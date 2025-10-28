Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

turizmusgyorsvasútBudapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Gyorsuló közlekedést, dupla utasszámot és növekvő bevételeket hozhatnak a ferihegyi fejlesztések

Tíz éven belül megépülhet a hosszú évek óta tervezett reptéri gyorsvasút, a gyorsforgalmi út és új repülőtéri terminál Ferihegyen. Ezzel az utasok Budapestről vonattal 15-20 perc alatt elérhetik Ferihegyet és a mostani duplájára, vagyis évi negyvenmillió utasra nőhet a budapesti repülőtér forgalma. A ferihegyi fejlesztések erősítenék a turizmus hozzájárulását a GDP-hez, amely a mostani 15-ről 18-ra nőhetne.

Gazsó Rita
2025. 10. 28. 12:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamarosan elrajtol a régóta tervezett beruházás: megkezdődhet a reptéri gyorsvasút építése – jelentette be hétfői közös sajtótájékoztatóján a több fontos elemből álló tervcsomag induló projektjét Lázár János építési és közlekedési miniszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint elhangzott, a ferihegyi fejlesztésekre azért van szükség, mivel a magyar állam megvásárolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, és célja az utasforgalom bővítése, ennek érdekében fontos, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek.

ferihegyi fejlesztések
A ferihegyi fejlesztések  jelenleg a kiviteli tervek véglegesítésénél tartanak
Fotó: Lázár János Fb oldala

Megindulnak a ferihegyi fejlesztések

A tervek szerint a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között

  • 2028 végéig kétszer háromsávos új közút, 
  • 2035-re pedig egy új vasútvonal épül. 
  • Ehhez kapcsolódóan szintén 2035-re szeretnék megvalósítani ferihegyi 3-as terminált.

Az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Budapesten. 

A fejlesztésekkel 12 kilométeren megújul a reptérre vezető út, Budapestről vonattal mindössze 15-20 perc alatt elérhető lesz Ferihegy, mindezekkel 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi negyvenmillió utasra nő a budapesti repülőtér forgalma

– hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ezt lehet tudni a gyorsforgalmi útról és a gyorsvasútról és az új terminálról

A közúti hálózat fejlesztés részleteiéről kiderült: az Üllői út külső része és a repülőtér között valósulna meg, a mostani nyomvonal teljes átalakításával és megoldaná a Gyömrői út és Kőér utca összekötését, közlekedési problémáit is. A beruházás építése és üzemeltetése koncessziós formában jöhet létre, amelyre nemzetközi tendert írnak majd ki. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítésénél tartanak, amely 2026 első felére készül el. Ezt követően, az év második felében írhatják ki az építési tendert, majd 2026 végétől, 2027 elejétől jöhet a megvalósítás, ez két évet vehet igénybe, de a tervek szerint már 2028 végére elkészülhet.

A gyorsvasút fejlesztés tervei szerint egymilliárd eurós beruházással 27 kilométernyi, óránként 160 kilométer sebességre tervezett vasúti pálya épülhet meg 2035-ig, Kőbányától Monorig, amellyel az országos vasúthálózatba kötik, a megyei jogú városokból is elérhetővé teszik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. 

A Nyugati tér–Ferihegy között közlekedő járatokat a tervek szerint 5-10 percenként indítják majd, és a fővárossal történt megegyezés szerint a vonat Rákosrendezőnél is megáll. A jegyárról kiderült, a tervek szerint háromezer-négyezer forint körül alakulhat, amely a taxihoz mérten igen kedvezőnek tűnik.

A Liszt Ferenc repülőtér 3-as termináljáról azt tudni, hogy az alapkőletétele 2026 tavaszán várható, a beruházás egymilliárd euróba kerülhet, és több ütemben valósulhat meg 2035-ig. Egy új reptéri holding megalapításáról is szó volt az eseményen, amely magában foglalná a HungaroControlt, a Budapest Airportot (BUD), valamint Debrecent és Sármelléket is. Középtávú terveik szerint vidéken új cargo repteret alakítanának ki, ám ezek pontos helyéről még nem döntöttek.

Ilyen hatással lehet a gazdaságra a beruházás

A komplett beruházásnak jelentős hatása lehet a turizmusra és a teljes nemzetgazdaságra is, hiszen ha repülőtér forgalma duplázódik és sikerül elérni éves szintes a negyvenmillió utast, akkor árbevétele is duplázódik, amellyel nőhet az állam bevétele is – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. 

Mint mondta, a turizmus tekintetében jelentős, akár 40-50 százalékos erősödésre számítanak, amely a kormány számításai szerint jelentősen megemelné a turizmus hozzájárulását a GDP-hez. Jelenleg a turizmus nagyjából 15 százalékát adja a GDP-nek, ha a fejlesztések megvalósulnának, ez legalább 18 százalékra emelkedhetne

– valószínűsítette.

A hatástanulmányban a gyorsvasút utasainak számával is kalkuláltak, eszerint a fapados légitársaságok eddig is tömegközlekedéssel érkező közönségének jelentős részére számítanak, várhatólag 60-70 százalékuk lesz az, aki biztosan használja majd a vasutat, de ennél jóval többet várnak – hangzott el.

Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott: évente Magyarországon mintegy 3-4 ezer milliárd összegű beruházás zajlik, így ez az ezermilliárd értékű fejlesztés nemzetgazdaságilag is igen komoly tétel, amely hatással lehet a GDP-re és a gazdasági növekedésre, az építőiparon és a beruházásokon keresztül, akár a kötött pálya vagy a mélyépítés, illetve a magasépítés tekintetében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.