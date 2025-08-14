Lipcsében rávertek Szoboszlai korábbi csúcsára, Gulácsi az új korszak áldozata lehet

Az RB Leipzig 2009-ben a német ötödosztályban kezdte meg útját, és az osztrák energiaitalgyáros-milliárdos, Dietrich Mateschitz pénzét felhasználva gyorsan vette a lépcsőfokokat. Hét évvel később már a Bundesligában, majd újabb egy év elteltével a Bajnokok Ligájában szerepelt. Mateschitz 2022 őszén elhunyt, de a Lipcse első igazán nagy sikerét még éppen láthatta, az első Német Kupa-győzelmet, amelyet három magyarral a pályán, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik közreműködésével harcolt ki a klub.

Gulácsi Péter jövőjét a Lipcse csapatában sok bizonytalanság övezte a nyáron (Fotó: DPA/Carmen Jaspersen)

A Lipcse töretlen fejlődése az előző idényben látványosan megtorpant. Gulácsiék a BL új alapszakaszának nagy vesztesei lettek, nyolc meccsből hétszer kikaptak, mindössze három ponttal a 32. helyen végeztek a 36 csapatos mezőnyben, amelyben olyan klubok is megelőzték őket, mint a cseh Sparta Praha, az osztrák Sturm Graz vagy a szerb Crvena zvezda. Ami ennél is sokkolóbb lehetett, hogy a Bundesligában csak a hetedik helyen végzett az együttes, amelynek az idény hajrájára kinevezett ideiglenes vezetőedző, Lőw Zsolt sem tudott igazán nagy lökést adni.

Története legrosszabb eredményét érte el az RB Leipzig a német élvonalban, amelyben korábban hatodiknál rosszabb sosem volt, azon kívül mindannyiszor a top négyben, hatszor ráadásul a dobogón zárt.

Húsba vágó a Lipcse lemaradása az európai kupákról

Legutóbb akkor maradt le a nemzetközi kupaszereplésről a Lipcse, amikor újonc volt a Bundesligában, azóta az összes – zsinórban nyolc – idényében indult a BL-ben vagy legalább az Európa-ligában. Most viszont nincs nemzetközi porond, ami anyagilag is jelentős veszteséget okoz a klubnak, hiszen az elmúlt hat év bevételeit átlagolva idényenként mintegy 44 millió eurós forrásra tett szert a Lipcse az európai szerepléséből. Ez a pénz most elveszett.

Az RB Leipzig éves bevételei az európai porondon:

2024–2025: 22,195 millió euró

2023–2024: 54,473 millió

2022–2023: 48,724 millió

2021–2022: 36,658 millió

2020–2021: 46,469 millió

2019–2020: 62,384 millió

Forrás: Football-coefficient.eu

Emiatt is nagy változások zajlanak a háttérben, a szálakat pedig Jürgen Klopp mozgatja, aki idén januárban lett a Red Bull globális, labdarúgásért felelős vezetője, a csapatát pedig Lőw Zsolt is segíti, aki a tavasszal a korábbi legendás német edző kérésére is ugrott be a tűzoltó szerepébe.