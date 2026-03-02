AEK AthénVarga BarnabásVoloszgörög fociMarko Nikolics

Varga Barnabásról, a mérkőzés legjobbjáról a balhé miatt megfeledkeztek Görögországban

A görög labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában az AEK Athén 2-2-es döntetlent játszott a Volosz vendégeként. A mérkőzés legjobbjaként Varga Barnabás a 34. percben gólt fejelt, majd volt egy érvénytelenített találata is, mielőtt a hosszabbításban gólpasszt adott – mégsem az ő teljesítménye, hanem a játékvezetői ítéletek okozta balhé volt a középpontban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 6:53
Varga Barnabás gólja és gólpassza is kellett az AEK Athén pontszerzéséhez Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozót végigjátszó Varga Barnabás a nyolcadik görög bajnokiján már a negyedik gólját szerezte, a Volosz otthonában ezúttal egyenlítést ért az első félidő végén szerzett találata. Az AEK Athén magyar válogatott támadója később, már 2-1-es hátrányban még egyszer betalált, ám ezt videózás után érvénytelenítették. Csapata végül a 31 éves csatár 98. percben Filipe Relvasnak adott gólpasszával mégis pontot mentett, nem véletlenül lett több portálnál is Varga a mérkőzés legjobb játékosa. A 2-2-es végeredmény jelentette pontvesztés ellenére az AEK már biztosította helyét a négycsapatos bajnoki rájátszásban – jelenleg az éllovas Olimpiakosszal azonos pontszámmal a tabella második helyén áll.

Varga Barnabás (jobbra) és társai megköszönték az AEK Athén lelkes közönségének támogatását a Volos elleni döntetlen után
Varga Barnabás (jobbra) és társai megköszönték az AEK Athén lelkes közönségének támogatását a Volosz elleni idegenbeli döntetlen után. Fotó: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás helyett a bíróról beszélt Marko Nikolics

Varga remeklése ellenére a görög sajtóban nem is foglalkoznak a teljesítménnyel, ahogyan a nyilatkozatokban is más téma vitte el a prímet. Az első félidő végén, 1-1-es állásnál Sztavrosz Cimenteridisz játékvezető a pályán kezezés miatt tizenegyest ítélt az AEK Athénnak, ám videózás után visszavonta a döntését. Akárcsak később Varga Barnabás érvénytelenített gólja, ez is feszültséget generált az AEK játékosainál és stábtagjainál, reklamálás miatt Marko Nikolics vezetőedző és segítője is piros lapot kapott. Az exfehérvári szerb tréner utólag is nehezen nyugodott meg.

– Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig. Láttam egy egyértelmű szabálytalanságot – nyilatkozta Nikolics, aki úgy vélte, a Volosz második gólja előtt befújt tizenegyesnél ellenben nem ért büntetőt az AEK-játékos szabálytalansága. Később kitért a piros lapjára is. – A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. Én utána azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat. 

Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra, erre jött a piros lap.

A mérkőzés végén azt mondta a játékvezető, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül... – mondta a vezetőedző, akinek a véleményével játékosa, Orbelín Pineda is egyetértett.

Nem csak az AEK Athén fakadt ki a játékvezetőre

Annak ellenére, hogy Nikolicsék szerint a játékvezető a Volosz csapatát segítette, a hazaiak sem voltak elégedettek a ténykedésével, és az első félidő végén a hivatalos oldalukon az alábbi bejegyzést tették közzé: 

A játékvezető mészárlást követett el a Volosz ellen az első félidőben. Szégyen Cimenteridiszre, aki számos hibát követett el a Volosz kárára. Szégyen, semmi más, csak szégyen

– írták, aztán nem sokkal később törölték is a posztot. Egy frissebb közleményben azt jelentették, hogy nem szándékosan jelent meg a korábbi szöveg, amely „nem tükrözi a Volosz FC vezetőségének véleményét és szellemiségét".

Az AEK Athén szombaton az AEL Larissza együttesét fogadja a bajnokságban, majd megkezdi a Celje elleni Konferencialiga-nyolcaddöntős párharcot Szlovéniában.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu