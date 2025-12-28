Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

orosz-ukrán háborúPutyináramszünet

Putyin támadását követően sötétség borítja az ukrán fővárost

Ukrajna vezető magán energiaellátója, a DTEK vasárnap bejelentette, hogy mintegy 750 ezer kijevi háztartásban helyreállította az áramellátást, egy nappal azután, hogy egy orosz légitámadás miatt kényszerű áramszünetet rendeltek el.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 28. 12:24
Hatalmas csapás Putyin erőitől az ukrán energiainfrastruktúra ellen (Fotó: AFP)
A szombat kora reggeli rakétás és drónos támadás két ember életét követelte, és több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül az ukrán fővárosban és környékén. Zelenszkij és Trump elnök találkozója előtt Putyin hadserege hatalmas csapást mért Ukrajnára.

Putyin támadása után sötétség borult Ukrajnára (Fotó: AFP)
A DTEK közleményében azt írta, hogy Kijevben, a Dnyeper folyó jobb partján a fogyasztók visszatértek a tervezett áramszünetekhez, a helyzet azonban „súlyosabb” a folyó bal partján, ahol vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben.
Borítókép: Hatalmas csapás Putyin erőitől az ukrán energiainfrastruktúra ellen (Fotó: AFP)

