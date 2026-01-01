Ursula von der LeyenUkrajnaEurópai Bizottság

Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását

Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alkalmából, amelyben ismét megerősítette Ukrajna támogatását. Ursula von der Leyen közösségi oldalán azt írta, hogy „tartós békét kíván Ukrajnában”, miközben minden lehetőséget kihasznált a háború folytatására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 16:30
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alakalmából, azonban Ursula von der Leyen kijelentéseiből most sem maradhatott ki Ukrajna. Zelenszkij legfőbb támogatója közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy tartós békét kíván Ukrajnában. 

Von der Leyen Újév alkalmából is Ukrajnáról beszélt
Von der Leyen új év alkalmából is Ukrajnáról beszélt 
(Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

„A 2026-os új év kezdetén is számíthatnak rám és a csapatomra, hogy fáradhatatlanul folytatjuk a munkát Európa megerősítésén” – írta bejegyzésében Ursula von der Leyen, aki szerint ez az év különleges lesz. 

Erősebbek leszünk azáltal, hogy teljes mértékben mozgósítjuk Európa rendkívüli versenyképességi és innovációs potenciálját egy olyan világban, amely minden eddiginél gyorsabban változik

– írta a bizottság elnöke. 

Ursula von der Leyen egyúttal hangsúlyozta, hogy – véleménye szerint – az EU erősebb lesz idén a globális színtéren is, azáltal, hogy a bizottság továbbra is kiáll azokért az értékekért, amelyek védelmére „barátaink és szövetségeseink számítanak: a nyitottság, a jóhiszeműség és a demokrácia”.

Szívem mélyéből kívánok békét 2026-ra. Igazságos és tartós békét Ukrajnának. Az ukrán nép közel négy éven át rendkívüli bátorságot tanúsított egy háború tüzében. Békét, jól megérdemelt békét kívánunk nekik és a világ minden táján élő embereknek 2026-ban

– zárta bejegyzését a bizottság elnöke. 

Ursula von der Leyen a tavalyi év utolsó napjaiban is megosztotta gondolatait közösségi oldalán. Akkor azt írta, hogy Brüsszel 2026-ban is elsődleges célként határozta meg a további nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben, valamint Ukrajna támogatását és az ukrán EU-tagságot is.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

