nigeranzouroumali

Nigeri önvédelmi milícistákat öltek meg Mali közelében

A nigeri önvédelmi milíciák huszonöt tagját ölték meg csütörtökön azonosítatlan terroristák, akik lesből támadtak rájuk Niger nyugati részén, a mali határ közelében fekvő, a helyi dzsihadisták erősségének számító Tillabéri régió több falujában – közölték helyi vezetők.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 11:12
Önvédelmi milicistákat öltek meg Nigerben - képünk illusztráció Fotó: BOUREIMA HAMA Forrás: AFP
Anzourou település korábbi polgármestere elmondta, hogy nem tudja, pontosan kik voltak a támadók. A régió lakosai egyik szervezetének vezetője megerősítette, hogy huszonöt milicistát öltek meg, három társukat sebesülten kórházba szállították. 

Residents of Zibane-Koira Zéno, a village in the Tillabéri region (western Niger close to Mali) stands in the village during a meeting on May 12, 2020, after an attack by armed men on May 8, 2020. (Photo by BOUREIMA HAMA / AFP)
Fotó: AFP/Boureima Hama

A volt polgármester szerint motoron érkező fegyveres támadók a múlt héten szintén megtámadtak két térségbeli falut, egy falusit megöltek, és mintegy háromszáz lábasjószágot elraboltak. Nigerben, ahol a 2023 júliusi puccs óta katonai junta van hatalmon, évtizedek óta aktívak az iszlamista szélsőségesek. A harcokban 2025-ben megközelítőleg kétezren haltak meg a világban zajló konfliktusokat dokumentáló ACLED civilszervezet szerint, amit az MTI idézett.

Borítókép: Önvédelmi milicistákat öltek meg Nigerben – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

