Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását

Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alakalmából, azonban Ursula von der Leyen kijelentéseiből most sem maradhatott ki Ukrajna. Zelenszkij legfőbb támogatója közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy tartós békét kíván Ukrajnában.
„A 2026-os új év kezdetén is számíthatnak rám és a csapatomra, hogy fáradhatatlanul folytatjuk a munkát Európa megerősítésén” – írta bejegyzésében Ursula von der Leyen, aki szerint ez az év különleges lesz.
Erősebbek leszünk azáltal, hogy teljes mértékben mozgósítjuk Európa rendkívüli versenyképességi és innovációs potenciálját egy olyan világban, amely minden eddiginél gyorsabban változik
– írta a bizottság elnöke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!