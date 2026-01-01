Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

Az év beruházásának ígérkezik: tavasszal elstartolhat az ezermilliárdos gigafejlesztés

Nemzetgazdasági szempontból is stratégiai jelentőségű, ezer milliárd forintos beruházást jelentett be ősszel a kormány. A tervek szerint ugyanis 2026-tól megkezdődhet a ferihegyi repülőtér infrastruktúrafejlesztése, amelynek részeként tíz éven belül elkészülhet a hosszú évek óta tervezett reptéri gyorsvasút, a gyorsforgalmi út és új repülőtéri terminál épülhet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

2026. 01. 01. 13:14
Forrás: Shutterstock
Hamarosan elrajtol a régóta tervezett beruházás: megkezdődhet a reptéri gyorsvasút építése – jelentette be október végén a több fontos elemből álló tervcsomag induló projektjét Lázár János építési és közlekedési miniszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint mondták, a beruházások gyorsuló közlekedést, dupla utasszámot és növekvő bevételeket hozhatnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Reptérfejlesztés pontról pontra. 

A reptérfejlesztéstől a hazai turizmus megduplázódását várják / Fotó: Benke Gábor / Shutterstock

Ezek várhatóak a reptérfejlesztés részeként

A kormány többször jelezte, hogy a repülőtér kötöttpályás közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése stratégiai jelentőséggel bír nemzetgazdasági szempontból, ezt mutatja a beruházás-csomag nagyságrendje is. Mint elhangzott: a fejlesztésekre azért van szükség, mivel a magyar állam megvásárolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret és célja az utasforgalom bővítése. Ennek érdekében fontos, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek.

Értesüléseink szerint 2026 tavaszától meg is kezdődhetnek a közlekedési fejlesztések a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között, amelynek a tervek szerint része

  • egy 2028 végéig kétszer háromsávos új közút, a korábbi nyomvonal korszerűsítésével,
  • 2035-re pedig egy új vasútvonal épül, 
  • ehhez kapcsolódóan szintén 2035-ig valósítanák meg a ferihegyi 3-as terminált.

Az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg.

Így valósulhatna meg a program

A mintegy ezer milliárd forintos összköltségű beruházás részeként először a 3-as terminál építése indul el, amelynek alapkőletételét 2026 márciusára tervezik. Az új terminál 8 év alatt épülne meg nagyjából 400 milliárd forintos költségvetésből. A cél, hogy a repülőtéri vasút is erre az időpontra készüljön el. A 400 egymilliárd forintos beruházással 27 kilométernyi, 160 kilométeres óránkénti sebességű vasúti pálya épülhet meg Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózatra csatlakozva a megyei jogú városok is elérhetővé válhatnak. 

Nagyjából 200 milliárd forintból fejlesztenék a repülőtér közúti megközelíthetőségét is, az Üllői út külső része és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer 3 sávosra tervezett gyorsforgalmi út és az ehhez kapcsolódó fejlesztések 2028 végére készülhetnének el. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítésénél tartanak, várhatóan 2026 első félévében születhet engedély, majd két évig tart az építkezés.

A beruházás hat a turizmusra, ingatlanpiacra

A gyorsforgalmi úttal és a gyorsvasúttal jelentősen csökkenne a menetidő a fővárosból a repülőtérre, a Nyugati pályaudvarról kötöttpályás vonalon mindössze 15-20 perc alatt el lehetne jutni Ferihegyre. 

Az új, 3-as terminállal és a hozzá kapcsolódó közlekedési fejlesztésekkel a kormány becslése szerint duplájára, a jelenlegi 20-ról negyvenmillió utasra nő a budapesti repülőtérutas forgalma.

Már pedig ha repülőtér forgalma duplázódik, akkor az árbevétele is kétszeresére nő, amellyel megugorhat az állam bevétele is. Miként a bejelentéskor elhangzott: a kormány számításai szerint a fejlesztések hatásaként jelentősen megemelkedhetne a turizmus hozzájárulása a GDP-hez.  Jelenleg a turizmus nagyjából 15 százalékát adja a bruttó hazai terméknek, ha a fejlesztések megvalósulnának, ez legalább 18 százalékra emelkedhetne.

Nem csupán turisztikai szempontból jelenthetnek vonzerőt a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérrel kapcsolatban bejelentett fejlesztések, ez direktben hat majd az érintett városrészek ingatlanpiacára is. Amellett, hogy a repülőteret közelebb hozza a belvároshoz, ezeket a településrészeket is, amennyiben a turisztikai célú utazás mellett a közösségi közlekedést is megteremti – vélekednek a reptérfejlesztésről ingatlanszakértők.

Úgy látják, bár a gigaberuházás pontos részleteiről egyelőre keveset tudni, az bizonyos, hogy a repülőtér fejlesztése több munkahelyet és komolyabb logisztikai, illetve kereskedelmi beruházásokat generálhat. Felhúzhatja az ipari-kereskedelmi ingatlanok – raktárak, logisztikai központok, irodák – értékét, vonzóbb lehet ingatlan befektetés szempontjából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

