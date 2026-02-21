Nigériafegyveresektámadás

Fegyveresek több tucat embert megöltek és sokakat elraboltak Nigériában

Felfegyverzett támadók legalább ötven embert megöltek és sokakat elraboltak az északnyugat-nigériai Zamfara állam egyik falujában – közölte a helyi rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 21. 19:08
Egy korábbi támadás helyszíne Nigériában Fotó: LIGHT ORIYE TAMUNOTONYE Forrás: AFP
Hamisu Faru, Nigéria Zamfara államának törvényhozásában a térséget képviselő politikus szombaton a helyi médiának elmondta, hogy a támadók több mint 150 motorral érkeztek, és a településen végighaladva válogatás nélkül lőttek a lakosokra, több épületet felgyújtottak. Hozzátette, hogy az elraboltak száma egyelőre nem ismert, mivel sokan a közeli bozótosba menekültek a támadók elől. A képviselő szavai szerint a halálos áldozatok java része kereskedő vagy gazda volt, az elraboltak között pedig sok a nő és a gyermek.

Members of the NIgeria Armed Forces interact with residents following the attack in Woro, Kwara State, on February 5, 2026. Details are still emerging from the attack in Kwara State, but it is one of the country's deadliest in recent months. According to the Red Cross, the death toll stands at 162 people, and the search for bodies is ongoing. (Photo by Light Oriye Tamunotonye / AFP) Nigéria
Katonák egy korábbi támadás helyszínén Nigériában
Fotó: AFP

Néhány napon belül ez volt a második mészárlás, amely megrázta Észak-Nigériát. Szerdán a szomszédos Kebbi államban feltételezett iszlamista szélsőségesek 33 embert öltek meg. A zamfarai támadással kapcsolatban a rendőrség szerint egyetlen csoport sem vállalta magára a felelősséget. Feltételezések szerint egy bűnbanda áll a mészárlás mögött. A bűnözői csoportok időről időre embereket rabolnak el, hogy váltságdíjat követeljenek értük.

A több mint 230 millió lakosú afrikai ország északi és középső régiói évek óta fegyveres csoportok erőszakcselekményeinek vannak kitéve, amelyek részben iszlamista indíttatásúak.

A legutóbbi legsúlyosabb támadások közé tartozik a hónap elején Kwara államban történt rajtaütés, amelyben mintegy 160 ember vesztette életét. A cselekményért iszlamista szélsőségeseket tettek felelőssé a hatóságok.

Borítókép: Egy korábbi támadás helyszíne Nigériában (Fotó: AFP)

