Willi Orbán nem ilyen elsőségre vágyott, Gulácsi Péter kapujába potyogtak a gólok

A címvédő Bayern München a Bundesliga 2025/26-os kiírásának első meccsén kiütötte az RB Leipzigot. Gulácsi Péter és Willi Orbán is a rutint képviselte a lipcsei oldalon, de hiába, ők sem segíthettek a Bayern ellen. A Liverpooltól érkezett Luis Díaz gyönyörű góllal mutatkozott be a Bundesligában, Harry Kane gyorsan a góllövőlista élére állt.

2025. 08. 22. 22:29
Luis Díaz Gulácsi Péter kapujába lőtte az első Bundesliga-gólját, a címvédő Bayern München simán nyert az RB Leipzig ellen Fotó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand
Az RB Leipzig tavaly egyetlen európai kupába sem kvalifikált, a történelmi mélypont után pedig nagy változásokról lehetett hallani. Végül sem Gulácsi Péter, sem Willi Orbán nem vált az átalakítás áldozatává, bár utóbbi a csapatkapitányi karszalagot elveszítette. Gulácsi és Orbán pályára lépett az új Bundesliga-idény nyitányán, a címvédő Bayern München otthonában is, de sok örömük nem lehetett ebben.

Willi Orbán kapta a Bundesliga-idény első sárga lapját, Gulácsi Péter sem lehetett boldog, Harry Kane (Bayern München) is gólt lőtt az RB Leipzig ellen
Willi Orbán (jobbra) kapta a Bundesliga-idény első sárga lapját, a Bayern Münchenből Harry Kane is vállalt gólokat az RB Leipzig elleni sikerből (Fotó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand)

A Bayern Michael Olise góljával szerzett vezetést, majd Luis Díaz is betalált. A kolumbiai játékos, aki az előző idényben még Szoboszlai Dominik csapattársa volt Liverpoolban, a látványra is adott, szépségdíjas gólt lőtt Gulácsi kapujába.

A Bundesliga-idény első sárga lapját Willi Orbán kapta: vélhetően ezt is szívesen elkerülte volna a magyar védő, a súlyos vereséget pedig biztosan.

Orbán és Gulácsi egyetlen örömét is elvette a VAR

Olise még az első félidőben 3-0-ra növelte a bajorok előnyét, a második félidőben pedig Harry Kane triplázott. Mi több, az angol támadó klasszikus mesterhármast jegyzett, így állt azonnal megszokott helyére, a góllövőlista élére.

Nem lett volna klasszikus a mesterhármas a VAR nélkül: 4-0-nál Nusa bevette Neuer kapuját, csakhogy a videóvizsgálat rámutatott, hogy az akció kezdéseként Lukeba saját magának passzolt szabadrúgásból. Amatőr hiba, de ez csak a gondok jéghegyének csúcsa Lipcsében.

Ole Werner biztosan nem ilyen első Bundesliga-meccsről álmodott a lipcseiek kispadján, a 6-0 még a Bayern ellen is komoly pofon.

 

