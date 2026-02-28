Szlovénia vezetői párbeszédre szólítottak fel az iráni ügyben

Robert Golob miniszterelnök támogatásáról biztosította az iráni népet a jogaik tiszteletben tartásáért és egy jobb jövőért folytatott küzdelmükben. A feleket az ártatlan civilek elleni támadások mellőzésére szólította fel, hangsúlyozva: a világnak nincs szüksége újabb háborúkra. Hivatala közölte: a kormányfő nagy aggodalommal figyeli az iráni helyzet alakulását, és a diplomáciai megoldást tartja elsődlegesnek.

Tanja Fajon külügyminiszter az X közösségi oldalon a feszültség azonnali enyhítését, visszafogottságot és a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartását sürgette. Hozzátette: a diplomácia az egyetlen út a stabilitáshoz. A szlovén külügyminisztérium kapcsolatban áll a teheráni és a tel-avivi nagykövetséggel.

A minisztérium közleménye szerint a további eszkaláció súlyos következményekkel járhat a regionális és nemzetközi biztonságra nézve. Szlovénia hangsúlyozta a polgári lakosság védelmének és a diplomáciai párbeszédnek a jelentőségét, valamint kiemelte Irán felelősségét abban, hogy megfontolt és visszafogott lépésekkel járuljon hozzá a helyzet megnyugtatásához, és működjön együtt a nemzetközi közösséggel a fennálló kérdések politikai és diplomáciai rendezésében.