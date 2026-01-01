„Az oroszok 2024. szeptember elején értek az ekkorra már rendkívül jól megerődített iparváros-komplexum védelmi vonalaihoz, de látható volt, hogy itt frontális rohammal felesleges próbálkozni. Így megpróbálták körbevenni a települést, de ez is nagyon nehézkesen ment. Már csak azért is, mert a ettől délre, majd át Zaporizsjába ennél jóval gyorsabban haladtak, így inkább oda csoportosították át az erőforrást. Végül idén márciusra sikerült olyan szinten félkörbe zárni a várost, hogy legalább a keletről és nyugatról bevezető főutat be tudták lőni, de északról még mindig jöhetett az utánpótlás. Augusztusban aztán sikerült Rodinszkoje felett elvágni az északi utánpótlási útvonalat is, így indulhattak a közvetlen támadások a városok ellen” – emelte ki elemzésében a Gerilla Franciaország.
Ukrajna vereséggel kezdi az új évet
Bár még vannak szórványosan ukrán katonák a romok között, de már nagyon nem befolyásolnak semmit, így kijelenthető, hogy Dél-Donyeck egyik legfontosabb települése és közlekedési csomópontja, a fénykorában 150 ezres Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a Gerilla.
Facebookon közzétett bejegyzésükben emlékeztetnek: „A szeptemberi beszivárgásokat még fel tudták számolni Pokrovszkban az ukránok, de októberben már megvetették az oroszok a lábukat délnyugatról, majd november végére a nyugati város elesett, Mirnogradot pedig bekerítették. Ennek a bekerítésnek a hatékonysága azért kérdéses volt, mert be már nem nagyon jutott utánpótlás, de arról sincsenek képi bizonyítékok, hogy sok százasával ejtették volna a foglyokat, így nem tudni, ki jutott ki és ki nem.”
Hozzátették: ezek után a keleti város, Mirnograd bevételet „a többihez képest gyerekjáték volt” és három-négy hét alatt orosz kézre került.
Néhány ukrán katona még lehet bent, ezt ők is elismerik, de egy olyan helyen, ahol az ellen tűzijátékot rendez meg Télapó jelmezben tűzögeti ki a zászlóit, ők már nem rúgnak labdába. Így Ukrajna egy méretes vereséggel kezdi az új évet. Biztos jól jön neki a béketárgyalásoknál...
– emelték ki.
További Külföld híreink
Amint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hetekben Ukrajna keleti részén, Pokrovszk városában a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legintenzívebb összecsapása zajlott, ahol az ukrán és az orosz erők küzdöttek a stratégiai jelentőségű település ellenőrzéséért.
Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közzétett felvétel szerint Oroszország elfoglalta Pokrovszkot (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó
A tűz kitörése után pánik alakult ki, valószínűleg ezért halt meg ennyi ember.
Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó
Négyszáz embert tartóztattak le, legalább huszonnégy rendőr megsérült.
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
A Koránra esküdött fel New York új polgármestere
Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra a muszlim Zohran Mamdanit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó
A tűz kitörése után pánik alakult ki, valószínűleg ezért halt meg ennyi ember.
Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó
Négyszáz embert tartóztattak le, legalább huszonnégy rendőr megsérült.
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
A Koránra esküdött fel New York új polgármestere
Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra a muszlim Zohran Mamdanit.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!