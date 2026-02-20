A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság

Kiemelte, hogy a számottevőbb mozgás a zaporizzsjai térségben látható, ahol a terepviszonyok – a sík, gyér növényzetű terület – jelentősen befolyásolják a hadműveleteket. Szerinte ezen a frontszakaszon a korlátozott álcázási és fedezéklehetőségek mindkét fél számára meghatározóak. Úgy véli,

összességében Oroszország továbbra is Ukrajna csaknem húsz százalékát tartja ellenőrzés alatt.

A fekete-tengeri térségben végrehajtott ukrán csapások kapcsán Castel arról beszélt, hogy az orosz energiaszektorra érdemben inkább a szankciók jelentenek terhet, nem pedig az ukrán mélységi támadások. Úgy fogalmazott: az ukrán csapások volumene szerinte az orosz mélységi támadások töredéke, miközben Oroszország rövid idő alatt nagyságrendileg több támadást képes végrehajtani.

Robert C. Castel (Fotó: MW archívum)

A genfi egyeztetésekről elmondta:

a tárgyalások több szinten zajlottak, ugyanakkor a forduló végén nem született közös közlemény, ami szerinte arra utal, hogy a lényegi kérdésekben nem történt előrelépés.

A beszélgetésben érintette az ukrán belpolitikai helyzetet is, kitérve az esetleges választások kérdésére és a háború jövőjéről zajló vitákra.