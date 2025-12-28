donald trumpvolodimir zelenszkijhezbollahháborúizraelorosz-ukrán háború

Az év vége elhozhatja a háború végét?

A hét folyamán ismét súlyos légitámadások érték Ukrajnát, különösen a fővárost, Kijevet, ahol az otthonok jelentős része áram nélkül maradt. Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója viszont akár fordulópontot is hozhat a csaknem négy éve dúló orosz–ukrán háborúban, annak ellenére, hogy a háborúpárti európai politikusok lépései továbbra is az eszkaláció veszélyével fenyegetnek. Izrael megelőző csapást mért a Hezbollah létesítményeire – íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 28. 22:32
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai tárgyalás akár döntő fordulatot is hozhat az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a háború lezárásáról, a megbeszélés főként a gazdasági együttműködésre és a biztonsági garanciákra fókuszál majd. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és delegációja, amelynek tagja Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója, már meg is érkezett Floridába. A hírek szerint a küldöttség minden forgatókönyvre felkészült, annál is inkább, mert a két elnök korábbi találkozói nem mindig alakultak a tervek szerint.

Trump és Zelenszkij találkozója akár a háború lezárását is elhozhatja?
Trump és Zelenszkij találkozója akár a háború lezárását is elhozhatja? (Fotó: AFP)

Addig azonban, míg végre megszülethet a békemegállapodás, folytatódnak a harcok a fronton, illetve a súlyos támadások az ukrán városok ellen. A hét folyamán Kijev több támadást is elszenvedett, amelyek következtében az ukrán főváros jelentős része sötétségbe borult. Szombatra virradóra több városrészben is tüzek csaptak fel, lakóépületek rongálódtak meg, és több ember megsérült, Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros több kerületét drón- és rakétacsapások érték.

Brüsszel tervei eközben nem a béke irányába mutatnak, hanem az eszkaláció veszélyét növelik. Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov kemény hangon figyelmeztette Brüsszelt: bármilyen európai katonai kontingens, amelyet Ukrajnába küldenek (akár a hajlandók koalíciója formájában), törvényes katonai célponttá válik az orosz fegyveres erők számára. „Az európai háborús párt, miután politikai tőkéjét abba fektette, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra, készen áll a végsőkig elmenni” – figyelmeztetett Lavrov. 

Az izraeli hadsereg pénteken több, a Hezbollahhoz köthető libanoni objektum ellen hajtott végre csapásokat, köztük egy harci kiképzőbázis és fegyverraktárak ellen. Az Izraeli Védelmi Erők közlése szerint ezeken a helyszíneken Izrael elleni terrortámadások előkészítése zajlott. Csütörtökön Izrael Libanon területén végrehajtott akcióban végzett az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek 840-es egységéhez tartozó, magas rangú parancsnokkal, Haszin Mahmúd Marshad al-Dzsaváhirivel.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

add-square Trump–Zelenszkij találkozó

Trump: Nagy előrelépés történt – élő közvetítésünk az eseményről

Trump–Zelenszkij találkozó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmodern

Modern idők

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu