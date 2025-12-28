Az év vége elhozhatja a háború végét?

A mai tárgyalás akár döntő fordulatot is hozhat az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal a háború lezárásáról, a megbeszélés főként a gazdasági együttműködésre és a biztonsági garanciákra fókuszál majd. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és delegációja, amelynek tagja Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója, már meg is érkezett Floridába. A hírek szerint a küldöttség minden forgatókönyvre felkészült, annál is inkább, mert a két elnök korábbi találkozói nem mindig alakultak a tervek szerint.

Trump és Zelenszkij találkozója akár a háború lezárását is elhozhatja? (Fotó: AFP)