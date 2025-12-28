A mai tárgyalás akár döntő fordulatot is hozhat az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a háború lezárásáról, a megbeszélés főként a gazdasági együttműködésre és a biztonsági garanciákra fókuszál majd. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és delegációja, amelynek tagja Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója, már meg is érkezett Floridába. A hírek szerint a küldöttség minden forgatókönyvre felkészült, annál is inkább, mert a két elnök korábbi találkozói nem mindig alakultak a tervek szerint.
Az év vége elhozhatja a háború végét?
A hét folyamán ismét súlyos légitámadások érték Ukrajnát, különösen a fővárost, Kijevet, ahol az otthonok jelentős része áram nélkül maradt. Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója viszont akár fordulópontot is hozhat a csaknem négy éve dúló orosz–ukrán háborúban, annak ellenére, hogy a háborúpárti európai politikusok lépései továbbra is az eszkaláció veszélyével fenyegetnek. Izrael megelőző csapást mért a Hezbollah létesítményeire – íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Addig azonban, míg végre megszülethet a békemegállapodás, folytatódnak a harcok a fronton, illetve a súlyos támadások az ukrán városok ellen. A hét folyamán Kijev több támadást is elszenvedett, amelyek következtében az ukrán főváros jelentős része sötétségbe borult. Szombatra virradóra több városrészben is tüzek csaptak fel, lakóépületek rongálódtak meg, és több ember megsérült, Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros több kerületét drón- és rakétacsapások érték.
Brüsszel tervei eközben nem a béke irányába mutatnak, hanem az eszkaláció veszélyét növelik. Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kemény hangon figyelmeztette Brüsszelt: bármilyen európai katonai kontingens, amelyet Ukrajnába küldenek (akár a hajlandók koalíciója formájában), törvényes katonai célponttá válik az orosz fegyveres erők számára. „Az európai háborús párt, miután politikai tőkéjét abba fektette, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, készen áll a végsőkig elmenni” – figyelmeztetett Lavrov.
Az izraeli hadsereg pénteken több, a Hezbollahhoz köthető libanoni objektum ellen hajtott végre csapásokat, köztük egy harci kiképzőbázis és fegyverraktárak ellen. Az Izraeli Védelmi Erők közlése szerint ezeken a helyszíneken Izrael elleni terrortámadások előkészítése zajlott. Csütörtökön Izrael Libanon területén végrehajtott akcióban végzett az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek 840-es egységéhez tartozó, magas rangú parancsnokkal, Haszin Mahmúd Marshad al-Dzsaváhirivel.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
