Az Egyesült Államok és Ukrajna közötti egyeztetések újabb, feszült szakaszba léptek, miután Donald Trump amerikai elnök világossá tette: Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek legkésőbb karácsonyig kell döntenie az Oroszországgal kötendő békemegállapodás elfogadásáról. Washington arra figyelmeztet, hogy Ukrajna stratégiai mozgástere szűkül, miközben Európa és az Egyesült Államok között is fokozódnak a nézeteltérések a háború jövőjéről – számolt be róla a The Telegraph.
Trump türelme a végéhez ért
Az Egyesült Államok ultimátumot adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek: karácsonyig döntenie kell az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról. Donald Trump nyomást gyakorol Zelenszkijre, miközben Brüsszel támogatása és a biztonsági garanciák körül is merülnek fel kérdések. Az ukrán elnök az európai szövetségesekkel tárgyal, és tervezi a hadiállapot alatti választások előkészítését. A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek Ukrajna stratégiai mozgásterének és a háború sorsának alakulásában.
Donald Trump két bizalmasa, Jared Kushner és Steve Witkoff közölte Zelenszkijjel a figyelmeztetést egy kétórás telefonbeszélgetés során, miután a küldöttek Moszkvában folytattak tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal.
Az amerikai elnök egy külön interjúban azt állította, hogy ha Kijev nem fogadja el a béketervet, akkor Ukrajna végül meghajol Oroszország előtt.
Emellett Washington élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte gyengék, és nem képesek véget vetni a háborúnak, miközben Európát az illegális migráció és a politikai korrektség gyengíti. Ukrajnai tisztviselők a brit lapnak elmondták: Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre, hogy bizonyos területekről mondjon le, cserébe egyelőre nem részletezett amerikai biztonsági garanciákért. A Fehér Ház egy korábbi, 28 pontos javaslatban azt is felvetette, hogy Ukrajnának egyoldalúan ki kellene vonulnia a Donbász régióból. Korábban már írtunk arról, milyen eszközökkel kívánja elérni az amerikai elnök a békemegállapodás létrejöttét.
Az ukrán elnök az elmúlt napokban Londonba, Brüsszelbe és Rómába utazott, hogy megerősítse az európai támogatást.
Közösségi médiaüzenetében arról írt: nagyon aktívan dolgoznak azon, hogy közös javaslatot mutassanak be a háború befejezéséről az amerikai partnernek. Zelenszkij emellett felkérte a kormányát, hogy dolgozzon ki tervet az esetleges választások lebonyolítására hadiállapot idején. A jelenlegi ukrán törvények ezt nem teszik lehetővé, ugyanakkor az elnök szerint megfelelő amerikai és európai biztonsági garanciák esetén mégis megtarthatók lennének. Lépése részben reakció arra az amerikai felvetésre, amely szerint Kijev a háborúra hivatkozva akadályozza a demokratikus folyamatokat.
Ukrajna olyan garanciarendszert szeretne, amely hosszú távon biztosítható, és akár az amerikai szenátus által ratifikált egyezmény formájában is megerősíthető – hasonlóan az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti védelmi paktumhoz. Emellett Kijev elvárja, hogy európai szövetségesei további fegyverszállításokról és a védelmi iparág támogatásáról is megállapodjanak.
Brüsszeli diplomaták úgy látják: Ukrajna súlyos döntési kényszerbe került. Választania kell az elfogadhatatlannak tartott területi engedmények és a washingtoni biztonsági garanciák között.
Zelenszkij hangsúlyozta: az ukrán és az európai fél már részletes tervet dolgozott ki a béke feltételeiről, és készek azt bemutatni Washingtonnak. Ugyanakkor az ukrán tárgyalók szerint az amerikaiak egyelőre túl kevés részletet adtak a jövőbeni biztonsági garanciákról ahhoz, hogy Kijev felelős döntést hozhasson. A brit és a francia vezetés által támogatott úgynevezett hajlandók koalíciója további katonai és légvédelmi együttműködést ígér Ukrajnának, de ez önmagában nem pótolja az amerikai garanciák súlyát. Az amerikai elnök több interjúban is bírálta az európai politikát.
Egy nemrégiben közzétett amerikai nemzetbiztonsági dokumentum Európát „civilizációs megsemmisüléssel” fenyegető válsággal írta le, s azt állította: a kontinens akadályozza az amerikai–orosz kapcsolatjavulást és a háború lezárását.
Trump szerint az európai vezetők céltalanul támogatják Ukrajna ellenállását, miközben bevándorláspolitikájuk életképtelenné teszi az egyes országokat. Példaként Londont emelte ki, amely szerinte Sadiq Khan polgármester vezetése alatt más hellyé vált, és ahol szörnyű munkát végeznek.
Miközben Washington egyre határozottabban jelez kompromisszumra irányuló szándékot, Ukrajnában és Európában is tartanak attól, hogy a gyors lezárás kényszere Ukrajna stratégiai érdekeit sértheti. Az amerikai ultimátum az eddigi legnyíltabb jelzése annak, hogy Trump kormánya rövid időn belül eredményt vár a tárgyalásoktól. A következő hetek döntő fontosságúak lehetnek: Kijevnek egyszerre kell megfelelnie a washingtoni elvárásoknak, megőriznie európai támogatását és biztosítania, hogy egy esetleges egyezmény hosszú távon is garantálja az ország biztonságát.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
