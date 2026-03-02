kritikaBayern Münchendietmar hamannnémet fociJamal Musiala

Wirtz megnyugodhat, fő kritikusa ezúttal a posztriválisába rúgott bele

A németek világbajnoki ezüstérmes labdarúgója, Dietmar Hamann újabb honfitársát kritizálta. Az egykori Bayern München- és Liverpool-játékos az elmúlt hónapokban Florian Wirtz játékával szemben fejezte ki elégedetlenségét, ezúttal pedig a válogatottbeli posztrivális, Jamal Musiala teljesítményével kapcsolatban fogalmazott meg kritikát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 8:23
Jamal Musiala (balra) lett Dietmar Hamann új célpontja a posztrivális Florian Wirtz helyett Fotó: DPA/Federico Gambarini
Az elmúlt öt évben a Bayern München egyik legfontosabb játékosa lett Jamal Musiala, aki azonban tavaly nyáron súlyos sérülést szenvedett. Január közepén tért vissza a német támadó középpályás, azóta kilenc mérkőzésen összesen 294 percet töltött a pályán a bajoroknál, akiket egy góllal és két gólpasszal is segített. Musiala szombaton a Borussia Dortmund ellen 3-2-re megnyert rangadón a 62. percben állt be csereként, Dietmar Hamann ezt követően kritizálta őt. Hamann a Liverpool korábbi játékosaként Florian Wirtzet az elmúlt hónapokban többször is szidalmazta, és mint a Bayern egykori futballistája, ezúttal a müncheniek klasszisával kapcsolatban is elmondta a véleményét.

Jamal Musiala a visszatérése óta kilenc mérkőzésen egy gólt és két gólpasszt jegyzett a Bayern München színeiben, Dietmar Hamann ezt kevesli
Jamal Musiala a visszatérése óta kilenc mérkőzésen egy gólt és két gólpasszt jegyzett a Bayern München színeiben, Dietmar Hamann ezt kevesli. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

– Jelenleg nagyon messze van a csúcsformájától, csak kísérletek zajlanak arra, hogy visszahozzák azt. Persze, nem szabad elfelejteni, hogy több hónapig távol volt, de 

sokat elmond, hogy a Dortmund ellen opció sem volt, hogy a kezdőcsapatban szerepeljen.

Valószínűleg a következő hetekben sem lesz az – mondta Hamann, aki a Dortmund elleni bajnokin Musiala helyett inkább a 18 éves Lennart Karl becserélését látta volna szívesen.

Dietmar Hamann: Jamal Musiala a Bayern München Michael Jordanje

Sajtóinformációk szerint a 40-szeres német válogatott Musialának van bónuszokkal együtt a legmagasabb fizetése a Bayern Münchennél, Hamann ennek kapcsán is odaszúrt neki: – Értem, hogy időre van szüksége, de tavaly olyan szerződést kapott, amely legalább egy szintre emelte őt az angol válogatott kapitányával (Harry Kane-nel – a szerk.), aki viszont hétről hétre duplázni tud. Ha ilyen státuszod van, hogy te vagy a legjobban fizetett játékos, akkor bizonyos értelemben te vagy a legfontosabb is. 

Ilyenkor legfeljebb két-három mérkőzésed van arra, hogy újra ritmusba kerülj

– nyilatkozta a korábbi védekező középpályás, aki egy különleges hasonlattal zárta a gondolatát Musialáról: – Ő a Bayern München Michael Jordanje. Így is fizetik. Mégis azt kérdezem magamtól, mikor fog újra segíteni a csapatnak. Vagy egyáltalán akar-e…

Dietmar Hamann véleménye nem teljesen meglepő, hiszen évekkel ezelőtt egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a két német támadó középpályás közül inkább Wirtzet választaná a nála valamivel önzőbbnek vélt Musiala helyett – márpedig akkor és azóta is egyértelművé tette, hogy nem Florian Wirtz a kedvenc játékosa.

 

