iránizraelteherán

Izrael szerint Irán rakétákkal válaszolt a támadásra

Irán lezárta légterét – jelentette szombaton a Taszním iráni hírügynökség, nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra. Az izraeli hadsereg közleménye szerint Irán válaszolt a támadásra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 9:42
Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak Fotó: EHSAN Forrás: Middle East Images
Az IDF szerint Irán rakétákat lőtt ki válaszul a támadásra. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) nemrégiben megjelent közleménye szerint az IDF rakétákat azonosított, amelyeket Iránból lőttek ki Izrael állam területére.

TEHRAN, IRAN - FEBRUARY 28: Smoke rises over residential area after an explosion in Tehran, Iran on February 28, 2026. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Photo by Fatemeh Bahrami / Anadolu via AFP)
Izrael szerint Irán rakétákkal válaszolt a támadásra (Fotó: Anadolu/Fatemeh Bahrami)

Irán és Irak is lezárta légterét

Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Irán és a vele szomszédos arab ország szintén lezárta légterét 

– közölte az MTI. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is.

Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások voltak Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér volt. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Robbanások hallatszottak Iszfahán, Kom, Karadzs és Kermánsáh városokban, valamint a fővárosban, Teheránban. 

Borítókép: Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

