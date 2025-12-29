Trump: Nagy előrelépés történt – lezárult a floridai találkozó Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij megköszönte Trumpnak „a nagyszerű találkozót ebben a lenyűgöző környezetben”, és arról beszélt, hogy a tárgyalódelegációk a béketerv minden elemét áttekintették. Elmondása szerint „a békekeret minden aspektusát” megvitatták, és a húszpontos javaslat jelenleg „90 százalékban elfogadott”. Az ukrán elnök hangsúlyozta:

Egyetértettünk abban, hogy a biztonsági garanciák kulcsfontosságú mérföldkövet jelentenek a tartós béke elérésében, és csapataink tovább dolgoznak az összes részlet kidolgozásán.

A területi kérdések kapcsán Zelenszkij világossá tette, hogy Kijev álláspontja nem változott. „Tiszteletben kell tartanunk a törvényeinket és a népünket, valamint azokat a területeket, amelyeket ellenőrzésünk alatt tartunk” – mondta, hozzátéve: Ukrajna „eltérő álláspontot képvisel Oroszországtól” a Donbasz ügyében. Trump is elismerte, hogy ez „rendkívül nehéz kérdés”.

A zaporizzsjai atomerőműről szólva Trump kijelentette: Vlagyimir Putyin „együtt dolgozik Ukrajnával azon, hogy az erőmű újra megnyíljon”. „Ebben a tekintetben nagyon korrekt volt. Azt szeretné, hogy az erőmű működjön” – fogalmazott, majd hozzátette: „Nem is támadta rakétákkal.”