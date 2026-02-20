A Front podcastban Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a közelmúlt fronteseményeiről szólva elmondta: a sajtóban emlegetett, mintegy 200 négyzetkilométeres ukrán területnyereség nem egyetlen nagy áttörés eredménye, hanem több frontszakaszon elért kisebb előrelépések összege.
A front mögött: Castel szerint árnyaltabb a valóság
A Front legújabb adásában Robert C. Castel szerint a sajtóban „nagy ukrán sikerként” emlegetett terület-visszafoglalás több, egymástól független, kisebb előrelépés összege – miközben Oroszország összességében továbbra is Ukrajna közel ötödét tartja kézen. A biztonságpolitikai tanácsadó a genfi tárgyalásokról, Iránról, az európai nukleáris elrettentés dilemmáiról és a Niger–Franciaország-feszültség tágabb következményeiről is beszélt.
Kiemelte, hogy a számottevőbb mozgás a zaporizzsjai térségben látható, ahol a terepviszonyok – a sík, gyér növényzetű terület – jelentősen befolyásolják a hadműveleteket. Szerinte ezen a frontszakaszon a korlátozott álcázási és fedezéklehetőségek mindkét fél számára meghatározóak. Úgy véli,
összességében Oroszország továbbra is Ukrajna csaknem húsz százalékát tartja ellenőrzés alatt.
A fekete-tengeri térségben végrehajtott ukrán csapások kapcsán Castel arról beszélt, hogy az orosz energiaszektorra érdemben inkább a szankciók jelentenek terhet, nem pedig az ukrán mélységi támadások. Úgy fogalmazott: az ukrán csapások volumene szerinte az orosz mélységi támadások töredéke, miközben Oroszország rövid idő alatt nagyságrendileg több támadást képes végrehajtani.
A genfi egyeztetésekről elmondta:
a tárgyalások több szinten zajlottak, ugyanakkor a forduló végén nem született közös közlemény, ami szerinte arra utal, hogy a lényegi kérdésekben nem történt előrelépés.
A beszélgetésben érintette az ukrán belpolitikai helyzetet is, kitérve az esetleges választások kérdésére és a háború jövőjéről zajló vitákra.
További Külföld híreink
Szóba került az európai nukleáris elrettentés témája is: az orosz fenyegetésre válaszként felmerülő elképzelésekkel kapcsolatban Castel arról beszélt, hogy
egy európai nukleáris „ernyő” kiterjesztése komoly biztonságpolitikai és politikai kockázatokat hordozna.
További Külföld híreink
Irán kapcsán a Hormuzi-szoros térségében végrehajtott rakétalövéseket tárgyalási jelzésként értelmezte, ugyanakkor hangsúlyozta: a szoros teljes lezárása Irán gazdasági érdekeivel is ellentétes lenne. Niger ügyében pedig úgy fogalmazott, hogy a Száhel térsége a migráció, az energiaforrások és a terrorfenyegetés miatt Európa számára is egyre fontosabbá válhat, miközben a francia befolyás gyengülése és az orosz–kínai térnyerés új geopolitikai helyzetet teremt a régióban.
Borítókép: Robert C. Castel és Fekete Rita (Fotó: Magyar Nemzet)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
A rezsicsökkentés is veszélybe kerülhet.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Civilek sérültek meg az orosz támadásokban – energetikai létesítményeket is ért találat
Poltava megye területén drónok támadták az olaj- és gázinfrastruktúrát.
Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel + videó
A Tisza Párt veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.
Brüsszel az ukránok mellé állt, a magyarokat cserben hagyta
A rezsicsökkentés is veszélybe kerülhet.
Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból
Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!