

Tóth Gabriella hét góllal, Arenhart 12 védéssel járult hozzá a győzelemhez. Sikerével a Mosonmagyaróvár ugyanúgy hatpontos, mint a csoportot jobb gólkülönbségének köszönhetően vezető, Papp Nikolettát foglalkoztató Baia Mare.

Végletekig kiélezett meccset nyert az Esztergom

A Chambray szerezte meg a vezetést, de erre válaszként öt gólt dobott az Esztergom (5-1). A francia együttes futott az eredmény után, miután tizenegy percen át gólképtelen maradt, 6-3 volt az állás a félidő felénél. A folytatás a franciák kedve szerint alakult, előbb 8-8-nál egyenlítettek, majd 1-0 után újra átvették a vezetést, és a szünetben 9-8-ra vezettek.