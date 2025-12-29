Trump: Nagy előrelépés történt – lezárult a floridai találkozó Zelenszkijjel

A találkozót követő sajtótájékoztatón Donald Trump arról számolt be, hogy az egyeztetések során európai vezetőkkel is kapcsolatba léptek. Mint mondta, „úgy gondoltuk, helyénvaló, hogy beszéljünk velük, és a megbeszélésünk kiváló volt”. Az amerikai elnök szerint a tárgyalásokon a kérdések döntő részét áttekintették: „Áttekintettük – egyesek szerint – a kérdések 95 százalékát, nem tudom pontosan, hány százalékot, de nagyon sok lépést tettünk a háború befejezése felé.”
Trump ugyanakkor elismerte, hogy maradtak nyitott pontok is.
Nagyon közel lehetünk a megállapodáshoz, vagy még van egy-két nagyon kényes, nagyon nehéz kérdés. De szerintem jól állunk
– fogalmazott. Hozzátette: „Ez nem egynapos megállapodás. Nagyon összetett dolgokról van szó.”
