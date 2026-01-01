Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

Ukrajna vereséggel kezdi az új évet

Bár még vannak szórványosan ukrán katonák a romok között, de már nagyon nem befolyásolnak semmit, így kijelenthető, hogy Dél-Donyeck egyik legfontosabb települése és közlekedési csomópontja, a fénykorában 150 ezres Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a Gerilla.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 14:41
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közzétett felvétel szerint Oroszország elfoglalta Pokrovszkot Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
„Az oroszok 2024. szeptember elején értek az ekkorra már rendkívül jól megerődített iparváros-komplexum védelmi vonalaihoz, de látható volt, hogy itt frontális rohammal felesleges próbálkozni. Így megpróbálták körbevenni a települést, de ez is nagyon nehézkesen ment. Már csak azért is, mert a ettől délre, majd át Zaporizsjába ennél jóval gyorsabban haladtak, így inkább oda csoportosították át az erőforrást. Végül idén márciusra sikerült olyan szinten félkörbe zárni a várost, hogy legalább a keletről és nyugatról bevezető főutat be tudták lőni, de északról még mindig jöhetett az utánpótlás. Augusztusban aztán sikerült Rodinszkoje felett elvágni az északi utánpótlási útvonalat is, így indulhattak a közvetlen támadások a városok ellen” – emelte ki elemzésében a Gerilla Franciaország.

Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került. A képen: az ukrán szárazföldi erők Pokrovszk irányába indítottak támadást Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto
Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került.  A képen: az ukrán szárazföldi erők Pokrovszk irányába indítottak támadást (Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko)

Facebookon közzétett bejegyzésükben emlékeztetnek: „A szeptemberi beszivárgásokat még fel tudták számolni Pokrovszkban az ukránok, de októberben már megvetették az oroszok a lábukat délnyugatról, majd november végére a nyugati város elesett, Mirnogradot pedig bekerítették. Ennek a bekerítésnek a hatékonysága azért kérdéses volt, mert be már nem nagyon jutott utánpótlás, de arról sincsenek képi bizonyítékok, hogy sok százasával ejtették volna a foglyokat, így nem tudni, ki jutott ki és ki nem.”

Hozzátették: ezek után a keleti város, Mirnograd bevételet „a többihez képest gyerekjáték volt” és három-négy hét alatt orosz kézre került. 

Néhány ukrán katona még lehet bent, ezt ők is elismerik, de egy olyan helyen, ahol az ellen tűzijátékot rendez meg Télapó jelmezben tűzögeti ki a zászlóit, ők már nem rúgnak labdába. Így Ukrajna egy méretes vereséggel kezdi az új évet. Biztos jól jön neki a béketárgyalásoknál...

– emelték ki. 

Amint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hetekben Ukrajna keleti részén, Pokrovszk városában a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legintenzívebb összecsapása zajlott, ahol az ukrán és az orosz erők küzdöttek a stratégiai jelentőségű település ellenőrzéséért. 

Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közzétett felvétel szerint Oroszország elfoglalta Pokrovszkot (Fotó: AFP)

Moszkva döntött: a valdaji incidens után keményebb szakaszba léphet a háború

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

