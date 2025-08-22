Willi Orbán nem ilyen elsőségre vágyott, Gulácsi Péter kapujába potyogtak a gólok

Az RB Leipzig tavaly egyetlen európai kupába sem kvalifikált, a történelmi mélypont után pedig nagy változásokról lehetett hallani. Végül sem Gulácsi Péter, sem Willi Orbán nem vált az átalakítás áldozatává, bár utóbbi a csapatkapitányi karszalagot elveszítette. Gulácsi és Orbán pályára lépett az új Bundesliga-idény nyitányán, a címvédő Bayern München otthonában is, de sok örömük nem lehetett ebben.

Willi Orbán (jobbra) kapta a Bundesliga-idény első sárga lapját, a Bayern Münchenből Harry Kane is vállalt gólokat az RB Leipzig elleni sikerből (Fotó: AFP/Karl-Josef Hildenbrand)

A Bayern Michael Olise góljával szerzett vezetést, majd Luis Díaz is betalált. A kolumbiai játékos, aki az előző idényben még Szoboszlai Dominik csapattársa volt Liverpoolban, a látványra is adott, szépségdíjas gólt lőtt Gulácsi kapujába.