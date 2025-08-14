RB LeipzigGulácsi PéterWilli OrbánNémet KupaSzoboszlai Dominik

Lipcsében rávertek Szoboszlai korábbi csúcsára, Gulácsi az új korszak áldozata lehet

Története legrosszabb Bundesliga-idénye után az RB Leipzig szombaton a Német Kupa első fordulójában hivatalosan is megkezdi az új korszakát, amelynek magyar áldozata is lehet. A háttérből Jürgen Klopp mozgatja a szálakat, a megfiatalítás útjára lépő Lipcse kezdőjében Gulácsi Péter helye bizonytalanná vált, és még a csapatkapitány, Willi Orbán jövője is megkérdőjeleződött. A Lipcse az európai porond nélkül anyagilag is nehéz helyzetbe került, emiatt is lehetett szükség Benjamin Sesko eladására, aki az egykor klubrekorder Szoboszlai Dominik elé került.

Szoboszlai Dominik még a Lipcse játékosaként Gulácsi Péter mezével. Új korszak kezdődik az RB Leipzig háza táján. Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
Az RB Leipzig 2009-ben a német ötödosztályban kezdte meg útját, és az osztrák energiaitalgyáros-milliárdos, Dietrich Mateschitz pénzét felhasználva gyorsan vette a lépcsőfokokat. Hét évvel később már a Bundesligában, majd újabb egy év elteltével a Bajnokok Ligájában szerepelt. Mateschitz 2022 őszén elhunyt, de a Lipcse első igazán nagy sikerét még éppen láthatta, az első Német Kupa-győzelmet, amelyet három magyarral a pályán, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik közreműködésével harcolt ki a klub.

Gulácsi Péter jövőjét a Lipcse csapatában sok bizonytalanság övezte a nyáron
Gulácsi Péter jövőjét a Lipcse csapatában sok bizonytalanság övezte a nyáron (Fotó: DPA/Carmen Jaspersen)

A Lipcse töretlen fejlődése az előző idényben látványosan megtorpant. Gulácsiék a BL új alapszakaszának nagy vesztesei lettek, nyolc meccsből hétszer kikaptak, mindössze három ponttal a 32. helyen végeztek a 36 csapatos mezőnyben, amelyben olyan klubok is megelőzték őket, mint a cseh Sparta Praha, az osztrák Sturm Graz vagy a szerb Crvena zvezda. Ami ennél is sokkolóbb lehetett, hogy a Bundesligában csak a hetedik helyen végzett az együttes, amelynek az idény hajrájára kinevezett ideiglenes vezetőedző, Lőw Zsolt sem tudott igazán nagy lökést adni.

Története legrosszabb eredményét érte el az RB Leipzig a német élvonalban, amelyben korábban hatodiknál rosszabb sosem volt, azon kívül mindannyiszor a top négyben, hatszor ráadásul a dobogón zárt.

Húsba vágó a Lipcse lemaradása az európai kupákról

Legutóbb akkor maradt le a nemzetközi kupaszereplésről a Lipcse, amikor újonc volt a Bundesligában, azóta az összes – zsinórban nyolc – idényében indult a BL-ben vagy legalább az Európa-ligában. Most viszont nincs nemzetközi porond, ami anyagilag is jelentős veszteséget okoz a klubnak, hiszen az elmúlt hat év bevételeit átlagolva idényenként mintegy 44 millió eurós forrásra tett szert a Lipcse az európai szerepléséből. Ez a pénz most elveszett.

Az RB Leipzig éves bevételei az európai porondon:
2024–2025: 22,195 millió euró
2023–2024: 54,473 millió
2022–2023: 48,724 millió
2021–2022: 36,658 millió
2020–2021: 46,469 millió
2019–2020: 62,384 millió
Forrás: Football-coefficient.eu

Emiatt is nagy változások zajlanak a háttérben, a szálakat pedig Jürgen Klopp mozgatja, aki idén januárban lett a Red Bull globális, labdarúgásért felelős vezetője, a csapatát pedig Lőw Zsolt is segíti, aki a tavasszal a korábbi legendás német edző kérésére is ugrott be a tűzoltó szerepébe.

Az RB Leipzig leépíti a legendáit, Gulácsi Péter is áldozat lehet

Marcel Schäfer sportigazgató feladata lett a keret átalakításának levezénylése, aminek két fontos mozgatórugója a fiatalítás és a fizetésekre elköltött összeg csökkentése. Emiatt kérdőjeleződött meg több olyan játékos helyzete is, akiknek a neve mostanra összeforrt az RB Leipziggel. Ennek legszemléletesebb példája, hogy távozott a 425 meccsével klubrekorder Yussuf Poulsen, a 31 éves, 87-szeres dán válogatott támadó, aki Hamburgba igazolt.

Orbán és Gulácsi a Német Kupával, de Szoboszlai is látható a Lipcse szombati nyitányra hangoló posztjában:

A Lipcse örökranglistáján Poulsen mögött két magyar következik, a jelenleg is csapatkapitány Willi Orbán 348, majd Gulácsi Péter 339 mérkőzéssel. Mindkettejük jövőbeni szerepét megkérdőjelezték a nyáron, de úgy tűnik, hogy a 32 éves Orbán helye továbbra is stabil, az idény főpróbájának számító, a francia Lens ellen 2-1-es vereséget hozó felkészülési találkozón is kezdő volt.

Más a helyzet Gulácsi esetében, akinek Orbánnal szemben nem 2027-ig, hanem csak jövő nyárig szól a szerződése. A 35 éves, a válogatottságot is lemondó magyar kapusnak ráadásul már az utódja is megvan Maarten Vandevoordt személyében. Az említett Lens elleni főpróbán is a 22 éves belga védett, nem az előző Bundesliga-idény legjobb kapusának megválasztott Gulácsi, aki a tartalékok meccsén kapott szerepet.

Szoboszlai Dominik korábbi rekordját újra megdöntötték

A Werder Brementől érkezett új vezetőedző, Ole Werner még nem döntötte el, ki lesz a kezdő kapusa az új idényben, de elmondása szerint ezt az első tétmeccsig, a negyedosztályú Sandhausen elleni szombati fellépésig megteszi. Mindenesetre a leépítés egyik áldozata lett Gulácsi korábbi riválisa, a 34 éves, német válogatott kerettagságig eljutott Janis Blaswich is, aki a Bayer Leverkusenhez került.

Benjamin Sesko eladási ára magasabb lett, mint Szoboszlai korábbi klubrekordja
Benjamin Sesko eladási ára magasabb lett, mint Szoboszlai korábbi klubrekordja (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Benjamin Sesko eladása biztos nem hasonló megfontolásból történt, a 22 éves szlovén csatár az elmúlt két idényben a Leipzig egyik legjobbja volt, 87 meccsen 39 gólt szerzett a klub színeiben, és nagy jövő előtt áll. Csakhogy a német klubnak pénzre volt szüksége, és az európai bevételek kiesése mellett kapóra jött a Manchester United 76,5 millió eurós ajánlata. Sesko ezzel a Lipcse történetének második legdrágábban eladott játékosa lett Josko Gvardiol után, akit két éve 90 millióért igazolt le a Manchester City.

A korábban a lipcsei eladási listát rövid ideig vezető klubrekorder, Szoboszlai Dominik immáron a harmadik helyre csúszott vissza a 70 millióval, amit a Liverpool fizetett ki érte 2023 nyarán.

Új jelmondat Lipcsében: csak a húszéveseké a világ?

Rendezésre vár még Lipcsében a kölcsönből visszatérő két csatár, André Silva és Timo Werner sorsa, akik 29 évesek, sokat keresnek, a klub pedig eldobná őket, mint a forró krumplit. Eközben egyértelműen a jövő csapatát építik, ami jól látszik a nyári igazolásokból is.

Az Atlético Madridtól húszmillióért megszerzett belga Arthur Vermeeren 20 éves, a Leganéstól szintén húszmillióért érkezett szélső, Yan Diomande 18, a PSV Eindhoventől 18 millióért megvett Johan Bakayoko 22, a Leuventől igazolt Ezechiel Banzuzi 20, a Crvena zvezdától elhappolt Andrija Makszimovics pedig 18.

Lipcsében átmeneti év várható, amelyben cél a következő öt év nyerő csapatának kialakítása, másrészt a visszajutás Európába. Emiatt a Német Kupa, így már a Sandhausen elleni szombati rajt is fontos.

