Izrael szerint Irán rakétákkal válaszolt a támadásra

Az IDF szerint Irán rakétákat lőtt ki válaszul a támadásra. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) nemrégiben megjelent közleménye szerint az IDF rakétákat azonosított, amelyeket Iránból lőttek ki Izrael állam területére.
Irán és Irak is lezárta légterét
Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Irán és a vele szomszédos arab ország szintén lezárta légterét
– közölte az MTI. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is.
