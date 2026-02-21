Fegyveresek több tucat embert megöltek és sokakat elraboltak Nigériában

Hamisu Faru, Nigéria Zamfara államának törvényhozásában a térséget képviselő politikus szombaton a helyi médiának elmondta, hogy a támadók több mint 150 motorral érkeztek, és a településen végighaladva válogatás nélkül lőttek a lakosokra, több épületet felgyújtottak. Hozzátette, hogy az elraboltak száma egyelőre nem ismert, mivel sokan a közeli bozótosba menekültek a támadók elől. A képviselő szavai szerint a halálos áldozatok java része kereskedő vagy gazda volt, az elraboltak között pedig sok a nő és a gyermek.

Katonák egy korábbi támadás helyszínén Nigériában

Fotó: AFP

Néhány napon belül ez volt a második mészárlás, amely megrázta Észak-Nigériát. Szerdán a szomszédos Kebbi államban feltételezett iszlamista szélsőségesek 33 embert öltek meg. A zamfarai támadással kapcsolatban a rendőrség szerint egyetlen csoport sem vállalta magára a felelősséget. Feltételezések szerint egy bűnbanda áll a mészárlás mögött. A bűnözői csoportok időről időre embereket rabolnak el, hogy váltságdíjat követeljenek értük.

A több mint 230 millió lakosú afrikai ország északi és középső régiói évek óta fegyveres csoportok erőszakcselekményeinek vannak kitéve, amelyek részben iszlamista indíttatásúak.

A legutóbbi legsúlyosabb támadások közé tartozik a hónap elején Kwara államban történt rajtaütés, amelyben mintegy 160 ember vesztette életét. A cselekményért iszlamista szélsőségeseket tettek felelőssé a hatóságok.

Borítókép: Egy korábbi támadás helyszíne Nigériában (Fotó: AFP)