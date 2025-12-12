Pokrovszk: az ukrán védelmi bástya a bukás szélén

Ukrajna keleti részén, Pokrovszk városában a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legintenzívebb összecsapása zajlik, ahol az ukrán és az orosz erők továbbra is küzdenek a stratégiai jelentőségű település ellenőrzéséért. Miközben Moszkva azt állítja, hogy teljesen elfoglalta a várost, Kijev szerint az ukrán csapatok még mindig tartják a város északi részét, és folyamatosan visszaverik az orosz előrenyomulást.

Az ukrán 7. Gyorsreagálású Hadtest szerdai közleménye szerint Oroszország szokatlanul nagyszabású, gépesített támadást indított Pokrovszk ellen.

A város ostromlott logisztikai központjának elfoglalására Moszkva állítólag mintegy 156 000 katonát mozgósított, akik páncélozott járművekkel, autókkal és motorkerékpárokkal próbálták áttörni a város déli részétől az északi irányba. Míg Oroszország megpróbálta kihasználni a kedvezőtlen időjárást, a helyi ukrán egységek visszaszorították a támadókat. A város elfoglalása kulcsfontosságú lenne Moszkva számára, mivel az a Donbasz ipari régiójának meghódítását szolgáló stratégiai kampány része. Az orosz előrenyomulás hónapok óta zajlik, kezdetben kisebb gyalogsági csoportokkal próbálkozva, hogy megszerezzék a korábban logisztikai központként működő várost.

Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka, Olekszandr Szirszkij a héten újságíróknak elmondta, hogy a helyzet továbbra is rendkívül nehéz. A környéken folyamatosan eső és köd nehezíti a harcokat, miközben az orosz erők katonai felkészülésüket hajtják végre a térségben. A háborúkutató intézetek és elemzők szerint Moszkva kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Pokrovszk elleni előrenyomulást „elkerülhetetlennek” tüntesse fel a nemzetközi közvélemény előtt. A város elfoglalásáért azonban az orosz hadsereg magas árat fizetett: Szirszkij szerint Pokrovszk környékén több mint ezer páncélozott jármű és több mint 500 harckocsi veszett oda az elmúlt hónapokban.

A politikai fronton az Egyesült Államok aktívan próbál közvetíteni a béke érdekében.

Donald Trump elnök a héten kemény szavakkal egyeztetett Franciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetőivel Ukrajna ügyében, hangsúlyozva, hogy a hétvégére tervezett új tárgyalások az amerikai béketervről „időpazarlásnak” tűnnek. Az eredeti amerikai javaslat szerint Ukrajnának át kellett volna adnia a még nem elfoglalt területeket, amelyet Kijev és európai szövetségesei túl kedvezőnek ítéltek Moszkva számára, ezért a tervet módosították.

Trump szintén nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a terv elfogadására, míg Kijev szerdán az AFP hírügynökségnek megerősítette, hogy visszaküldte a terv frissített változatát Washingtonnak.

A politikai manőverek mellett Pokrovszk harci helyzete továbbra is bizonytalan, és a város elfoglalása komoly stratégiai és pszichológiai előnyt jelentene Oroszország számára, miközben növeli a nyomást Ukrajna és szövetségesei részére.

