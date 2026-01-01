Az év beruházásának ígérkezik: tavasszal elstartolhat az ezermilliárdos gigafejlesztés

Hamarosan elrajtol a régóta tervezett beruházás: megkezdődhet a reptéri gyorsvasút építése – jelentette be október végén a több fontos elemből álló tervcsomag induló projektjét Lázár János építési és közlekedési miniszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint mondták, a beruházások gyorsuló közlekedést, dupla utasszámot és növekvő bevételeket hozhatnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Reptérfejlesztés pontról pontra.

A reptérfejlesztéstől a hazai turizmus megduplázódását várják / Fotó: Benke Gábor / Shutterstock

Ezek várhatóak a reptérfejlesztés részeként

A kormány többször jelezte, hogy a repülőtér kötöttpályás közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése stratégiai jelentőséggel bír nemzetgazdasági szempontból, ezt mutatja a beruházás-csomag nagyságrendje is. Mint elhangzott: a fejlesztésekre azért van szükség, mivel a magyar állam megvásárolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret és célja az utasforgalom bővítése. Ennek érdekében fontos, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek.

Értesüléseink szerint 2026 tavaszától meg is kezdődhetnek a közlekedési fejlesztések a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között, amelynek a tervek szerint része

egy 2028 végéig kétszer háromsávos új közút, a korábbi nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re pedig egy új vasútvonal épül,

ehhez kapcsolódóan szintén 2035-ig valósítanák meg a ferihegyi 3-as terminált.

Az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg.

Így valósulhatna meg a program

A mintegy ezer milliárd forintos összköltségű beruházás részeként először a 3-as terminál építése indul el, amelynek alapkőletételét 2026 márciusára tervezik. Az új terminál 8 év alatt épülne meg nagyjából 400 milliárd forintos költségvetésből. A cél, hogy a repülőtéri vasút is erre az időpontra készüljön el. A 400 egymilliárd forintos beruházással 27 kilométernyi, 160 kilométeres óránkénti sebességű vasúti pálya épülhet meg Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózatra csatlakozva a megyei jogú városok is elérhetővé válhatnak.