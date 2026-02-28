Szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére . Natasa Pirc Musar köztársasági elnök közölte: a viták diplomáciai rendezése és a nemzetközi jog betartása az egyetlen fenntartható út a biztonság és a polgári lakosság védelme felé. Felszólította az érintett feleket, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a katonai cselekményekkel és kezdjenek párbeszédet. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter felszólította az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre.
Szlovénia vezetői párbeszédre szólítottak fel az iráni ügyben
Szlovénia vezetői a feszültség azonnali enyhítését, párbeszédet és a nemzetközi jog tiszteletben tartását sürgették, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen.
Robert Golob miniszterelnök támogatásáról biztosította az iráni népet a jogaik tiszteletben tartásáért és egy jobb jövőért folytatott küzdelmükben. A feleket az ártatlan civilek elleni támadások mellőzésére szólította fel, hangsúlyozva: a világnak nincs szüksége újabb háborúkra. Hivatala közölte: a kormányfő nagy aggodalommal figyeli az iráni helyzet alakulását, és a diplomáciai megoldást tartja elsődlegesnek.
Tanja Fajon külügyminiszter az X közösségi oldalon a feszültség azonnali enyhítését, visszafogottságot és a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartását sürgette. Hozzátette: a diplomácia az egyetlen út a stabilitáshoz. A szlovén külügyminisztérium kapcsolatban áll a teheráni és a tel-avivi nagykövetséggel.
A minisztérium közleménye szerint a további eszkaláció súlyos következményekkel járhat a regionális és nemzetközi biztonságra nézve. Szlovénia hangsúlyozta a polgári lakosság védelmének és a diplomáciai párbeszédnek a jelentőségét, valamint kiemelte Irán felelősségét abban, hogy megfontolt és visszafogott lépésekkel járuljon hozzá a helyzet megnyugtatásához, és működjön együtt a nemzetközi közösséggel a fennálló kérdések politikai és diplomáciai rendezésében.
További Külföld híreink
A tárca felszólította az Izraelben és Iránban tartózkodó szlovén állampolgárokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait. Közölte: a két országban tartózkodó szlovén állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. A tel-avivi és teheráni szlovén nagykövetségek működése a sürgősségi konzuli segítségnyújtásra korlátozódik.
Indonéziai közvetítőnek ajánlkozik
Közvetítést ajánlott fel Teherán és Washington között Prabowo Subianto indonéz államfő – közölte szombaton, néhány órával az Irán elleni amerikai légitámadások indítása után az indonéz külügyminisztérium.
Indonézia felszólít minden felet, hogy tegyen tanúbizonyságot önmérsékletről és részesítse előnyben a diplomáciát és a párbeszédet
– áll a tárca által az X közösségi oldalon közzétett közleményben. Az Indonéz Köztársaság elnöke kifejezi készségét a párbeszéd megkönnyítésére a megfelelő biztonsági helyzet helyreállítása érdekében, és amennyiben a két félnek ez megfelelő, kész Teheránba utazni, hogy közvetítsen.
Borítókép: Teherán több részéről is robbanásokat jelentettek (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben
A külügyminiszter a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el.
Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet
Ugyanakkor az ország külügyminisztériuma Irán elhagyására szólította fel állampolgárait.
Németországban összehívták a kormány válságkezelő testületét
Berlint előzetesen tájékoztatták az izraeli katonai csapásokról.
Teherán fenyegető üzenetet küldött
„Ahogy készek voltunk tárgyalni, most mindennél jobban készek vagyunk arra is, hogy megvédjük az iráni nemzetet” – olvasható az iráni külügyi tárca közleményében.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben
A külügyminiszter a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el.
Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet
Ugyanakkor az ország külügyminisztériuma Irán elhagyására szólította fel állampolgárait.
Németországban összehívták a kormány válságkezelő testületét
Berlint előzetesen tájékoztatták az izraeli katonai csapásokról.
Teherán fenyegető üzenetet küldött
„Ahogy készek voltunk tárgyalni, most mindennél jobban készek vagyunk arra is, hogy megvédjük az iráni nemzetet” – olvasható az iráni külügyi tárca közleményében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!