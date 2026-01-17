Őrült fordulat Lipcsében, Gulácsi jól védve kapott öt gólt a Bayern Münchentől

Augusztusban a Bayern München RB Leipzig elleni 6-0-s hazai sikerével kezdődött el a Bundesliga-idény, szombat este ezért szerettek volna visszavágni a lipcseiek. A címvédő bajorok veretlenül zárták az őszi szezont, de Gulácsi Péterék is feljavultak a súlyos vereség után: Willi Orbán szerdai góljának is köszönhetően a harmadik helyen kezdték meg a német bajnokság mostani fordulóját. Mindkét magyar futballista a pályán kezdte a szombati rangadót, amelyet megelőzően a közönség elbúcsúztatta a családi tragédia miatt távozó Kevin Kamplt.

Kevin Kampl a Bayern München elleni Bundesliga-mérkőzés előtt köszönt el az RB Leipzig közönségétől Fotó: DPA/Jan Woitas

Vezetett és fölényben játszott az RB Leipzig a Bayern München ellen

Rendkívül eseménydúsan alakult az első félidő. Az első hét percben három nagy ziccere is volt a lipcseieknek, majd Luis Díaz lövésénél Gulácsinak is bravúrt kellett bemutatnia. A Bayern ritkábban jutott el az ellenfél kapujáig, és akkor is hibázott ott, ezt pedig

a 20. percben David Raum bal oldali beadása után Rómulo Cardoso bosszulta meg azzal, hogy közvetlen közelről vezetéshez juttatta csapatát (1-0).

A folytatásban is akadtak helyzetek mindkét kapunál: Gulácsira is szükség volt a lipcsei vezetés megtartásához, de a túloldalon Manuel Neuer még többször védett. Majd fél órát követően Nicolas Seiwald úszott meg egy esetleges piros lapot a Leon Goretzkával szembeni szabálytalanságáért.

Az iram a játékrész hajrájában is megmaradt, ám újabb gól nem született – Harry Kane 40. perces lehetőségénél is Gulácsi Péter mentett bravúrral –, így egygólos volt a lipcsei előny a szünetben. A játék képéről sokat elmond, hogy a várható gólok száma (xG) 2,45 volt a Leipzignél, és csak 0,17 a Bayernnél.

Rómulo Cardoso (jobbra) szerzett vezetést Gulácsi Péterék csapatának Lipcsében Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Fordulás után rögtön, gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Bayern: egy nagy védelmi hiba után Serge Gnabry elé került a labda, aki jobb oldalról a hosszú alsó sarokba gurított, a lövésébe Gulácsi Péter csak beleérni tudott (1-1). Ez felébresztette a münchenieket, és a következő percekben a csereként beállt Michael Olise sarkazását, Luis Díaz megpattanó lövését és Harry Kane kísérletét is védenie kellett a magyar kapusnak.