Harry Kane miatt áll a bál Münchenben, ahol a lefokozott Willi Orbán támadhat rá

Egyre ritkább a profi futballban, amikor egy játékos a saját klubjára nézve kritikus véleményét őszintén vállalja. Harry Kane szavai ezért is hatottak derült égből villámcsapásként, mindössze néhány nappal a Bundesliga rajtja előtt, amikor váratlanul élesen bírálta Bayern München vezetőségét.

Harry Kane a német szuperkupa múlt heti elhódítása után támadt a Bayern München vezetőire. Fotó: TOM WELLER / DPA

– Ez valószínűleg az egyik legvékonyabb keret, amiben valaha futballoztam – jelentette ki Kane, aki hangsúlyozta, hogy a Bayern vezetőinek, Max Eberl sportigazgatónak, Christoph Freund technikai igazgatónak és Vincent Kompany vezetőedzőnek még van lehetősége változtatni ezen az állapoton a nyári átigazolási időszak zárásáig.

Harry Kane a Bundesliga legnagyobb sztárja, 2023-ban 95 millió eurós rekordösszegért, a német bajnokság történetének legdrágább igazolásaként érkezett a bajorokhoz a Tottenhamtől. Az angol csatár az elmúlt két idényben 63 meccsen 62 gólt szerzett a Bundesligában, mindkét évében gólkirály volt, így a véleményének komoly súlya van.

Lothar Matthäus nem érti Harry Kane szokatlan bírálatát

Az angol csatár kritikája nagy hullámokat vert Németországban, amire többek között a Bayern München legendája, az aranylabdás és világbajnok Lothar Matthäus is reagált, aki ellentmondott Kane-nek. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a Bayern jól felkészült az új idényre.

– Nem értettem Harry Kane kijelentését, miszerint az idei Bayern-keret az egyik legszűkebb, amelyben valaha játszott – foglalt állást Matthäus. – Luis Diaz és Jonathan Tah abszolút erősítés, valamint Tom Bischof is jó játékos a középpályára. Továbbá Jamal Musiala, Alphonso Davies és Ito Hiroki visszatérhetnek sérüléseikből, mire igazán nagy lesz a tét.

A Bayern München előző szezonbeli keretéből távozott a nyáron Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (al-Nasszr), Joao Palhinha (Tottenham) és Eric Dier (AS Monaco) a fontosabb játékosok közül.

Ha csak darabszámra nézzük, akkor a középpályán Palhinha helyére érkezett Hoffenheimből a húszéves német válogatott tehetség, Tom Bischof, a védelem közepére pedig Dier helyére a Bayer Leverkusentől a Nationalelf alapembere, Jonathan Tah.