Gyorsuló közlekedést, dupla utasszámot és növekvő bevételeket hozhatnak a ferihegyi fejlesztések

Hamarosan elrajtol a régóta tervezett beruházás: megkezdődhet a reptéri gyorsvasút építése – jelentette be hétfői közös sajtótájékoztatóján a több fontos elemből álló tervcsomag induló projektjét Lázár János építési és közlekedési miniszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint elhangzott, a ferihegyi fejlesztésekre azért van szükség, mivel a magyar állam megvásárolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, és célja az utasforgalom bővítése, ennek érdekében fontos, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek.

A ferihegyi fejlesztések jelenleg a kiviteli tervek véglegesítésénél tartanak

Fotó: Lázár János Fb oldala

Megindulnak a ferihegyi fejlesztések

A tervek szerint a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között

2028 végéig kétszer háromsávos új közút,

2035-re pedig egy új vasútvonal épül.

Ehhez kapcsolódóan szintén 2035-re szeretnék megvalósítani ferihegyi 3-as terminált.

Az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Budapesten.

A fejlesztésekkel 12 kilométeren megújul a reptérre vezető út, Budapestről vonattal mindössze 15-20 perc alatt elérhető lesz Ferihegy, mindezekkel 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi negyvenmillió utasra nő a budapesti repülőtér forgalma

– hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ezt lehet tudni a gyorsforgalmi útról és a gyorsvasútról és az új terminálról

A közúti hálózat fejlesztés részleteiéről kiderült: az Üllői út külső része és a repülőtér között valósulna meg, a mostani nyomvonal teljes átalakításával és megoldaná a Gyömrői út és Kőér utca összekötését, közlekedési problémáit is. A beruházás építése és üzemeltetése koncessziós formában jöhet létre, amelyre nemzetközi tendert írnak majd ki. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítésénél tartanak, amely 2026 első felére készül el. Ezt követően, az év második felében írhatják ki az építési tendert, majd 2026 végétől, 2027 elejétől jöhet a megvalósítás, ez két évet vehet igénybe, de a tervek szerint már 2028 végére elkészülhet.

A gyorsvasút fejlesztés tervei szerint egymilliárd eurós beruházással 27 kilométernyi, óránként 160 kilométer sebességre tervezett vasúti pálya épülhet meg 2035-ig, Kőbányától Monorig, amellyel az országos vasúthálózatba kötik, a megyei jogú városokból is elérhetővé teszik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.

A Nyugati tér–Ferihegy között közlekedő járatokat a tervek szerint 5-10 percenként indítják majd, és a fővárossal történt megegyezés szerint a vonat Rákosrendezőnél is megáll. A jegyárról kiderült, a tervek szerint háromezer-négyezer forint körül alakulhat, amely a taxihoz mérten igen kedvezőnek tűnik.