Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását

Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alakalmából, azonban Ursula von der Leyen kijelentéseiből most sem maradhatott ki Ukrajna. Zelenszkij legfőbb támogatója közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy tartós békét kíván Ukrajnában.

Von der Leyen új év alkalmából is Ukrajnáról beszélt

(Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

„A 2026-os új év kezdetén is számíthatnak rám és a csapatomra, hogy fáradhatatlanul folytatjuk a munkát Európa megerősítésén” – írta bejegyzésében Ursula von der Leyen, aki szerint ez az év különleges lesz.

As we start the New Year 2026, you can count on me and my team to continue working relentlessly to make Europe stronger.



Stronger at home, by fully mobilising Europe’s extraordinary potential for competitiveness and innovation in a world that is changing faster than ever.… pic.twitter.com/RXNdbVPmCZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 31, 2025

Erősebbek leszünk azáltal, hogy teljes mértékben mozgósítjuk Európa rendkívüli versenyképességi és innovációs potenciálját egy olyan világban, amely minden eddiginél gyorsabban változik

– írta a bizottság elnöke.