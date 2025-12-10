Oroszországháborútűzszünetorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Itt a fordulat: Zelenszkij szerint választások jöhetnek Ukrajnában

Kijev kész egy „energetikai tűzszünetre", ha ebbe Oroszország is beleegyezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírók kérdéseire válaszolva. Az ukrán vezető hozzátette, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását, és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 6:06
Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni üdvözli Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy „életszerű" biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között. 

Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.

Volodimir Zelenszkij, akit az Obsesztvennoje Novosztyi című orosz lap idézett, kijelentette, hogy az európai partnerekkel átdolgozott béketervet szerdán adják át az Egyesült Államoknak, nem pedig kedden, ahogy korábban ígérte.

Ma és holnap a tanácsadóink szintjén dolgozunk. Úgy gondolom, holnap már átadjuk

 – mondta Zelenszkij, aki szerint jelenleg három dokumentum is „kidolgozás alatt áll". 
 

Van egy 20 pontból álló keretdokumentum, amely folyamatosan változik. (...) A második dokumentum a biztonsági garanciákról, a harmadik pedig Ukrajna háború utáni helyreállításáról szól

 – ismertette az ukrán elnök. 
Zelenszkij újfent kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre.
Borítókép: Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni üdvözli Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt (Fotó: AFP)

