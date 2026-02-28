Az IDF szerint Irán rakétákat lőtt ki válaszul a támadásra. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) nemrégiben megjelent közleménye szerint az IDF rakétákat azonosított, amelyeket Iránból lőttek ki Izrael állam területére.

Izrael szerint Irán rakétákkal válaszolt a támadásra (Fotó: Anadolu/Fatemeh Bahrami)

Irán és Irak is lezárta légterét

Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Irán és a vele szomszédos arab ország szintén lezárta légterét

– közölte az MTI. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is.