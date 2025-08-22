BundesligaGulácsi PéterWilli Orbánharry kaneFC Bayern München

Harry Kane miatt áll a bál Münchenben, ahol a lefokozott Willi Orbán támadhat rá

Ma rajtol a Bundesliga 2025–2026-os idénye, a nyitómeccsen a címvédő Bayern München az előző évadban történelmi mélységbe süllyedő RB Leipziget fogadja. Az elmúlt két év gólkirálya, Harry Kane nagy vihart kavart a Bayern München vezetőségét élesen bíráló kijelentésével, Lipcsében pedig a kapusháborút megnyerő Gulácsi Péter és a csapatkapitányi posztról lefokozott Willi Orbán talán az utolsó idényüket kezdik meg alapemberekként a Bundesligában.

Szalay Attila
2025. 08. 22. 5:27
Harry Kane és Willi Orbán párharcai kemény csatákat hoznak a Bayern München–Leipzig rangadókon a Bundesligában Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
Egyre ritkább a profi futballban, amikor egy játékos a saját klubjára nézve kritikus véleményét őszintén vállalja. Harry Kane szavai ezért is hatottak derült égből villámcsapásként, mindössze néhány nappal a Bundesliga rajtja előtt, amikor váratlanul élesen bírálta Bayern München vezetőségét.

Harry Kane a német szuperkupa múlt heti elhódítása után támadt a Bayern München vezetőire
Harry Kane a német szuperkupa múlt heti elhódítása után támadt a Bayern München vezetőire. Fotó: TOM WELLER / DPA

– Ez valószínűleg az egyik legvékonyabb keret, amiben valaha futballoztam – jelentette ki Kane, aki hangsúlyozta, hogy a Bayern vezetőinek, Max Eberl sportigazgatónak, Christoph Freund technikai igazgatónak és Vincent Kompany vezetőedzőnek még van lehetősége változtatni ezen az állapoton a nyári átigazolási időszak zárásáig.

Harry Kane a Bundesliga legnagyobb sztárja, 2023-ban 95 millió eurós rekordösszegért, a német bajnokság történetének legdrágább igazolásaként érkezett a bajorokhoz a Tottenhamtől. Az angol csatár az elmúlt két idényben 63 meccsen 62 gólt szerzett a Bundesligában, mindkét évében gólkirály volt, így a véleményének komoly súlya van.

Lothar Matthäus nem érti Harry Kane szokatlan bírálatát

Az angol csatár kritikája nagy hullámokat vert Németországban, amire többek között a Bayern München legendája, az aranylabdás és világbajnok Lothar Matthäus is reagált, aki ellentmondott Kane-nek. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a Bayern jól felkészült az új idényre.

– Nem értettem Harry Kane kijelentését, miszerint az idei Bayern-keret az egyik legszűkebb, amelyben valaha játszott – foglalt állást Matthäus. – Luis Diaz és Jonathan Tah abszolút erősítés, valamint Tom Bischof is jó játékos a középpályára. Továbbá Jamal Musiala, Alphonso Davies és Ito Hiroki visszatérhetnek sérüléseikből, mire igazán nagy lesz a tét.

A Bayern München előző szezonbeli keretéből távozott a nyáron Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (al-Nasszr), Joao Palhinha (Tottenham) és Eric Dier (AS Monaco) a fontosabb játékosok közül.

Ha csak darabszámra nézzük, akkor a középpályán Palhinha helyére érkezett Hoffenheimből a húszéves német válogatott tehetség, Tom Bischof, a védelem közepére pedig Dier helyére a Bayer Leverkusentől a Nationalelf alapembere, Jonathan Tah.

Sovány Bayern München? Luis Diaz a Liverpoolból kevés?

Müller, Sané és Coman személyében azonban hárman estek ki a támadószekcióból, oda viszont egyelőre csak Luis Diaz jött Liverpoolból, ráadásul Jamal Musiala sem bevethető hosszabb ideig, miután horrorsérülést szenvedett a klub-világbajnokságon.

Luis Diaz az elhunyt Diogo Jota gólörömével ünnepelte az első találatát a Bayern Münchenben:

Kane alighanem erre a hiányosságra gondolt, amikor kritizált. A Bayern vezetői gőzerővel dolgoztak még támadók igazolásán a nyáron, ám a német futball új csillaga, Nick Woltemade esetében a Stuttgart kitette a „nem eladó” táblát, a Manchester United argentin sztárja, Alejandro Garnacho nem akart Németországba költözni, a Chelsea-ből távozni akaró Christopher Nkunku ügyében pedig eddig nem sikerült egyességre jutni a feleknek.

Sőt a legfrissebb hírek szerint a francia válogatott szélsőért bejelentkezett az RB Leipzig is, és nem kizárt, hogy Nkunku inkább a volt csapatába tér vissza a Premier League-ből, nem pedig a Bayernbe.

Mindennek ellenére a müncheniek most is kimagaslanak a Bundesliga mezőnyéből, a kilencszázmillió eurót megközelítő keretértékük jócskán meghaladja a listán második Lipcséjét, amelyé nem éri el az ötszázmilliót sem.

A bajnokság toronymagas esélyese tehát továbbra is a Bayern, amely egy héttel a Bundesliga-rajt előtt sikeres főpróbát tartott a Stuttgart ellen 2-1-re megnyert német szuperkupán. Az külön biztató lehetett, hogy az angol bajnok Liverpool kezdőjéből megvett Luis Diaz góllal mutatkozott be, a 40. évében járó csapatkapitány, Manuel Neuer pedig a régi fényét idézve klasszis formában védett.

Gulácsi Péter erőt mutatott, Willi Orbán pozíciója gyengült

A pénteki idénynyitón a Bayern ellenfelénél, Lipcsében is egy veterán kapus lehet a főszereplő: Gulácsi Péter, aki újabb harcot nyert meg a nyáron. Az előző szezonban története legrosszabb Bundesliga-helyezését elérő, mindössze hetedik és ezzel az európai porondról is lemaradó Leipzignél nagy fiatalításba kezdtek, aminek a 35 éves Gulácsi is könnyen áldozatául eshetett volna, ám hosszas mérlegelés végén az új vezetőedző, Ole Werner is őt nevezte meg első számú kapusnak a 23 éves belga Maarten Vandevoordttal szemben.

Gulácsi Péter maradt a Lipcse elsőszámú kapusa
Gulácsi Péter maradt a Lipcse elsőszámú kapusa. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

– Nem volt könnyű döntés, mert nagyon magas színvonalú párharc volt, két kiváló kapusunk van. A sportteljesítmény alapján Péter továbbra is orrhossznyi előnyben van. Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő – tisztázta Ole Werner.

Gulácsi mellett a védelem közepén a 32 éves Willi Orbán is kezdő lehet a Bayern München otthonában, de őt le is fokozták a nyáron, elvették tőle a csapatkapitányi tisztséget, amit ezentúl a német válogatott balhátvéd, David Raum tölt be Lipcsében. Az edző ugyanakkor megjegyezte, hogy Orbán szerepe továbbra is fontos a védelemben, és Harry Kane ellen különösen jól jöhet a rutinja.

Xabi Alonso, Wirtz, Xhaka – szétesett a bajnok Bayer Leverkusen

A papírforma alapján a minden erejét a hazai porondra összpontosító Leipzig mellett a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen lehet a Bayern két legfőbb kihívója. Dortmundban nem történtek nagy változások a nyáron, az angol tehetség, Jamie Gittens 56 millió euróért a Chelsea-be igazolt, és érkezett Jobe Bellingham a Sunderlandtől 30,5 millióért – ő a Dortmund korábbi sztárja, a ma már a Real Madrid klasszisának számító Jude Bellingham öccse.

Leverkusenben viszont darabjaira hullott a tavalyi bajnokcsapat gerince: a sikeredző, Xabi Alonso a Realhoz igazolt, a védelem oszlopa, Tah a Bayernben kötött ki, a kapus, Lukas Hradecky Monacóba távozott, az irányító, Granit Xhaka Sunderlandbe szerződött, a futógép, Jeremie Frimpong és az ügyeletes zseni, Florian Wirtz pedig egyszerre lettek Liverpool-játékosok.

Wirtzért Bundesliga-rekordot jelentő 125 millió eurót kapott a Leverkusen, amely igyekezett pótolni a távozókat: Malik Tillman (PSV Eindhoven, 35 millió), Jarell Quansah (Liverpool, 35 millió) és Ibrahim Maza (Hertha, 15 millió) számítottak a legnagyobb fogásnak, a kispadra pedig a legutóbb a Manchester Unitednél megbukott holland Erik ten Hag ült le. Ránézésre azért inkább gyengült a Leverkusen.

Az Eintracht Frankfurt ugródeszka, de Lisztes visszafelé ugrott

Ahogy a sztárokat sorra kinevelő és eladó Eintracht Frankfurt is, amely ezen a nyáron Hugo Ekitikét adta el a Liverpoolnak 95 millióért. Korábban Omar Marmús 75 millióért ment a Manchester Citybe, Randal Kolo Muani pedig 95 millióért a PSG-be.

Hugo Ekitike a Frankfurt mezét a Liverpooléra cserélte, és már Szoboszlai Dominik is ünnepli a góljait
Hugo Ekitike a Frankfurt mezét a Liverpooléra cserélte, és már Szoboszlai Dominik is ünnepli a góljait. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Frankfurt komoly ugródeszka lett az elmúlt években, ezért is bánhatjuk, hogy ifjabb Lisztes Krisztián egy év után visszakerült onnan a kiindulópontra, és visszakölcsönözték a Fradinak. A 19 éves Fenyő Noah ugyanakkor továbbra is tagja az Eintracht első keretének, és talán az új idényben be is mutatkozhat a Bundesligában.

Ami a többi magyart illeti, Schäfer Andrásra erős konkurenciaharc vár az Union Berlin középpályáján. Dárdai Bence célja az lehet a Wolfsburgban, hogy állandósítsa a jó formáját, amit az előző idényben még csak időszakosan tudott hozni. Az Augsburgra is érdemes figyelnünk, ahol Szabics Imre a nyári edzőváltás ellenére is maradt a szakmai stáb tagja a német válogatott mellől érkezett Sandro Wagner csapatában.

Bundesliga, 1. forduló

Péntek

  • RB Leipzig–Bayern München 20.30 (tv: Arena4)

Szombat

  • Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 15.30
  • Freiburg–Augsburg 15.30
  • Heidenheim–Wolfsburg 15.30
  • Bayer Leverkusen–Hoffenheim 15.30
  • Union Berlin–VfB Stuttgart 15.30 (tv: Match4)
  • St. Pauli–Borussia Dortmund 18.30 (Tv: Match4)

Vasárnap

  • Mainz–1. FC Köln 15.30 (tv: Match4)
  • Borussia Mönchengladbach–Hamburger SV 15.30 (tv: Match4)

 

