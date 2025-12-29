háborúoroszországalekszandar vucsicseurópa

Bejelentette az orosz-európai háborút az elnök

Egyre közelebb a háború Európa és Oroszország között, de nem ez lesz az egyetlen konfliktuszóna a világon – mondta Vucsics. A szerb elnök tételesen felsorolta, hogy hol csaphatnak össze a nagyhatalmak, hol alakulhat ki háború. Alekszandar Vucsics kiemelte, hogy nem véletlenül fegyverkezik mindenki.

Kozma Zoltán
2025. 12. 29. 6:57
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még ha véget is ér az Oroszország és Ukrajna közötti háború – amit kétlek –, egyre közelebb fogunk kerülni az Oroszország és Európa közötti konfliktushoz. Erről beszélt a szerb elnök egy interjúban.

Alekszandar Vucsics szerint egyre közelebb az európai-orosz háború (Fotó: AFP)
Alekszandar Vucsics szerint egyre közelebb az európai-orosz háború (Fotó: AFP)

Megpróbálunk távol maradni a háborútól, és valóban semlegesek vagyunk. De ami még ennél is fontosabb, az orosz-ukrán, azaz az orosz-európai konfliktus lehet az egyik legnagyobb, de nem az egyetlen gócpont a világon. Figyeljünk oda, mi történik a Csendes-óceánon, mi történik a Dél-kínai-tengeren, mi történik Japán és a Fülöp-szigetek körül. Tehát nézzük meg, mi történik Tajvan körül, nézzük meg az amerikai részvételt ebben az egészben

 – mutatott rá Alekszandar Vucsics.

A szerb államfő szerint érdemes megnézni Izrael és Törökország kapcsolatát, amely közeledik ahhoz a szakaszhoz, amelyben Izrael és Irán között volt. 

Ha mindezt megnézzük, ha megnézzük a jelenlegi hat nagyobb regionális konfliktust Afrikában, ahol mindannyian valamilyen nagyhatalom megbízottjai Ázsiából, Európából, Amerikából, azaz más kontinensekről, akkor világossá válik, hogy lassan, de biztosan közeledünk a viharhoz. Ezért fogjuk megpróbálni Szerbiát fedezékbe vonni

– tette hozzá Vucsics.

Háború jöhet Európában

A szerb elnök megjegyezte, hogy tudatában vannak annak, hogy mindenki fegyverkezik az országuk ellen. 

„Azt fogják mondani, hogy egy ütközőzónát hozunk létre, hogy Szerbia ne próbáljon meg valamit, de hazudnak, mert tudják, hogy Szerbiának nincsenek ilyen törekvései. És ezt nagyon jól tudják” – húzta alá a balkáni államfő.

És ezért készülnek fel, hogy valamikor, amikor úgy tűnik számukra, hogy kedvező pillanat van, amikor nem is tudom, megtörik az oroszokat vagy ezeket, vagy azokat, vagy bárkit, hogy így vagy úgy a területünkre induljanak. Nem látok más okot, amiért ennyire felfegyverkeznének. Felfegyverkezünk mi is, felkészülünk arra, hogy elrettentsünk bármilyen ellenséget, bármilyen agresszort, és úgy tűnik nekem, hogy ezt okosan, bölcsen és jól csináljuk. Védelmi felszerelést vásárolunk, a légvédelmi védelmünk kivételes, még erősebb lesz

 – magyarázta Vucsics.

Hozzátette: 

Azt hiszem, ahogy közeledik az európaiak és az oroszok közötti konfliktus – az európaiak, az amerikaiak, az egész Nyugat – arra fog kérni minket, hogy egyre határozottabban lépjünk fel az oroszokkal szemben . Kötelességünk megőrizni a békét, megőrizni az országunkat, és senkivel sem keveredni konfliktusba. Tudják, az első világháborúban a teljes népességünk közel 30 százalékát veszítettük el, főként különféle betegségekben, de a háború következményeként. Tehát minden bizonnyal rengeteg hős veszett oda, különösen a férfi lakosság köréből. Ha a balkáni háborúk óta nem háborúztunk volna, ma több lakosunk lenne, mint Hollandiának. Valahol 17-18 millió körül lennénk. Azt hiszem, itt az ideje megvédeni a gyermekeinket, megvédeni a jövőnket.

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekNATO

Eredj te, meg a haverjaid, szedegessetek aknákat!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezek a csávók mintha Hasek Svejkjéből kerültek volna elő, erő és derű kell az elviselésükhöz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu