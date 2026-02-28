Anzourou település korábbi polgármestere elmondta, hogy nem tudja, pontosan kik voltak a támadók. A régió lakosai egyik szervezetének vezetője megerősítette, hogy huszonöt milicistát öltek meg, három társukat sebesülten kórházba szállították.
Nigeri önvédelmi milícistákat öltek meg Mali közelében
A nigeri önvédelmi milíciák huszonöt tagját ölték meg csütörtökön azonosítatlan terroristák, akik lesből támadtak rájuk Niger nyugati részén, a mali határ közelében fekvő, a helyi dzsihadisták erősségének számító Tillabéri régió több falujában – közölték helyi vezetők.
A volt polgármester szerint motoron érkező fegyveres támadók a múlt héten szintén megtámadtak két térségbeli falut, egy falusit megöltek, és mintegy háromszáz lábasjószágot elraboltak. Nigerben, ahol a 2023 júliusi puccs óta katonai junta van hatalmon, évtizedek óta aktívak az iszlamista szélsőségesek. A harcokban 2025-ben megközelítőleg kétezren haltak meg a világban zajló konfliktusokat dokumentáló ACLED civilszervezet szerint, amit az MTI idézett.
Borítókép: Önvédelmi milicistákat öltek meg Nigerben – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
