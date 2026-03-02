Varga Barnabásról, a mérkőzés legjobbjáról a balhé miatt megfeledkeztek Görögországban

A találkozót végigjátszó Varga Barnabás a nyolcadik görög bajnokiján már a negyedik gólját szerezte, a Volosz otthonában ezúttal egyenlítést ért az első félidő végén szerzett találata. Az AEK Athén magyar válogatott támadója később, már 2-1-es hátrányban még egyszer betalált, ám ezt videózás után érvénytelenítették. Csapata végül a 31 éves csatár 98. percben Filipe Relvasnak adott gólpasszával mégis pontot mentett, nem véletlenül lett több portálnál is Varga a mérkőzés legjobb játékosa. A 2-2-es végeredmény jelentette pontvesztés ellenére az AEK már biztosította helyét a négycsapatos bajnoki rájátszásban – jelenleg az éllovas Olimpiakosszal azonos pontszámmal a tabella második helyén áll.

Varga Barnabás (jobbra) és társai megköszönték az AEK Athén lelkes közönségének támogatását a Volosz elleni idegenbeli döntetlen után. Fotó: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás helyett a bíróról beszélt Marko Nikolics

Varga remeklése ellenére a görög sajtóban nem is foglalkoznak a teljesítménnyel, ahogyan a nyilatkozatokban is más téma vitte el a prímet. Az első félidő végén, 1-1-es állásnál Sztavrosz Cimenteridisz játékvezető a pályán kezezés miatt tizenegyest ítélt az AEK Athénnak, ám videózás után visszavonta a döntését. Akárcsak később Varga Barnabás érvénytelenített gólja, ez is feszültséget generált az AEK játékosainál és stábtagjainál, reklamálás miatt Marko Nikolics vezetőedző és segítője is piros lapot kapott. Az exfehérvári szerb tréner utólag is nehezen nyugodott meg.

– Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig. Láttam egy egyértelmű szabálytalanságot – nyilatkozta Nikolics, aki úgy vélte, a Volosz második gólja előtt befújt tizenegyesnél ellenben nem ért büntetőt az AEK-játékos szabálytalansága. Később kitért a piros lapjára is. – A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. Én utána azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat.

Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra, erre jött a piros lap.

A mérkőzés végén azt mondta a játékvezető, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül... – mondta a vezetőedző, akinek a véleményével játékosa, Orbelín Pineda is egyetértett.