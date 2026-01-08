Tízmilliós utasforgalommal számolnak: ekkor indulhat el a budapesti repülőtéri gyorsvasút

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás közlekedésének fejlesztése: az unió oldalán megjelent a reptéri vasút megvalósítására vonatkozó koncessziós kiírás. A kormány még tavaly október végén jelentette be, hogy a repülőtéri gyorsvasút vonalát mintegy egymilliárd eurós, vagyis körülbelül négyszázmilliárd forintos beruházással, koncessziós formában építik meg.

A jelenlegi utasszámot alapul véve, mintegy tízmilliónyian utazhatnak hamarosan az új repülőtéri gyorsvasúton évente (Fotó: Budapest Airport)

Ez lenne a repülőtéri gyorsvasútépítés ütemezése

A fejlesztést a kormány stratégiai jelentőségűnek tekinti nemzetgazdasági szempontból, célja, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a közép-európai közlekedési és logisztikai hálózat egyik meghatározó csomópontjává váljon.

A Budapest Airport éves utasforgalma tavaly meghaladta a 19,5 millió főt, az előzetes tanulmányok szerint az utasok 40-50 százaléka veheti igénybe az új vasúti kapcsolatot.

A megvalósítás ütemezéséről és a kivitelezés részleteiről Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen, amelyről az Airportal számolt be. Eszerint:

a Kőbánya-Kispest és a Budapest Airport közötti szakasz 2030–2031-re készülhet el, ekkor a belváros irányába körülbelül 15 percenként indulhatnának vonatok;

a Monor felé vezető szakasz 2033–2034-re valósulhat meg, ekkor már hatpercenként érkezhetne egy szerelvény a repülőtérre;

a koncessziós társaság számára lehetőség nyílik a két szakasz párhuzamos kivitelezésére is, ami a projekt korábbi átadását eredményezheti.

A repülőtéri állomás a terminálok közvetlen közelében, a jelenlegi Holiday parkoló alatt épülne meg. A beruházás miatt mintegy 160 parkolóhelyet kell majd áthelyezni, a munkálatok ugyanakkor a tervek szerint a repülőtér zavartalan működése mellett zajlanának, miközben párhuzamosan épülne a 3-as terminál is.

Megvalósítás koncessziós modellben

Lóga Máté elmondta: a fejlesztési, finanszírozási, működtetési és keresleti kockázatokat a koncessziós társaság viselné, az állam nem fizetne rendelkezésre állási díjat. A társaság ezzel szemben koncessziós díjat fizetne az államnak, amely pénzügyi befektetőként 20 százalékos részesedéssel venne részt a projektben.

A fennmaradó forrásokat hazai és nemzetközi befektetők bevonásával biztosítanák. A teljes beruházási érték elérheti az egymilliárd eurót, a koncessziós szerződés időtartama 35 év lenne, ezt követően az infrastruktúra a magyar állam tulajdonába kerülne.

Az államtitkár a projekt bevételi modelljéről is beszélt, amely két fő pillérre épülne: az egyik a pályahasználati díj, amelyet az infrastruktúrát használó vasúttársaságok fizetnének, a másik pedig az úgynevezett perondíj, amelyet a reptéren fel- vagy leszálló utasoknak kellene megfizetniük.