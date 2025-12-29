tárgyalásZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Trump: Nagy előrelépés történt – lezárult a floridai találkozó Zelenszkijjel

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án Trump floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagoban tartott többórás tárgyalást az Ukrajnát érintő béketervről. A megbeszélést követően mindkét fél előrelépésről beszélt, ugyanakkor több kulcskérdésben továbbra sem született végleges megállapodás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 5:30
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: AFP
A találkozót követő sajtótájékoztatón Donald Trump arról számolt be, hogy az egyeztetések során európai vezetőkkel is kapcsolatba léptek. Mint mondta, „úgy gondoltuk, helyénvaló, hogy beszéljünk velük, és a megbeszélésünk kiváló volt”. Az amerikai elnök szerint a tárgyalásokon a kérdések döntő részét áttekintették: „Áttekintettük – egyesek szerint – a kérdések 95 százalékát, nem tudom pontosan, hány százalékot, de nagyon sok lépést tettünk a háború befejezése felé.”

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a floridai Mar-a-Lagóban tartott tárgyaláson
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a floridai Mar-a-Lagóban tartott tárgyaláson Fotó: AFP

Trump ugyanakkor elismerte, hogy maradtak nyitott pontok is. 

Nagyon közel lehetünk a megállapodáshoz, vagy még van egy-két nagyon kényes, nagyon nehéz kérdés. De szerintem jól állunk

 – fogalmazott. Hozzátette: „Ez nem egynapos megállapodás. Nagyon összetett dolgokról van szó.”

Volodimir Zelenszkij megköszönte Trumpnak „a nagyszerű találkozót ebben a lenyűgöző környezetben”, és arról beszélt, hogy a tárgyalódelegációk a béketerv minden elemét áttekintették. Elmondása szerint „a békekeret minden aspektusát” megvitatták, és a húszpontos javaslat jelenleg „90 százalékban elfogadott”. Az ukrán elnök hangsúlyozta: 

Egyetértettünk abban, hogy a biztonsági garanciák kulcsfontosságú mérföldkövet jelentenek a tartós béke elérésében, és csapataink tovább dolgoznak az összes részlet kidolgozásán.

A területi kérdések kapcsán Zelenszkij világossá tette, hogy Kijev álláspontja nem változott. „Tiszteletben kell tartanunk a törvényeinket és a népünket, valamint azokat a területeket, amelyeket ellenőrzésünk alatt tartunk” – mondta, hozzátéve: Ukrajna „eltérő álláspontot képvisel Oroszországtól” a Donbasz ügyében. Trump is elismerte, hogy ez „rendkívül nehéz kérdés”.

A zaporizzsjai atomerőműről szólva Trump kijelentette: Vlagyimir Putyin „együtt dolgozik Ukrajnával azon, hogy az erőmű újra megnyíljon”. „Ebben a tekintetben nagyon korrekt volt. Azt szeretné, hogy az erőmű működjön” – fogalmazott, majd hozzátette: „Nem is támadta rakétákkal.”

A találkozón gazdasági kérdések is szóba kerültek. Trump szerint egy esetleges békemegállapodás Ukrajna számára komoly gazdasági lehetőségeket teremthet. „Ukrajnának is komoly gazdasági haszna származhat ebből, hiszen rengeteget kell újjáépíteni” – mondta, kiemelve az ország „jelentős, akár óriási gazdasági potenciálját”.

A tárgyalásokat követően Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megszólalt, aki „kedvező előrelépésről” beszélt, és hangsúlyozta: Európa kész tovább dolgozni Ukrajnával és az Egyesült Államokkal, ugyanakkor szerinte elengedhetetlenek a „sziklaszilárd” biztonsági garanciák.

Bár a floridai egyeztetésen áttörés nem történt minden vitás kérdésben, a felek egybehangzóan azt hangsúlyozták: a tárgyalások folytatódnak, és a mostani találkozó fontos lépést jelenthet az ukrajnai háború politikai rendezése felé.

Miközben Donald Trump és Volodimir Zelenszkij beszélt, Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev az X-en folyamatosan kommentálta az eseményeket. Gyorsan kiemelte Trump azon kijelentését, miszerint „Putyin azt akarja, hogy Ukrajna sikeres legyen”, valamint videókat osztott meg az amerikai elnökről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

