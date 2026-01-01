Ukrajna vereséggel kezdi az új évet

Facebookon közzétett bejegyzésükben emlékeztetnek: „A szeptemberi beszivárgásokat még fel tudták számolni Pokrovszkban az ukránok, de októberben már megvetették az oroszok a lábukat délnyugatról, majd november végére a nyugati város elesett, Mirnogradot pedig bekerítették. Ennek a bekerítésnek a hatékonysága azért kérdéses volt, mert be már nem nagyon jutott utánpótlás, de arról sincsenek képi bizonyítékok, hogy sok százasával ejtették volna a foglyokat, így nem tudni, ki jutott ki és ki nem.”

Hozzátették: ezek után a keleti város, Mirnograd bevételet „a többihez képest gyerekjáték volt” és három-négy hét alatt orosz kézre került.

Néhány ukrán katona még lehet bent, ezt ők is elismerik, de egy olyan helyen, ahol az ellen tűzijátékot rendez meg Télapó jelmezben tűzögeti ki a zászlóit, ők már nem rúgnak labdába. Így Ukrajna egy méretes vereséggel kezdi az új évet. Biztos jól jön neki a béketárgyalásoknál...

– emelték ki.