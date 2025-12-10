Trump türelme a végéhez ért

Donald Trump két bizalmasa, Jared Kushner és Steve Witkoff közölte Zelenszkijjel a figyelmeztetést egy kétórás telefonbeszélgetés során, miután a küldöttek Moszkvában folytattak tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal.

Az amerikai elnök egy külön interjúban azt állította, hogy ha Kijev nem fogadja el a béketervet, akkor Ukrajna végül meghajol Oroszország előtt.

Emellett Washington élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte gyengék, és nem képesek véget vetni a háborúnak, miközben Európát az illegális migráció és a politikai korrektség gyengíti. Ukrajnai tisztviselők a brit lapnak elmondták: Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre, hogy bizonyos területekről mondjon le, cserébe egyelőre nem részletezett amerikai biztonsági garanciákért. A Fehér Ház egy korábbi, 28 pontos javaslatban azt is felvetette, hogy Ukrajnának egyoldalúan ki kellene vonulnia a Donbász régióból. Korábban már írtunk arról, milyen eszközökkel kívánja elérni az amerikai elnök a békemegállapodás létrejöttét.

Az ukrán elnök az elmúlt napokban Londonba, Brüsszelbe és Rómába utazott, hogy megerősítse az európai támogatást.

Közösségi médiaüzenetében arról írt: nagyon aktívan dolgoznak azon, hogy közös javaslatot mutassanak be a háború befejezéséről az amerikai partnernek. Zelenszkij emellett felkérte a kormányát, hogy dolgozzon ki tervet az esetleges választások lebonyolítására hadiállapot idején. A jelenlegi ukrán törvények ezt nem teszik lehetővé, ugyanakkor az elnök szerint megfelelő amerikai és európai biztonsági garanciák esetén mégis megtarthatók lennének. Lépése részben reakció arra az amerikai felvetésre, amely szerint Kijev a háborúra hivatkozva akadályozza a demokratikus folyamatokat.