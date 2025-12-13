Új nemzetközi vonalra terelik a magyar vasút legjobb minőségű kocsijait

„Új külszolgálat vár a Hungária EC szerelvényeire: a Budapest, Pozsony és Prága, illetve Berlin és Hamburg útirány után hamarosan a Budapest–Belgrád vonalon teljesítenek majd szolgálatot a magyar vasút legjobb minőségű kocsijai” – írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte: sorcserét hajtunk végre a nemzetközi vonalakon. A menetrendváltástól a cseh vasutak ComfortJet szerelvényei váltják a magyar vasúttársaság kocsijait a cseh és a német főváros felé, míg a jövő tavasszal induló 150-es vonalon az új arculatot kapó, hazai gyártmányú kocsik közlekednek majd. De csak egy rövid belföldi szolgálatot követően!”

Új külszolgálat vár a Hungária EC szerelvényeire

Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt

A BuBe-flotta felkészítése előtt ugyanis ezek a kocsik kiveszik a részüket az itthoni, adventi forgalomból is: ez idő alatt IC-ként szállítják majd az utasokat. „Az 1. és 2. osztályú kocsikból, többcélú terekből és a legendás étkezőkocsiból álló szerelvény továbbra is európai szintű szolgáltatást nyújt. Az Utasellátó pedig Belgrádba is elviszi a magyar vasúti vendéglátás hírnevét: frissen készült fogásokkal, klasszikus kedvencekkel és a jellemző, magas minőséggel várja az utasokat” – ismertette Hegyi Zsolt.