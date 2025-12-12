Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

Pokrovszk: az ukrán védelmi bástya a bukás szélén

A városban folyamatosak a harcok az ukrán és orosz erők között, miközben Moszkva a teljes ellenőrzésről beszél, Kijev viszont az északi terület megtartását hangsúlyozza. Pokrovszk stratégiai jelentősége miatt az előrenyomulás mindkét fél számára komoly katonai és pszichológiai előnyt jelentene. Eközben az Egyesült Államok béketervével kapcsolatos tárgyalások továbbra is feszültek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 1:00
Orosz katonák Pokrovszkban
Forrás: AFP
Ukrajna keleti részén, Pokrovszk városában a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legintenzívebb összecsapása zajlik, ahol az ukrán és az orosz erők továbbra is küzdenek a stratégiai jelentőségű település ellenőrzéséért. Miközben Moszkva azt állítja, hogy teljesen elfoglalta a várost, Kijev szerint az ukrán csapatok még mindig tartják a város északi részét, és folyamatosan visszaverik az orosz előrenyomulást.

Pokrovszk városában a kelet-ukrajnai hadszíntér egyik legintenzívebb összecsapása zajlik
Fotó: AFP

Az ukrán 7. Gyorsreagálású Hadtest szerdai közleménye szerint Oroszország szokatlanul nagyszabású, gépesített támadást indított Pokrovszk ellen.

 A város ostromlott logisztikai központjának elfoglalására Moszkva állítólag mintegy 156 000 katonát mozgósított, akik páncélozott járművekkel, autókkal és motorkerékpárokkal próbálták áttörni a város déli részétől az északi irányba. Míg Oroszország megpróbálta kihasználni a kedvezőtlen időjárást, a helyi ukrán egységek visszaszorították a támadókat. A város elfoglalása kulcsfontosságú lenne Moszkva számára, mivel az a Donbasz ipari régiójának meghódítását szolgáló stratégiai kampány része. Az orosz előrenyomulás hónapok óta zajlik, kezdetben kisebb gyalogsági csoportokkal próbálkozva, hogy megszerezzék a korábban logisztikai központként működő várost.

Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka, Olekszandr Szirszkij a héten újságíróknak elmondta, hogy a helyzet továbbra is rendkívül nehéz. A környéken folyamatosan eső és köd nehezíti a harcokat, miközben az orosz erők katonai felkészülésüket hajtják végre a térségben. A háborúkutató intézetek és elemzők szerint Moszkva kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Pokrovszk elleni előrenyomulást „elkerülhetetlennek” tüntesse fel a nemzetközi közvélemény előtt. A város elfoglalásáért azonban az orosz hadsereg magas árat fizetett: Szirszkij szerint Pokrovszk környékén több mint ezer páncélozott jármű és több mint 500 harckocsi veszett oda az elmúlt hónapokban. 

A politikai fronton az Egyesült Államok aktívan próbál közvetíteni a béke érdekében.

Donald Trump elnök a héten kemény szavakkal egyeztetett Franciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetőivel Ukrajna ügyében, hangsúlyozva, hogy a hétvégére tervezett új tárgyalások az amerikai béketervről „időpazarlásnak” tűnnek. Az eredeti amerikai javaslat szerint Ukrajnának át kellett volna adnia a még nem elfoglalt területeket, amelyet Kijev és európai szövetségesei túl kedvezőnek ítéltek Moszkva számára, ezért a tervet módosították.

Trump szintén nyomást gyakorolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a terv elfogadására, míg Kijev szerdán az AFP hírügynökségnek megerősítette, hogy visszaküldte a terv frissített változatát Washingtonnak. 

A politikai manőverek mellett Pokrovszk harci helyzete továbbra is bizonytalan, és a város elfoglalása komoly stratégiai és pszichológiai előnyt jelentene Oroszország számára, miközben növeli a nyomást Ukrajna és szövetségesei részére. 

Borítókép: Orosz katonák Pokrovszkban (Fotó: AFP)

