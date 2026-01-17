BundesligaGulácsi PéterBayern MünchenLipcsenémet fociRB Leipzig

Őrült fordulat Lipcsében, Gulácsi jól védve kapott öt gólt a Bayern Münchentől

A német labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a pályán remek első félidő után vezetett, végül mégis 5-1-re kikapott a vendég Bayern München ellen. Michael Olise csereként beállva egy gólt és három gólpasszt is jegyzett, Jamal Musiala assziszttal tért vissza.

Wiszt Péter
2026. 01. 17. 20:30
Gulácsi Péter aligha hitte a Leipzig–Bayern félidejében, hogy milyen sok gólt fog kapni Fotó: DPA/Jan Woitas
Augusztusban a Bayern München RB Leipzig elleni 6-0-s hazai sikerével kezdődött el a Bundesliga-idény, szombat este ezért szerettek volna visszavágni a lipcseiek. A címvédő bajorok veretlenül zárták az őszi szezont, de Gulácsi Péterék is feljavultak a súlyos vereség után: Willi Orbán szerdai góljának is köszönhetően a harmadik helyen kezdték meg a német bajnokság mostani fordulóját. Mindkét magyar futballista a pályán kezdte a szombati rangadót, amelyet megelőzően a közönség elbúcsúztatta a családi tragédia miatt távozó Kevin Kamplt.

Kevin Kampl a Bayern München elleni Bundesliga-mérkőzés előtt köszönt el az RB Leipzig közönségétől
Kevin Kampl a Bayern München elleni Bundesliga-mérkőzés előtt köszönt el az RB Leipzig közönségétől Fotó: DPA/Jan Woitas

Vezetett és fölényben játszott az RB Leipzig a Bayern München ellen

Rendkívül eseménydúsan alakult az első félidő. Az első hét percben három nagy ziccere is volt a lipcseieknek, majd Luis Díaz lövésénél Gulácsinak is bravúrt kellett bemutatnia. A Bayern ritkábban jutott el az ellenfél kapujáig, és akkor is hibázott ott, ezt pedig 

a 20. percben David Raum bal oldali beadása után Rómulo Cardoso bosszulta meg azzal, hogy közvetlen közelről vezetéshez juttatta csapatát (1-0).

A folytatásban is akadtak helyzetek mindkét kapunál: Gulácsira is szükség volt a lipcsei vezetés megtartásához, de a túloldalon Manuel Neuer még többször védett. Majd fél órát követően Nicolas Seiwald úszott meg egy esetleges piros lapot a Leon Goretzkával szembeni szabálytalanságáért. 

Az iram a játékrész hajrájában is megmaradt, ám újabb gól nem született – Harry Kane 40. perces lehetőségénél is Gulácsi Péter mentett bravúrral –, így egygólos volt a lipcsei előny a szünetben. A játék képéről sokat elmond, hogy a várható gólok száma (xG) 2,45 volt a Leipzignél, és csak 0,17 a Bayernnél.

Rómulo Cardoso (jobbra) szerzett vezetést Gulácsi Péterék csapatának Lipcsében
Rómulo Cardoso (jobbra) szerzett vezetést Gulácsi Péterék csapatának Lipcsében Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Fordulás után rögtön, gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Bayern: egy nagy védelmi hiba után Serge Gnabry elé került a labda, aki jobb oldalról a hosszú alsó sarokba gurított, a lövésébe Gulácsi Péter csak beleérni tudott (1-1). Ez felébresztette a münchenieket, és a következő percekben a csereként beállt Michael Olise sarkazását, Luis Díaz megpattanó lövését és Harry Kane kísérletét is védenie kellett a magyar kapusnak.

Miután Gulácsi mérkőzésben tartotta csapatát, a Leipzig is kezdett újra magára találni, ám a 67. percben mégis fordított a Bayern München: egy jobb oldali beadás után Ridle Baku elcsúszott, így Harry Kane átvehette és megtolhatta a labdát, mielőtt a hálóba lőtt (1-2) – az angol játékosnak ez már a 21. gólja volt a bajnoki idényben.

Összeomlottak a lipcseiek, Gulácsi öt gólt kapott

A lipcsieknek volt lehetőségük az egyenlítésre, Neuer Rómulo Cardoso és Yan Diomande bombáját is bravúrral hárította. A 83. percben azonban eldőlt a pontok sorsa: miután Gulácsi védte Olise helyzetét, a szöglet után Jonathan Tah bólintott a hazai kapuba úgy, hogy a fejese után Willi Orbán is beleért a labdába (1-3). Ez végleg megtörte a Leipzig csapatát, és két perccel később Olise a gyorsaságát is kihasználva százszázalékos ziccerbe hozta Aleksandar Pavlovicot, aki nem is hibázott (1-4). 

Pavlovic gólja után Vincent Kompany pályára küldte a júliusban megsérült klasszisát, és Jamal Musiala rögtön gólpasszt is adott: Michael Olise három assziszt után maga is betalált (1-5). Több gól már nem, de egy lipcsei kapufa még született az utolsó percekben. 

A már említett xG? Végül abban is nyert a Bayern, méghozzá 3,29-3,00-ra...

Michael Olise csereként beállva egy gólig és három gólpasszig jutott
Michael Olise csereként beállva egy gólig és három gólpasszig jutott Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Az összesen hét védéssel záró Gulácsi és a hazai védelem egyik legjobbjaként Orbán először lehetett volna egyszerre részese a pályán egy Bayern elleni sikernek, ám a kapus tizennyolc próbálkozásból továbbra is egy, míg a védő húsz kísérletből két győzelemnél jár a müncheniek ellen.

A délutáni Bundesliga-mérkőzések közül kiemelkedett a Borussia Dortmund és a vendég St. Pauli összecsapása, ahol a hamburgi együttes kétgólos hátrányból állt fel a második félidőben, a 95. percben azonban Emre Can videózást követő tizenegyesével a sárga-feketék mégis 3-2-re győztek. Ennek is köszönhetően a tabellán második BVB hátránya maradt tizenegy pont az éllovas Bayernhez képest. A negyedik Leipzig egy mérkőzéssel kevesebbet játszva hét pontra van a Dortmundtól.

Bundesliga, 18. forduló

péntek:

  • Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 3-3 (1-1)

szombat:

  • Borussia Dortmund–St. Pauli 3-2 (1-0)
  • Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 0-0
  • 1. FC Köln–Mainz 2-1 (0-1)
  • Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1-0 (1-0)
  • VfL Wolfsburg–Heidenheim 1-1 (0-1)
  • RB Leipzig–Bayern München 1-5 (1-0)

vasárnap:

  • VfB Stuttgart–Union Berlin 15.30
  • Augsburg–Freiburg 17.30

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

A két csapat augusztusi bajnokijának összefoglalója:

 

