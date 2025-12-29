Bejelentette az orosz-európai háborút az elnök

Még ha véget is ér az Oroszország és Ukrajna közötti háború – amit kétlek –, egyre közelebb fogunk kerülni az Oroszország és Európa közötti konfliktushoz. Erről beszélt a szerb elnök egy interjúban.

Alekszandar Vucsics szerint egyre közelebb az európai-orosz háború (Fotó: AFP)

Megpróbálunk távol maradni a háborútól, és valóban semlegesek vagyunk. De ami még ennél is fontosabb, az orosz-ukrán, azaz az orosz-európai konfliktus lehet az egyik legnagyobb, de nem az egyetlen gócpont a világon. Figyeljünk oda, mi történik a Csendes-óceánon, mi történik a Dél-kínai-tengeren, mi történik Japán és a Fülöp-szigetek körül. Tehát nézzük meg, mi történik Tajvan körül, nézzük meg az amerikai részvételt ebben az egészben

– mutatott rá Alekszandar Vucsics.

A szerb államfő szerint érdemes megnézni Izrael és Törökország kapcsolatát, amely közeledik ahhoz a szakaszhoz, amelyben Izrael és Irán között volt.

Ha mindezt megnézzük, ha megnézzük a jelenlegi hat nagyobb regionális konfliktust Afrikában, ahol mindannyian valamilyen nagyhatalom megbízottjai Ázsiából, Európából, Amerikából, azaz más kontinensekről, akkor világossá válik, hogy lassan, de biztosan közeledünk a viharhoz. Ezért fogjuk megpróbálni Szerbiát fedezékbe vonni

– tette hozzá Vucsics.

Háború jöhet Európában

A szerb elnök megjegyezte, hogy tudatában vannak annak, hogy mindenki fegyverkezik az országuk ellen.

„Azt fogják mondani, hogy egy ütközőzónát hozunk létre, hogy Szerbia ne próbáljon meg valamit, de hazudnak, mert tudják, hogy Szerbiának nincsenek ilyen törekvései. És ezt nagyon jól tudják” – húzta alá a balkáni államfő.

És ezért készülnek fel, hogy valamikor, amikor úgy tűnik számukra, hogy kedvező pillanat van, amikor nem is tudom, megtörik az oroszokat vagy ezeket, vagy azokat, vagy bárkit, hogy így vagy úgy a területünkre induljanak. Nem látok más okot, amiért ennyire felfegyverkeznének. Felfegyverkezünk mi is, felkészülünk arra, hogy elrettentsünk bármilyen ellenséget, bármilyen agresszort, és úgy tűnik nekem, hogy ezt okosan, bölcsen és jól csináljuk. Védelmi felszerelést vásárolunk, a légvédelmi védelmünk kivételes, még erősebb lesz

– magyarázta Vucsics.