Épül a Keleti pályaudvar első akadálymentes peronja

Jelentős átalakítás kezdődik a Keleti pályaudvaron: akadálymentes peron épül, ami miatt január közepétől több dunántúli vonat ideiglenesen nem a főpályaudvarra érkezik. A beruházás a Budapest–Belgrád vasútvonal forgalmának elindításához szükséges, és történelmi lépést jelent a Keleti akadálymentesítésében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 21:01
Akadálymentes peron épül a budapesti Keleti pályaudvaron – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán hétfőn. A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatokkal összefüggésben január 12-től február végéig számos dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Akadálymentes peron épül a Keleti pályaudvaron (Forrás: Facebook)

A vezérigazgató azt írta: 

február végén indul a személyforgalom a Budapest–Belgrád vonalon, a vonatok egy részét a szerb vasút a kínai CRRC-től vásárolt InterCity-motorvonatával állítja majd ki. 

A kínai motorvonatnak ehhez hatósági engedélyt kell szereznie Magyarországon, ami jól halad.

Ezeken a járműveken azonban nincs a MÁV motorvonatain megszokott kinyitható kiegészítő lépcső, ezért a forgalom elindulásáig legalább két vágány esetében a peront fel kell emelni a mai szintről mintegy 25 centiméterrel, így biztosítható az a magasság, ami a belgrádi vonal többi állomásán a projektben kiépült – tette hozzá Hegyi Zsolt.

Kiemelte: 

ezek lesznek a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai, és ez lesz az első 2026-os saját forrásból megvalósuló MÁV-beruházás, mintegy 300 millió forint értékben.

A vezérigazgató jelezte: a munka elvégzésére az ad lehetőséget, hogy ebben az időszakban a déli körvasút építése miatt átmenetileg kevesebb vonat érkezik a Keleti pályaudvarra, így a peronépítés közben a két vágányt nélkülözni tudják.

A Mávinform a honlapján tudatta, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti harmadik vágány építéséhez kapcsolódó munkálatok és a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztése miatt változik a közlekedési rend

január 12. és február 28. között számos dunántúli távolsági járat és Z42-es vonat végállomása Kelenföldre kerül át, a menetrendjük ezenkívül nem módosul.

Az említett időszakban Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak majd a Keleti pályaudvar helyett – egyes kivételekkel – a Mecsek és a kaposvári InterCityk, a soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, Dráva és Mura InterCityk, továbbá több G10-es és Rába InterRégió vonat.

A Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányánál építik át februárig a peront, a forgalom megindulása után Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől ide érkeznek majd a szerelvények. 

Az önkormányzatok és térség lakosságának kérését figyelembe véve nemcsak a nemzetközi, hanem az elővárosi járatok is a főpályaudvarra érkeznek és onnan indulnak majd

– írták.

A menetrend változásának részleteit a Mávinform honlapján is közlik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

